Η Ρουμανία απέκτησε νέα κυβέρνηση: Ψήφος εμπιστοσύνης στον Λούκα Νικουλέσκου

Το ρουμανικό κοινοβούλιο έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του φιλοευρωπαίου υποψήφιου πρωθυπουργού Λούκα Νικουλέσκου, βάζοντας τέλος σε ένα παρατεταμένο πολιτικό αδιέξοδο που ταλαιπωρούσε τη χώρα για μήνες. Με αυτή την εξέλιξη, ο κ. Νικουλέσκου αναλαμβάνει πλέον τα καθήκοντα του πρωθυπουργού, μετά την επίσημη έγκριση του σχηματισμού της κυβέρνησής του από το νομοθετικό σώμα της Ρουμανίας.

Η ψήφος εμπιστοσύνης και ο νέος πρωθυπουργός

Ο Λούκα Νικουλέσκου εξασφάλισε την απαραίτητη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, λαμβάνοντας συνολικά 280 ψήφους υπέρ της κυβέρνησής του. Ο αριθμός αυτός υπερβαίνει σημαντικά τις 233 ψήφους που αποτελούσαν το απαιτούμενο όριο για την έγκρισή του ως πρωθυπουργού, επιτρέποντας έτσι τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης και την έξοδο από την πολιτική αβεβαιότητα.

Ο 55χρονος Νικουλέσκου διαθέτει πλούσια εμπειρία, έχοντας διατελέσει τόσο διπλωμάτης όσο και πρώην δημοσιογράφος. Η επιλογή του για τη θέση του πρωθυπουργού έγινε από τον κεντρώο πρόεδρο Νίκουσορ Νταν, ο οποίος τον είχε ορίσει ως τον τέταρτο υποψήφιο σε μια σειρά προσπαθειών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, με στόχο την επίλυση του πολιτικού αδιεξόδου που είχε δημιουργηθεί.

Το τέλος ενός μακροχρόνιου αδιεξόδου

Η έγκριση της κυβέρνησης Νικουλέσκου σηματοδοτεί το τέλος μιας περιόδου πολιτικού αδιεξόδου που είχε διαρκέσει για πολλούς μήνες στη Ρουμανία. Η χώρα βρισκόταν σε μια παρατεταμένη κατάσταση αστάθειας, καθώς οι προσπάθειες για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης είχαν αποβεί άκαρπες.

Αυτή η περίοδος αβεβαιότητας είχε ξεκινήσει πέντε μήνες πριν από την τρέχουσα εξέλιξη, όταν η προηγούμενη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση συμμαχίας είχε καταρρεύσει. Η ανάγκη για την υπέρβαση των πολιτικών δυσκολιών και την αποκατάσταση της ομαλότητας ήταν επιτακτική, οδηγώντας στις διαδοχικές προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης.

Η σύνθεση και οι στόχοι της νέας κυβέρνησης

Η νέα κυβέρνηση, η οποία έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από το ρουμανικό κοινοβούλιο, συγκροτείται από αριστερούς και τεχνοκράτες. Αυτή η σύνθεση αντανακλά μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες προκλήσεις με μια ευρύτερη βάση στήριξης και τεχνογνωσίας.

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις, βασικός στόχος της κυβέρνησης Νικουλέσκου είναι η άμβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στην αξιολόγηση της επενδυτικής βαθμίδας της χώρας. Παράλληλα, επιδιώκεται η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, ένα στοιχείο ζωτικής σημασίας για την οικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη της Ρουμανίας. Ωστόσο, έχει αναφερθεί ότι η θητεία αυτής της νέας κυβέρνησης ενδέχεται να έχει βραχύβιο χαρακτήρα.

Η κατάρρευση της προηγούμενης κυβέρνησης

Η προηγούμενη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση, η οποία βρισκόταν υπό την ηγεσία του επικεφαλής του Φιλελεύθερου Κόμματος, Ίλιε Μπολογιάν, είχε καταρρεύσει στις αρχές Μαΐου. Η πτώση της συγκεκριμένης κυβέρνησης προκλήθηκε από μια πρόταση μομφής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση σημαντικών κομμάτων από τον κυβερνητικό συνασπισμό και την απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο, οι αριστεροί Σοσιαλδημοκράτες, παραιτήθηκε από την τότε κυβέρνηση συμμαχίας. Στη συνέχεια, οι Σοσιαλδημοκράτες συντάχθηκαν με το αντιπολιτευόμενο ακροδεξιό κόμμα, συνεργαζόμενοι για να καταθέσουν την πρόταση μομφής που οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Μπολογιάν και στην έναρξη του πολιτικού αδιεξόδου που διήρκεσε για μήνες.

Με πληροφορίες από: News.gr