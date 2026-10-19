Γαλλία: Σκληραίνει η στάση της κυβέρνησης Λεκορνί μετά τα βίαια επεισόδια

Η γαλλική κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στα βίαια επεισόδια που συγκλόνισαν τη χώρα το περασμένο Σαββατοκύριακο, στον απόηχο των κινητοποιήσεων κατά της ακρίβειας και της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ζητά αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας, τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας και μαζικές ποινικές διώξεις. Παράλληλα, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, εν μέσω έντονης πολιτικής πίεσης για την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης.

Αυστηροποίηση μέτρων και απαγορεύσεις

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ζήτησε αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας και μερική απαγόρευση κυκλοφορίας, μετά το κύμα βίαιων επεισοδίων που συγκλόνισε τη Γαλλία το Σαββατοκύριακο. Έπειτα από έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ο Λεκορνί υπερασπίστηκε τη δράση των αστυνομικών δυνάμεων και προανήγγειλε «μαζικές ποινικές διώξεις» για τους υπεύθυνους.

Στο πλαίσιο των μέτρων, στη Μασσαλία απαγορεύτηκαν προσωρινά οι δημόσιες συγκεντρώσεις από το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ. Ο πρωθυπουργός εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο γενικότερης απαγόρευσης της κυκλοφορίας, ενώ κάποιοι ακραίοι κύκλοι ζητούν επέμβαση των Ενόπλων Δυνάμεων και κήρυξη της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Διαδηλωτές επιχείρησαν επίσης να αποκλείσουν το Λούβρο στο Παρίσι.

Πολιτική αντιπαράθεση και ευθύνες

Στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας έχει αρχίσει ένα «παιχνίδι των ευθυνών» μεταξύ κυβέρνησης, δήμων, αστυνομίας και αντιπολίτευσης, καθώς η χώρα μετρά τις πληγές από τα εκτεταμένα επεισόδια. Το υπουργικό συμβούλιο συνεδριάζει για να διαχειριστεί μια «άνευ προηγουμένου αποτυχία ασφαλείας».

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ο οποίος είχε υποβάλει την παραίτησή του, χωρίς αυτή να γίνει δεκτή από τον Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε «αποκλειστικά υπεύθυνος» για το γεγονός ότι «ξέφυγε ο έλεγχος στις μαζικές διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας». Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, αναγνώρισε ότι οι αρχές έχουν «αναμφισβήτητα αποτύχει» απέναντι στη βία, ενώ η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Μοντ Μπρεγκόν, αναγνώρισε «σαφώς την έλλειψη διορατικότητας».

Οι δηλώσεις Μακρόν και οι κατηγορίες

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε τηλεοπτικό διάγγελμα που παρακολούθησαν 16,7 εκατομμύρια τηλεθεατές, απηύθυνε έκκληση για «ενότητα» και διαβεβαίωσε ότι οι υπεύθυνοι για τα επεισόδια θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Περιέγραψε τις επιθέσεις σε δημόσια κτίρια, καταστήματα και δημαρχεία, ορισμένα από τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, και έκανε λόγο για εκατοντάδες τραυματίες αστυνομικούς.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τις ταραχές και τις ζημιές που προκλήθηκαν», χαρακτηρίζοντας «αφόρητο» να βλέπει κανείς πόλεις και δρόμους να λεηλατούνται. Απέδωσε την έξαρση της βίας σε «επαναστατικά στοιχεία από ριζοσπαστικές ακροαριστερές ομάδες», στις οποίες, όπως είπε, προσχώρησαν πολλοί εγκληματίες. Τόνισε ότι οι ταραξίες θα λογοδοτήσουν για ό,τι έκαναν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να συγχέονται όσοι διαδήλωσαν ειρηνικά με εκείνους που προκάλεσαν καταστροφές και λεηλασίες.

Εκτεταμένες ζημιές και συλλήψεις

Οι καταστροφές σε εμπορικές επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές έχουν εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση. Περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τα πρωτοφανή επεισόδια του Σαββατοκύριακου, με το κόστος να εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των στόχων ήταν μπουτίκ των οίκων Dior, Burberry και Louis Vuitton, ενώ βίντεο καταγράφουν κουκουλοφόρους να απομακρύνονται με κλεμμένες μοτοσικλέτες και ογκώδη κουτιά με τηλεοράσεις και άλλες συσκευές από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών.

Στο Παρίσι, ο δήμαρχος Εμανουέλ Γκρεγκουάρ ανακοίνωσε ότι «περίπου τριάντα καταστήματα λεηλατήθηκαν ξανά το βράδυ της Κυριακής» και ότι έγιναν «διαρρήξεις σε λόμπι πολυκατοικιών», ενώ ακόμη και το χάλκινο άγαλμα στην Πλατεία της Δημοκρατίας δεν γλίτωσε από τη βία. Στη Λιμόζ, το ιστορικό δημαρχείο του 19ου αιώνα υπέστη εμπρησμό, με τον δήμαρχο της πόλης να καλεί για ενίσχυση της αστυνομίας. Οι συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ανήλθαν σχεδόν στις 2.400.

Νέος γύρος κινητοποιήσεων και διεθνείς αντιδράσεις

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με επίκεντρο την κρίση του κόστους ζωής, την ποιότητα της εκπαίδευσης και την κυβερνητική πολιτική του Μακρόν. Οι περισσότερες συγκεντρώσεις ήταν αρχικά ειρηνικές, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις ακολούθησαν βίαια επεισόδια και λεηλασίες. Τα «Κίτρινα Γιλέκα» καλούν σε νέο γύρο κινητοποιήσεων το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Λεκορνί δήλωσε ότι «οι ειρηνικές διαδηλώσεις έχουν τη θέση τους στη Δημοκρατία μας. Οι εμπρησμοί, οι λεηλασίες και οι επιθέσεις δεν έχουν καμία». Τόνισε επίσης ότι «ομάδες της άκρας αριστεράς οργάνωσαν τη βία σε πολλές πόλεις της Γαλλίας» και ότι «εγκληματίες αναμείχθηκαν για να λεηλατήσουν και να καταστρέψουν». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι «μετανάστες με μίσος στην καρδιά τους» έχουν καταστήσει τη χώρα μη κυβερνήσιμη, συνδέοντας τις ταραχές με το μεταναστευτικό ζήτημα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Newsit