Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε τις πρώτες έξι γυναίκες υποψήφιες για τις εκλογές του 2027

Τις πρώτες έξι γυναικείες υποψηφιότητες για τις βουλευτικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε την Δευτέρα (19.10.2026) η Νέα Δημοκρατία. Η απόφαση ελήφθη από τον πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος, Κυριάκο Μητσοτάκη, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας ανακοίνωσης υποψηφιοτήτων ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Στα ψηφοδέλτια της κυβερνητικής παράταξης εντάσσονται πρόσωπα με σημαντική παρουσία σε διάφορους τομείς, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η δημόσια διοίκηση, η δημοσιογραφία και ο χώρος της δικηγορίας.

Οι πρώτες υποψηφιότητες και οι εκλογικές περιφέρειες

Η Νέα Δημοκρατία αρχίζει να ανοίγει τα χαρτιά της για τις εκλογές του 2027, με τα πρώτα ονόματα που θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια να ανακοινώνονται σε έξι εκλογικές περιφέρειες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, οι έξι υποψήφιες είναι η Βίκυ Καβαλλάρη στην Ανατολική Αττική, η Έλενα Σώκου στον Έβρο, η Αργυρώ Τραγάκη στη Β΄ Πειραιώς, η Μένια Καλού στην Α΄ Θεσσαλονίκης, η Άννα Τζήκα στην Πιερία και η Έλενα Φλώρου στον Νότιο Τομέα Αθηνών.

Οι επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνουν στελέχη με αυτοδιοικητική διαδρομή και επαγγελματική δραστηριότητα σε διαφορετικούς τομείς. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει την πρόθεση του κόμματος να παρουσιάσει ένα ευρύ φάσμα προσωπικοτήτων ενόψει της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Πρόσωπα με σημαντική διαδρομή

Ανάμεσα στις επιλογές που ανακοινώθηκαν, ξεχωρίζουν η συντονίστρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα, Έλενα Σώκου. Η παρουσία της στον Έβρο αναμένεται να ενισχύσει την εκλογική μάχη στην περιοχή. Επίσης, στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας εντάσσεται η Αργυρώ Τραγάκη, η οποία είναι κόρη του πρώην αντιπροέδρου της Βουλής, Γιάννη Τραγάκη, και θα είναι υποψήφια στη Β΄ Πειραιώς.

Οι υπόλοιπες υποψήφιες, Μένια Καλού, Άννα Τζήκα και Έλενα Φλώρου, φέρνουν επίσης την εμπειρία και την επαγγελματική τους διαδρομή στις αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες της Α΄ Θεσσαλονίκης, της Πιερίας και του Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Το προφίλ της Βίκυς Καβαλλάρη

Ένα από τα ονόματα που ανακοινώθηκαν είναι αυτό της Βίκυς Καβαλλάρη, η οποία θα είναι υποψήφια στην Ανατολική Αττική. Η κυρία Καβαλλάρη είναι δικηγόρος και περιφερειακή σύμβουλος Αττικής, διαθέτοντας μακρά επαγγελματική και αυτοδιοικητική παρουσία στην περιοχή. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Αχαρνές, ενώ σήμερα κατοικεί στους Θρακομακεδόνες.

Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διατηρεί δικηγορικό γραφείο στις Αχαρνές από το 1997. Η επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνει την ιδιότητα της δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω και της διαπιστευμένης διαμεσολαβήτριας, με εξειδίκευση στις οικογενειακές και κτηματολογικές διαφορές. Έχει ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, με υποθέσεις απαλλοτριώσεων που συνδέονται με σημαντικά έργα υποδομής, όπως η Αττική Οδός, ο Προαστιακός, το Ολυμπιακό Χωριό και η Λεωφόρος Κύμης.

Αυτοδιοικητική διαδρομή και κοινωνική δράση

Η αυτοδιοικητική πορεία της Βίκυς Καβαλλάρη είναι επίσης αξιοσημείωτη. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 εξελέγη πρώτη περιφερειακή σύμβουλος στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, συμμετέχοντας στον συνδυασμό «Αττική Μπροστά» του Νίκου Χαρδαλιά. Η εκλογή της αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην περιοχή.

Από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, η κυρία Καβαλλάρη διετέλεσε αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, αναλαμβάνοντας σημαντικές αρμοδιότητες. Σήμερα, συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στα κοινά, ως μέλος του Συντονιστικού Οργάνου Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας. Παράλληλα, δραστηριοποιείται σε κοινωνικούς και εθελοντικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Σωματείου Φίλοι του Ογκολογικού Νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι».

Με πληροφορίες από: Newsit