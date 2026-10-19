Το ΠΑΣΟΚ ζητά την αποπομπή του Μπεκίρη από το γραφείο του πρωθυπουργού

Την άμεση απομάκρυνση του Μιχάλη Μπεκίρη από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή ζητά το ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της. Το αίτημα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έρχεται στον απόηχο δημοσιευμάτων που αναφέρονται στην έλλειψη ΦΕΚ διορισμού του κ. Μπεκίρη, καθώς και στην ενδεχόμενη απουσία πτυχίου του. Η Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζει ότι ο κ. Μπεκίρης δεν μπορεί να παραμένει στην εν λόγω θέση υπό αυτές τις συνθήκες.

Το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και οι αιτιάσεις

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «είναι ξεκάθαρο πως μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας σχετικά με την έλλειψη ΦΕΚ διορισμού και την ενδεχόμενη απουσία πτυχίου, ο κ. Μπεκίρης δεν μπορεί να παραμένει διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή». Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέτει ευθέως ζήτημα για τη θεσμική παρουσία του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού.

Οι καταγγελίες του ΠΑΣΟΚ εστιάζουν στην έλλειψη επίσημου Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) για τον διορισμό του κ. Μπεκίρη, ένα στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο για την κατοχή μιας τέτοιας θέσης. Παράλληλα, τα ερωτήματα που έχουν τεθεί σχετικά με την κατοχή πτυχίου από τον κ. Μπεκίρη προστίθενται στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ, ενισχύοντας την απαίτησή του για την απομάκρυνσή του.

Η κυβέρνηση και ο ισχυρισμός του «εθελοντή»

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «αποδέχεται πλήρως» το επιχείρημα του Μιχάλη Μπεκίρη πως κατέχει τη θέση ως «εθελοντής». Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της αντιπολίτευσης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση, τόσο δια του κυβερνητικού εκπροσώπου όσο και δια της Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, υιοθετεί στις δημόσιες τοποθετήσεις της τον ισχυρισμό του κ. Μπεκίρη.

Η Χαριλάου Τρικούπη αμφισβητεί ευθέως την επίκληση της εθελοντικής απασχόλησης για μια τόσο σημαντική θέση. Θέτει ζήτημα για το κατά πόσον μπορεί να ασκούνται καθήκοντα διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή χωρίς να υπάρχει σχετικό ΦΕΚ διορισμού, χαρακτηρίζοντας τον ισχυρισμό του κ. Μπεκίρη ως «πρωτοφανή».

Η στάση του Παύλου Μαρινάκη

Το ΠΑΣΟΚ στρέφει τα βέλη του κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι απέφυγε να υπερασπιστεί τον κ. Μπεκίρη κατά τη σημερινή, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Και την ίδια στιγμή ενώ αποδέχονται τον πρωτοφανή ισχυρισμό ότι μπορεί να βρίσκεται σε μια τέτοια θέση χωρίς ΦΕΚ διορισμού, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να τον υπερασπιστεί στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών» τονίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη.

Μάλιστα, η αξιωματική αντιπολίτευση καταλογίζει στον Παύλο Μαρινάκη ότι, παρά την αποδοχή της συγκεκριμένης εξήγησης από κυβερνητικά στελέχη, απέφυγε να παράσχει πολιτική κάλυψη στον Μιχάλη Μπεκίρη. Αυτή η στάση του κυβερνητικού εκπροσώπου, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ενισχύει την πεποίθηση ότι η παραμονή του κ. Μπεκίρη στη θέση του είναι αδικαιολόγητη.

Οι αποκαλύψεις της εφημερίδας Documento

Η Χαριλάου Τρικούπη ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους, συνδέοντας ευθέως την παραμονή του Μιχάλη Μπεκίρη στη θέση του με τα ερωτήματα που προέκυψαν από το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento. Η εφημερίδα φέρεται να αποκάλυψε την έλλειψη ΦΕΚ διορισμού και την ενδεχόμενη απουσία πτυχίου, στοιχεία που, κατά το ΠΑΣΟΚ, καθιστούν τη θέση του κ. Μπεκίρη μη βιώσιμη.

Οι αποκαλύψεις αυτές αποτέλεσαν το έναυσμα για το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει την απομάκρυνση του κ. Μπεκίρη, καθώς θεωρεί ότι οι πληροφορίες αυτές δημιουργούν ένα θεσμικό κενό και ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα της παρουσίας του στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή.

Η θέση του Μιχάλη Μπεκίρη

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται ο ισχυρισμός του Μιχάλη Μπεκίρη ότι ασκεί τα καθήκοντά του ως διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή εθελοντικά. Αυτό το επιχείρημα, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «αποδέχεται πλήρως» η κυβέρνηση στις δημόσιες τοποθετήσεις της.

Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί την εγκυρότητα και τη θεσμική βάση αυτού του ισχυρισμού, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσον μια τέτοια θέση μπορεί να κατέχεται χωρίς επίσημο ΦΕΚ διορισμού. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητά πειστικές απαντήσεις για το θεσμικό καθεστώς της παρουσίας του κ. Μπεκίρη στη συγκεκριμένη θέση.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit