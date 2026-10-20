Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην Αττική

Σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Αττικής, δεύτερη θέση για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) και έντονη δυσαρέσκεια για την κυβερνητική αντιμετώπιση της ακρίβειας καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ACTION 24 από τις 12 έως τις 19 Οκτωβρίου 2026, δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.

Τα ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου

Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 31,5% των προτιμήσεων, διατηρώντας προβάδισμα 14,6 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η ΕΛ.Α.Σ., με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, καταγράφει 16,9% και βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 10,2%, ενώ το ΚΚΕ συγκεντρώνει 7,9%. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 5,9%. Η Ελληνική Λύση καταγράφει 5%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού φτάνει το 4,7%. Η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου συγκεντρώνει 3,4%.

Το ΜέΡΑ25 και η Συμμαχία Ελλήνων, στην οποία προσχωρεί ο Ηλίας Κασιδιάρης, καταγράφουν από 3,2% έκαστο. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 2% και η Νίκη στο 1,1%. Το ποσοστό για τα άλλα κόμματα διαμορφώνεται στο 5,2%.

Η πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων και οι αναποφάσιστοι

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,3%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 13,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 8,6%.

Το ΚΚΕ εμφανίζεται με 6,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, η Ελληνική Λύση με 4,2% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4%. Η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 2,9%, ενώ το ΜέΡΑ25 και η Συμμαχία Ελλήνων καταγράφουν από 2,7% το καθένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 1,7% και η Νίκη στο 0,9%.

Το 4,4% των ερωτηθέντων επιλέγει άλλο κόμμα, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 12,6%. Παράλληλα, το 3,7% των πολιτών δηλώνει ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές.

Η παράσταση νίκης και η μάχη για τη δεύτερη θέση

Σημαντικό προβάδισμα εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία και στην παράσταση νίκης, καθώς το 64,9% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα επικρατήσει στις επόμενες εκλογές, ανεξάρτητα από την προσωπική τους κομματική προτίμηση. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη συγκεντρώνει 8,5% στην παράσταση νίκης, ενώ το ΠΑΣΟΚ μόλις 3,6%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στην ερώτηση για το ποιο κόμμα πιστεύουν οι πολίτες ότι θα καταλάμβανε τη δεύτερη θέση εάν πραγματοποιούνταν εκλογές την ερχόμενη Κυριακή. Σε αυτή την εκτίμηση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προηγείται με 36,9%, έναντι 28,8% του ΠΑΣΟΚ. Η διαφορά μεταξύ τους φτάνει τις 8,1 ποσοστιαίες μονάδες. Το 10,4% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι δεύτερη θα είναι η Νέα Δημοκρατία.

Η ακρίβεια κυρίαρχο πρόβλημα για τους κατοίκους της Αττικής

Η έρευνα καταγράφει έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, η οποία αναδεικνύεται στο σημαντικότερο πρόβλημα για τους κατοίκους της Αττικής. Το κόστος ζωής απασχολεί έντονα τους πολίτες της περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, το 74,8% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για να συγκρατήσει το νέο κύμα ακρίβειας. Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών κρίνει ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Καταλληλότητα πρωθυπουργού και κυβερνητικά σενάρια

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζει προβάδισμα. Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζεται να υστερεί σημαντικά έναντι του Αλέξη Τσίπρα, τόσο στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία όσο και στο ερώτημα ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει υψηλότερο ποσοστό από τον Νίκο Ανδρουλάκη σε αυτό το ερώτημα. Ωστότε, η πλειονότητα των ερωτηθέντων δεν αναγνωρίζει σε κάποιον από τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όσον αφορά το ζήτημα της αυτοδυναμίας και των κυβερνήσεων συνεργασίας, οι απόψεις των πολιτών είναι σχεδόν ισομοιρασμένες. Οι ερωτηθέντες εμφανίζονται σχεδόν μοιρασμένοι ανάμεσα στην αυτοδύναμη κυβέρνηση και την κυβέρνηση συνεργασίας. Τέλος, η διεθνής και αμυντική θέση της Ελλάδας αξιολογείται πλειοψηφικά θετικά από τους συμμετέχοντες στην έρευνα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Newsit