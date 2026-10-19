Αντιπαράθεση για δηλώσεις στελέχους της ΕΛΑΣ περί κινητοποιήσεων στην Ελλάδα

Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησαν οι δηλώσεις του Πάνου Λαμπρινίδη – Στάχτου, πρώην γραμματέα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και νυν στελέχους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ). Ο κ. Λαμπρινίδης – Στάχτος εξέφρασε την προσδοκία να μεταφερθεί και στην Ελλάδα το κύμα κινητοποιήσεων που καταγράφεται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, λέγοντας χαρακτηριστικά «Άντε και στα δικά μας!». Οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος κατηγόρησε όσους προσδοκούν αντίστοιχες εξελίξεις ότι «θέλουν και επιδιώκουν το χάος».

Οι δηλώσεις του στελέχους της ΕΛΑΣ

Ο Πάνος Λαμπρινίδης – Στάχτος, πρώην γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και νυν στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται κοντά σε ένα νέο κύμα κοινωνικών κινητοποιήσεων. Οι δηλώσεις του έγιναν το πρωί της Δευτέρας, 19 Οκτωβρίου 2026, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΝΕΟ 103,3.

Η τοποθέτησή του πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στον Βόλο. Ο κ. Λαμπρινίδης – Στάχτος αναφέρθηκε στο κλίμα κοινωνικής δυσαρέσκειας που, όπως εκτίμησε, διαμορφώνεται στην Ευρώπη, συνδέοντας το ευρωπαϊκό κύμα διαμαρτυρίας με τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα.

«Άντε και στα δικά μας!» – Το ευρωπαϊκό πλαίσιο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η δήλωσή του: «Άντε και στα δικά μας! Να πάρει σειρά η Ελλάδα. Είμαστε κοντά». Ο κ. Λαμπρινίδης – Στάχτος σχολίασε τις μεγάλες διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε χώρες όπως η Αλβανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και το Βέλγιο.

Η αναφορά του στις μαζικές διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκές χώρες συνοδεύτηκε από την εκτίμηση ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει αντίστοιχη κινητοποίηση και στην Ελλάδα, με αιχμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά. Ο πρώην γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και νυν στέλεχος της ΕΛΑΣ εξέφρασε ανοιχτά την επιθυμία να εκδηλωθεί και στη χώρα ένα κύμα κινητοποιήσεων αντίστοιχο με εκείνο που παρατηρείται στη Γαλλία.

Πρόβλεψη για τον Νοέμβριο και τα αίτια

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του, ο Πάνος Λαμπρινίδης – Στάχτος προέβλεψε έντονες κινητοποιήσεις για το αμέσως επόμενο διάστημα. Εκτίμησε ότι ο Νοέμβριος ενδέχεται να αποτελέσει μήνα έντονων κοινωνικών αντιδράσεων, κυρίως από τη νέα γενιά.

«Τον Νοέμβριο βλέπω ότι μαθητές και φοιτητές θα βγουν στους δρόμους», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η κοινωνική πίεση που συσσωρεύεται μπορεί να εκφραστεί μέσα από μαζικές διαμαρτυρίες. Ως βασικούς παράγοντες που, κατά την άποψή του, μπορούν να τροφοδοτήσουν τις αντιδράσεις, ανέδειξε το κόστος στέγασης και τις ανατιμήσεις. «Βάζω πρώτο θέμα τη στεγαστική κρίση και την ακρίβεια», υπογράμμισε, εστιάζοντας σε δύο ζητήματα που επιβαρύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ιδιαίτερα των νεότερων ηλικιών, αποδίδοντας την εκτίμησή του στις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά και ειδικά οι νέοι.

Η αντίδραση του υπουργού Υγείας

Οι δηλώσεις του στελέχους της ΕΛΑΣ προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε την τοποθέτηση, κατηγορώντας όσους προσδοκούν αντίστοιχες εξελίξεις στην Ελλάδα ότι επιδιώκουν την πρόκληση χάους και την αποσταθεροποίηση.

«Μην αυταπατάστε, θέλουν και επιδιώκουν το χάος, διότι μόνο σε αυτό ευδοκιμούν. Αυτό θα κριθεί στις εκλογές που θα έρθουν, τίποτε άλλο», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης. Ο υπουργός Υγείας έδωσε ευθέως πολιτική διάσταση στις δηλώσεις, συνδέοντας την αντιπαράθεση με τις επόμενες εκλογές. Η δήλωση του κ. Γεωργιάδη αναρτήθηκε και στο Χ (πρώην Twitter).

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Ieidiseis