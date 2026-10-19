Η εμφάνιση του Άδωνι Γεωργιάδη με μέλη της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στα Ιωάννινα

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, βρέθηκε στα Ιωάννινα, όπου είχε συναντήσεις με μέλη της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, ο υπουργός εμφανίστηκε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, συμμετέχοντας ενεργά σε συνθήματα, χειροκροτήματα και χοροπηδητά, στιγμιότυπα τα οποία ο ίδιος επέλεξε να δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η παρουσία του στα Ιωάννινα σηματοδότησε την επιστροφή του σε πιο «φοιτητικούς ρυθμούς», όπως αναφέρθηκε, αφήνοντας για λίγο το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου του.

Επιστροφή σε φοιτητικούς ρυθμούς στα Ιωάννινα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την περιοδεία του στην πόλη των Ιωαννίνων, άφησε για λίγο στην άκρη τις υπουργικές του αρμοδιότητες. Επέστρεψε σε ένα κλίμα που θύμιζε φοιτητικές συγκεντρώσεις, γεμάτο ενέργεια και συμμετοχή. Η συνάντησή του με τους νέους της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ χαρακτηρίστηκε από έντονο παλμό.

Ο υπουργός μπήκε με ενθουσιασμό στον ρυθμό των συγκεντρωμένων, χοροπηδώντας και χειροκροτώντας μαζί τους. Συμμετείχε ενεργά στα συνθήματα, φωνάζοντας χαρακτηριστικά «Και Α και Ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ». Αυτή η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο ο ίδιος επέλεξε να μοιραστεί με το κοινό μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο και το μήνυμα για τις εκλογές

Το βίντεο που ανάρτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης από τη συνάντησή του με τα μέλη της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ συνοδεύτηκε από ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Συγκεκριμένα, η ανάρτηση έγραφε: «Πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Με αυτό τον τρόπο, ο υπουργός επέλεξε να μεταφέρει ένα εκλογικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας. Η δημοσίευση αυτή έγινε αρκετούς μήνες πριν από τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, υπογραμμίζοντας την προεκλογική διάθεση και την κινητοποίηση του κόμματος από νωρίς.

Μεγάλη προσέλευση στην ομιλία της ΔΕΕΠ

Η περιοδεία του Άδωνι Γεωργιάδη στα Ιωάννινα δεν περιορίστηκε μόνο στη συνάντηση με τις νεολαίες των κομμάτων. Ολοκληρώθηκε με μια επίσκεψη και ομιλία στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα. Εκεί, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιου του υπουργού, η προσέλευση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα αυξημένη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο χώρος δεν επαρκούσε για να φιλοξενήσει όλους τους παρευρισκόμενους. Ο κόσμος ήταν τόσο πολύς που δεν χωρούσε ούτε μέσα στην αίθουσα ούτε στον διάδρομο των γραφείων της ΔΕΕΠ Ιωαννίνων, γεγονός που ο υπουργός σχολίασε ως ένδειξη της αυξανόμενης συσπείρωσης του κόμματος.

Η ξεχωριστή υποδοχή από την ΟΝΝΕΔ

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας στάθηκε ιδιαίτερα στην υποδοχή που του επιφύλαξαν τα μέλη της ΟΝΝΕΔ. Περιέγραψε αυτή την υποδοχή ως την «ωραιότερη» κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στα Ιωάννινα.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε, ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίζεται να χοροπηδά και να χειροκροτά μαζί με τους συγκεντρωμένους νέους, συμμετέχοντας ενεργά στο γνωστό σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός σημείωσε: «Προχθές η περιοδεία μου στα Ιωάννινα τελείωσε με την επίσκεψη και την ομιλία μου στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ιωαννίνων. Εκεί μαζεύτηκε τελικά τόσος κόσμος που δεν χώραγαν ούτε μέσα, ούτε στον διάδρομο. Ό,τι και να λένε η συσπείρωση μας ανεβαίνει διαρκώς και ας είμαστε αρκετούς μήνες προ των εκλογών. Την ωραιότερη όμως υποδοχή, μου την επεφύλαξαν τα παιδιά της @ONNED πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του Kyriakos Mitsotakis».

Με πληροφορίες από: Gazzetta