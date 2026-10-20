Η τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, είχε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη και στις προκλήσεις που αναδύονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Βασικό θέμα ήταν το Μνημόνιο Συναντίληψης Τουρκίας–Λιβύης και οι επιπτώσεις του στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο επίκεντρο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο υπουργών είχε ως κύριο αντικείμενο τις εξελίξεις που αφορούν το Μνημόνιο Συναντίληψης Τουρκίας–Λιβύης. Εξετάστηκαν διεξοδικά οι επιπτώσεις αυτού του μνημονίου στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα και τις δύο χώρες.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου ανέφερε ότι η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαβουλεύσεων και του συντονισμού μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Οι διαβουλεύσεις αυτές αφορούν τόσο τις διμερείς σχέσεις όσο και περιφερειακά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας τους.

Στενοί δεσμοί και στρατηγική εταιρική σχέση

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, υπογράμμισε τους στενούς δεσμούς που συνδέουν την Ελλάδα και την Αίγυπτο. Τόνισε τον ιδιαίτερο και στρατηγικό χαρακτήρα των διμερών σχέσεων, αναδεικνύοντας τη μακρά ιστορία συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών.

Ο Αμπντελάτι αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς και στη γεωγραφική εγγύτητα των δύο χωρών, στοιχεία τα οποία, όπως επεσήμανε, έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διεύρυνση των κοινών συμφερόντων τους. Αυτή η κοινή βάση αποτελεί θεμέλιο για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους σε διάφορους τομείς.

Αναβάθμιση σχέσεων και βούληση για συνεργασία

Ο Αιγύπτιος υπουργός έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην ποιοτική αναβάθμιση των ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων. Αυτή η αναβάθμιση επήλθε κυρίως μετά την αναγόρευσή τους σε «στρατηγική εταιρική σχέση», γεγονός που σηματοδοτεί ένα νέο επίπεδο συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Μπαντρ Αμπντελάτι επιβεβαίωσε τη βούληση του Καΐρου για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας. Η δέσμευση αυτή αντανακλά την κοινή επιθυμία για την αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων και την προώθηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τριμερής συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου

Ένα σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε και στην τριμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Ο Αιγύπτιος υπουργός επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της χώρας του στη συνέχιση και ενίσχυση του συγκεκριμένου μηχανισμού συνεργασίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του για την περιοχή.

Από την αιγυπτιακή πλευρά υπογραμμίστηκε ότι η τριμερής συνεργασία έχει εξελιχθεί σε ένα πρότυπο ολοκληρωμένης περιφερειακής συνεργασίας. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο κατά την οποία οι προκλήσεις στην περιοχή της Μεσογείου εντείνονται, καθιστώντας την κοινή δράση απαραίτητη.

Οι δύο υπουργοί εξέτασαν την πορεία των προετοιμασιών για την επόμενη τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος είναι η συνέχιση του συντονισμού μεταξύ των τριών χωρών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα κοινά ζητήματα και να ενισχυθεί η περιφερειακή σταθερότητα.

Περιφερειακές εξελίξεις και η κατάσταση στη Λιβύη

Από τη συζήτηση δεν έλειψαν οι ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις και οι αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν ειδικότερα την κατάσταση στη Λιβύη, υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Η ανταλλαγή απόψεων για τη Λιβύη αποτελεί μέρος των προσπαθειών για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από έντονες γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Η συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και την προάσπιση των κοινών συμφερόντων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis