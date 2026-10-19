Μαρινάκης: Να απομονώσουμε ακραίες φωνές που επενδύουν στο χάος και στο μπάχαλο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τοποθετήθηκε για τις επικείμενες κινητοποιήσεις της Τετάρτης, την αντιπαράθεση με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. Θεώνη Κουφονικολάκου, καθώς και για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και τις πολιτικές εξελίξεις. Ο κ. Μαρινάκης κάλεσε σε απομόνωση των ακραίων φωνών που, όπως είπε, επενδύουν στο χάος και στο μπάχαλο, ενώ έκανε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατεί στη Γαλλία.

Οι επικείμενες κινητοποιήσεις της Τετάρτης και ο διαχωρισμός από το «μπάχαλο»

Ερωτηθείς σχετικά με τις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη και το ενδεχόμενο η αντιπολίτευση να επενδύει σε «μπάχαλο» και ταραχές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε την ανάγκη διαχωρισμού μιας ειρηνικής διαδήλωσης από τα επεισόδια. Σημείωσε πως είναι άλλο να καλεί κάποιος τον κόσμο να συμμετάσχει σε μία διαδήλωση και άλλο να λέει «και στα δικά μας».

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι διαχρονικά «ένα μεγάλο μέρος του χώρου αυτού επένδυε στο μπάχαλο και συνεχίζουν στο μπάχαλο και στο χάος». Προσέθεσε πως η Ελλάδα έχει περάσει πολύ δύσκολα στο παρελθόν εξαιτίας τέτοιων λογικών. Επανέλαβε τη θέση του ότι «δεν είμαστε εκεί που είναι η Γαλλία, ούτε θεωρώ ότι θα φτάσουμε», τονίζοντας πως η χώρα έχει πικρή εμπειρία από το παρελθόν.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε σε απομόνωση των ακραίων φωνών που επενδύουν στο χάος, αναφερόμενος συγκεκριμένα στον «νεολαίο του ΣΥΡΙΖΑ που έχει γίνει νεολαίος του κ. Τσίπρα».

Η κατάσταση στη Γαλλία και η οικονομική πορεία της Ελλάδας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε τις εικόνες που προέρχονται από τη Γαλλία, χαρακτηρίζοντάς τες «σοκαριστικές». Επισήμανε ότι η Γαλλία είναι μια πολύ ισχυρή χώρα, η οποία όμως είναι αναγκασμένη να λαμβάνει μέτρα λιτότητας. Αντιπαραβάλλοντας την κατάσταση αυτή, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να αυξάνει τα έσοδά της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα μας χρόνο με τον χρόνο επιστρέφει στους πολίτες όσα στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Παρόλα αυτά, αναγνώρισε πως «ναι, χρειάζονται πολλά ακόμα», υπογραμμίζοντας τη συνεχή προσπάθεια για περαιτέρω στήριξη.

Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία και οι παράνομες πράξεις

Αναφορικά με την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών που έχει προγραμματιστεί επίσης για την Τετάρτη, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Ωστόσο, έκανε σαφή διαχωρισμό μεταξύ της διαμαρτυρίας και των παράνομων πράξεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε για μία ακόμη φορά ότι «εμείς δεν είμαστε εκεί που είναι η Γαλλία, ούτε θεωρώ ότι θα φτάσουμε», υποδηλώνοντας ότι η Ελλάδα έχει διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση των διαδηλώσεων και των κοινωνικών αντιδράσεων, βασισμένη στην πικρή εμπειρία του παρελθόντος και την ακρόαση των ανησυχιών των πολιτών και των φοιτητών.

Η αντιπαράθεση με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. και το θέμα της Δικαιοσύνης

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην αντιπαράθεση που έχει με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., Θεώνη Κουφονικολάκου. Σημείωσε ότι η κ. Κουφονικολάκου είναι νέα ως εκπρόσωπος και επειδή δεν έχει δώσει δείγματα τοξικού λόγου, είναι κρίμα να γίνεται αντιπαράθεση με «κοπτοραπτική».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Δικαιοσύνη είναι αυτή που τιμωρεί τις εγκληματικές ενέργειες και ότι οι Αρχές θα βρουν τα κίνητρα των δραστών. Δήλωσε πως η κυβέρνηση κατανοεί αυτονοήτως κάθε εγκληματική ενέργεια, αλλά δεν θα αποδώσει ευθύνες. Πρόσθεσε ότι το αν θα συμμετέχει ή όχι κάποιος στις εκλογές το αποφασίζει ο Άρειος Πάγος και όχι η κυβέρνηση.

Η «ταμπακιέρα» της επίμαχης διάταξης και ο Ποινικός Κώδικας

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι η επίμαχη διάταξη δεν είχε υπερψηφιστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας αυτό ως την «ταμπακιέρα». Θεώρησε ότι το να λέει η αντιπολίτευση για άλλη ρύθμιση είναι «λόγια του αέρα» και «θυμίζει λίγο το φωνάζει ο κλέφτης».

Ως προς τη συκοφαντία του Ποινικού Κώδικα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι είναι λάθος να αρνείται αυτή την πολύ προβληματική νομοθέτηση ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΕΛ.Α.Σ. Προειδοποίησε ότι όσο αρνούνται το λάθος, τόσο ο κόσμος θα τους γυρίζει την πλάτη, και θα ήταν προτιμότερο να ζητήσουν συγγνώμη. Κατέληξε λέγοντας ότι αυτό το λάθος, που ψηφίστηκε από βουλευτές και κόμματα και για το οποίο κρατήθηκε ανοικτή η Βουλή, είχε ως αποτέλεσμα «εγκληματίες, να βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλο έξω». Ζήτησε «λίγο μεγαλύτερη κατανόηση του τι έχει συμβεί στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια», ενώ επανέλαβε ότι κάθε έγκλημα είναι αυτονοήτως καταδικαστέο και η Δικαιοσύνη θα αποδώσει ευθύνες εκεί που πρέπει. Τέλος, υποστήριξε ότι η δημόσια συζήτηση πρέπει να γίνεται χωρίς αποσπασματική παράθεση δηλώσεων.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis