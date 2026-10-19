Ο Κωστής Χατζηδάκης ζητά προτάσεις από υπουργούς και βουλευτές για το πρόγραμμα της ΝΔ

Στη συγκέντρωση προτάσεων από τους υπουργούς και τους βουλευτές προχωρά ο Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο του συντονισμού της σύνταξης του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία. Η πρωτοβουλία αυτή, που γίνεται έπειτα από συνεννόηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σηματοδοτεί την έναρξη της οργανωμένης διαδικασίας για τη διαμόρφωση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων του κόμματος.

Ο συντονισμός του κυβερνητικού προγράμματος

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, έχει αναλάβει τον συντονισμό για την κατάρτιση του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα αφορά την περίοδο μετά τις επόμενες εθνικές κάλπες. Αυτή η κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία εισέρχεται σε τροχιά προετοιμασίας για τις εκλογές του 2027.

Ο βασικός στόχος είναι η διαμόρφωση ενός συνολικού και συνεκτικού σχεδίου κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Για να επιτευχθεί αυτό, επιδιώκεται να αξιοποιηθούν τόσο οι προτεραιότητες που αναδεικνύονται από τα υπουργεία όσο και οι προτάσεις που θα καταθέσουν οι βουλευτές. Με αυτόν τον τρόπο, το νέο πρόγραμμα θα διαμορφωθεί με τη συμμετοχή και τη συμβολή του συνόλου του κυβερνητικού και κοινοβουλευτικού δυναμικού της παράταξης.

Οι επιστολές και ο χρονικός ορίζοντας

Για την έναρξη αυτής της διαδικασίας, ο Κωστής Χατζηδάκης απέστειλε δύο χωριστές επιστολές. Οι επιστολές αυτές απευθύνονται προς τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου και προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του νέου προγράμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, έχει τεθεί ένας συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας για την υποβολή των προτάσεων. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους εντός περίπου ενός μήνα από την ημερομηνία αποστολής των επιστολών, προκειμένου να προχωρήσει η επεξεργασία τους.

Οι απαιτήσεις για τις προτάσεις των υπουργών

Από τους υπουργούς ζητείται να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν αποκλειστικά τον τομέα ευθύνης τους. Αυτές οι εισηγήσεις αναμένεται να αποτελέσουν ένα σημαντικό μέρος του σχεδιασμού για την επόμενη κυβερνητική περίοδο, διαμορφώνοντας τις κεντρικές κατευθύνσεις.

Μάλιστα, στις επιστολές επισημαίνεται ρητά ότι οι προτάσεις που θα υποβληθούν δεν θα πρέπει να αποτυπώνουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε υπουργού. Αντιθέτως, είναι απαραίτητο να αντανακλούν τις απόψεις του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας κάθε υπουργείου. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η διαμόρφωση κοινών προτεραιοτήτων και η αποφυγή αποσπασματικών εισηγήσεων, εξασφαλίζοντας συνοχή στο πρόγραμμα.

Η συμβολή των βουλευτών της παράταξης

Διαφορετικό είναι το πλαίσιο και η προσέγγιση που τίθεται για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Από αυτούς ζητούνται προτάσεις για το σύνολο του κυβερνητικού προγράμματος, χωρίς να υπάρχει περιορισμός σε κάποιο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο ή τομέα πολιτικής. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει μια ευρύτερη συμβολή.

Η επιλογή αυτή αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση της κοινοβουλευτικής εμπειρίας των βουλευτών. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση της εικόνας και των πληροφοριών που έχουν διαμορφώσει από τη διαρκή επαφή τους με τις τοπικές κοινωνίες και τις εκλογικές τους περιφέρειες, φέρνοντας έτσι στην επιφάνεια τις πραγματικές ανάγκες.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, οι βουλευτές θα έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες στις περιοχές τους, να καταγράψουν τις ανάγκες που διαπιστώνουν και να εισηγηθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θεωρούν αναγκαίες για την επόμενη τετραετία. Έτσι, μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά και με πρακτικό τρόπο στη διαμόρφωση ενός προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit