Ο πρωθυπουργός για τη σταθερότητα της Ελλάδας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομιλώντας με πολίτες στο λιμάνι του Λαυρίου, υπογράμμισε τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας σε μία περίοδο που πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κοινωνικής αναταραχής. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε μία ρητή δέσμευση ότι η χώρα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ στις εποχές των λαϊκιστών και της μεγάλης κοινωνικής αναταραχής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να στηρίζει τα νοικοκυριά εν μέσω της παγκόσμιας ακρίβειας.

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας στην Ευρώπη

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με πολίτες στο Λαύριο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τόνισε πως «σε μία εποχή που πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα κοινωνικής αναταραχής, η Ελλάδα παραμένει μια χώρα πυλώνας σταθερότητας».

Ο κ. Μητσοτάκης παρατήρησε τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία και σε άλλα σημεία της Ευρώπης, χρησιμοποιώντας αυτές τις εικόνες ως αφορμή για να δώσει μία σαφή δέσμευση. Η δέσμευση αυτή αφορά την αποφυγή επιστροφής της Ελλάδας σε παρόμοιες καταστάσεις, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής και της πολιτικής ηρεμίας.

Δέσμευση κατά του λαϊκισμού και του ψεύδους

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός ως προς την αποφυγή επιστροφής σε εποχές που χαρακτήρισε ως περιόδους μεγάλης κοινωνικής αναταραχής και λαϊκισμού. Ειδικότερα, σημείωσε πως «όταν βλέπουμε αυτές τις εικόνες οφείλουμε να δώσουμε μία δέσμευση ρητή: Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πίσω στις εποχές της μεγάλης κοινωνικής αναταραχής, στις εποχές των λαϊκιστών που κάποιοι μάς έταζαν ότι μπορούν, "με έναν νόμο και με ένα άρθρο" να σκίζουν μνημόνια, σε εποχές όπου το ψέμα κυριαρχούσε στον δημόσιο διάλογο».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για υπεύθυνο πολιτικό λόγο και πρακτικές, διαχωρίζοντας τη σημερινή προσέγγιση από εκείνες του παρελθόντος που βασίζονταν σε ανεδαφικές υποσχέσεις. Η αναφορά σε «σκίσιμο μνημονίων με έναν νόμο και ένα άρθρο» αποτελεί σαφή υπενθύμιση συγκεκριμένων περιόδων και δηλώσεων που κυριάρχησαν στον δημόσιο διάλογο.

Αντιμετώπιση της ακρίβειας και στήριξη των νοικοκυριών

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην πρόκληση της παγκόσμιας ακρίβειας, η οποία δοκιμάζει όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι «όταν όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες δοκιμάζονται από την παγκόσμια ακρίβεια, η χώρα μας έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα να μπορεί να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά».

Αναγνώρισε ότι «ο κόσμος έχει προβλήματα, δεν κλείνουμε τα μάτια μας, αλλά νοιαζόμαστε, προσπαθούμε, κάνουμε το καλύτερο». Ταυτόχρονα, απέρριψε την ιδέα των «μάγων» που μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα, δηλώνοντας ότι «μάγοι δεν είμαστε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Όποιος σάς τάζει ότι μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα σας λέει ψέματα. Και αυτοί που υπόσχονται τα πάντα είναι αυτοί που το κάνουν διότι πολύ απλά δεν είναι υπεύθυνοι για τίποτα».

Όραμα και ελπίδα για το μέλλον

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την κυβέρνηση ως την πολιτική δύναμη που μπορεί να προσφέρει τόσο άμεση ανακούφιση όσο και μακροπρόθεσμη προοπτική. Επεσήμανε ότι «εμείς είμαστε η μόνη σήμερα πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να ανακουφίσει τους πολίτες άμεσα, αλλά μπορεί να τους δώσει και ένα όραμα και μια ελπίδα για καλύτερες μέρες μετά τις εκλογές τους 2027».

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης την προσήλωση στην αρχή της σεμνότητας, δηλώνοντας ότι «θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής με την ίδια σεμνότητα που πρέπει να μας διακρίνει». Αυτή η προσέγγιση, όπως είπε, είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων και την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για τη χώρα.

Η διεθνής θέση της Ελλάδας και το μεταναστευτικό

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον ρόλο της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, ειδικά σε σχέση με το μεταναστευτικό ζήτημα. Περιέγραψε ένα πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως «δύσκολο» και υπογράμμισε ότι «επιβεβαίωσα ότι η γνώμη της Ελλάδος μετράει όταν είναι σε θέση να καταθέτει μια πρόταση για το μεταναστευτικό και τώρα να γίνεται ευρωπαϊκή πολιτική».

Αυτή η εξέλιξη, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αποτελεί την «καλύτερη απάντηση σε όσους επιμένουν να υπονομεύουν το κύρος της χώρας». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την αυξημένη επιρροή της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αποφάσεις και την ικανότητά της να διαμορφώνει πολιτικές σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το μεταναστευτικό.

Με πληροφορίες από: News.gr