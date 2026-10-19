Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα βίας και ταραχών, που ξέσπασαν μετά από μαζικές κινητοποιήσεις για το υψηλό κόστος ζωής. Καταστήματα λεηλατήθηκαν, κτίρια καταστράφηκαν και δημόσιες υποδομές παραδόθηκαν στις φλόγες, με την κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν να προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο. Το εκρηκτικό αυτό σκηνικό συμπληρώνεται από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές του 2027, οι οποίες καταγράφουν σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό τοπίο της χώρας.

Εκτεταμένα επεισόδια βίας και λεηλασιών

Οι εικόνες που ξύπνησε η Γαλλία ήταν αυτές των λεηλατημένων καταστημάτων, των σπασμένων βιτρινών και των κατεστραμμένων κτιρίων, καθώς και των δημόσιων υποδομών που παραδόθηκαν στις φλόγες. Το πλιάτσικο ήταν ανελέητο και επεκτάθηκε σε μεγάλους οίκους μόδας, με τις χλιδάτες βιτρίνες των Louis Vuitton, Hermès, Rolex, Apple και Galeries Lafayette να γίνονται κυριολεκτικά θρύψαλα.

Ταραχές ξέσπασαν ξανά την Κυριακή, με συγκρούσεις και λεηλασίες στο Παρίσι, όπου περισσότερα καταστήματα έγιναν στόχος επιδρομών. Απόπειρες διαρρήξεων σημειώθηκαν επίσης στη Λυών, τη Μασσαλία και κοντά στη Νάντη. Περίπου 30 καταστήματα λεηλατήθηκαν την Κυριακή. Το Σάββατο, σχεδόν 2.400 προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη Γαλλία, ενώ σχεδόν 1.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές. Στη Μασσαλία, οι αρχές ανέφεραν ότι το Σάββατο υπήρχαν έως και 30.000 ταραχοποιοί.

Η κυβέρνηση Μακρόν υπό πίεση

Η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται αποδυναμωμένη και προσπαθεί να αντιμετωπίσει την οργή και τις ανησυχίες που έχουν δημιουργηθεί από τον τρόπο διαχείρισης των διαδηλώσεων. Οι κινητοποιήσεις για το κόστος ζωής, σε συνδυασμό με τις διεκδικήσεις των μαθητών για καλύτερες συνθήκες μάθησης και τις δυσκολίες έγκρισης του προϋπολογισμού, διαμορφώνουν ένα βαρύ κλίμα για τους τελευταίους μήνες της δεύτερης θητείας του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος σπάει ρεκόρ αντιδημοφιλίας έπειτα από δέκα χρόνια στην εξουσία, απευθύνθηκε την Κυριακή το βράδυ στους Γάλλους, δηλώνοντας ότι αισθάνεται «οργή, ντροπή», χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει κάποιο συγκεκριμένο μέτρο. Υπογράμμισε ότι «όσοι επιδίωξαν να πλήξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν». Το Μέγαρο των Ηλυσίων ανακοίνωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος παραδέχθηκε σήμερα το πρωί (19/10) ότι υπήρξαν αστοχίες στην «πρόβλεψη και τις πληροφορίες».

Παραίτηση υπουργού και κυβερνητικές ενέργειες

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, υπέβαλε την Κυριακή την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ωστόσο, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έκανε δεκτή την παραίτηση, δεδομένης της ανάγκης για συνεχή διοίκηση των δυνάμεων της τάξης στην τρέχουσα συγκυρία, όπως ανέφερε το Ελιζέ. Ο Μακρόν ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών να λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια αναφορικά με τις αστοχίες στην πρόβλεψη και τις πληροφορίες, οι οποίες οδήγησαν στη βία.

Επιπλέον, ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από τον Λοράν Νουνιέζ να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατό νέες επιχειρησιακές μεθόδους για τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας, με στόχο την αντιμετώπιση των ταραχοποιών, προκειμένου να τερματιστεί το φαινόμενο των οδοφραγμάτων και των λεηλασιών. Ο υπουργός Νουνιέζ πρόκειται να μεταβεί σήμερα στη Μασσαλία, μια πόλη όπου σημειώθηκαν ιδιαίτερα σοβαρά επεισόδια. Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει συγκαλέσει σήμερα το πρωί μια διυπουργική ομάδα διαχείρισης κρίσεων, η οποία θα εστιάσει σε τρεις τομείς: «οικονομία και εμπόριο», «ασφάλιση» και «δικαστική επιτήρηση».

Πολιτικές ανακατατάξεις ενόψει του 2027

Πίσω από τις εικόνες των καταστροφών, διαμορφώνεται μια βαθύτερη πολιτική αναμέτρηση ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις φέρνουν σταθερά την ακροδεξιά Μαρίν Λε Πεν στην πρώτη θέση. Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού έκανε λόγο για μια «βαθιά κρίση εμπιστοσύνης η οποία απειλεί τη δημοκρατία».

Την ίδια στιγμή, ο ακροαριστερός Ζαν-Λυκ Μελανσόν, επικεφαλής του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία, ενισχύεται και διεκδικεί την πρόκριση στον δεύτερο γύρο. Ο Μελανσόν κατηγόρησε τον Μακρόν ότι «αφήνει την κρίση να διογκώνεται». Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση της Elabe, που δημοσιεύθηκε στις 17 Οκτωβρίου για λογαριασμό των BFMTV και La Tribune Dimanche, επιβεβαιώνει το προβάδισμα της Λε Πεν στον πρώτο γύρο και καταγράφει μια εξαιρετικά κλειστή μάχη για τη δεύτερη θέση, με τον Μελανσόν, τον πρώην πρωθυπουργό Εντουάρ Φιλίπ και τον σοσιαλδημοκράτη Ραφαέλ Γκλικσμάν να κινούνται σε πολύ κοντινά ποσοστά.

Ευρύτερες επιπτώσεις και το διακύβευμα

Οι πρωτοφανείς ταραχές, η ακρίβεια και η κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό κέντρο διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό σκηνικό, με τις εξελίξεις στο Παρίσι να έχουν σημασία για ολόκληρη την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα, ενόψει μιας χρονιάς με κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις. Το διακύβευμα ξεπερνά τα γαλλικά σύνορα, καθώς αφορά την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, την οικονομική πολιτική της ΕΕ, την άμυνα και τις σχέσεις μεταξύ Παρισιού και Βρυξελλών.

Το ερώτημα που αρχίζει να κυριαρχεί είναι εάν η Γαλλία θα οδηγηθεί σε μια αναμέτρηση που θα εκφράζει την αντιπαράθεση δύο διαφορετικών πολιτικών κατευθύνσεων, με τη Λε Πεν και τον Μελανσόν να εκπροσωπούν τους δύο πόλους, ή εάν ο χώρος του κέντρου και της σοσιαλδημοκρατίας θα καταφέρει να ανατρέψει τις σημερινές ισορροπίες.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr, Topontiki