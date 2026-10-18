Καιρός: Αλλαγές στο σκηνικό της Ελλάδας τον Νοέμβριο, σύμφωνα με το ECMWF

Ο προτελευταίος μήνας της χρονιάς, ο Νοέμβριος, φαίνεται να κρύβει εκπλήξεις όσον αφορά το καιρικό σκηνικό στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις από τους μακροπρόθεσμους χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF), αναμένονται σημαντικές αλλαγές στις καιρικές συνθήκες που θα επηρεάσουν τη χώρα μας από τις αρχές του μήνα.

Οι πρώτες ενδείξεις για τον Νοέμβριο

Οι προγνωστικές αναλύσεις για τον Νοέμβριο υποδεικνύουν μια διαφοροποίηση από τις συνήθεις καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο. Το σύνολο των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί και αναλυθεί από τους ειδικούς του ECMWF δείχνουν ότι ο μήνας αυτός θα φέρει ένα διαφορετικό πρόσωπο στον καιρό της Ελλάδας.

Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να γίνουν αισθητές ήδη από τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, διαμορφώνοντας ένα καιρικό τοπίο που θα παρουσιάζει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Η εικόνα που προκύπτει από τους μακροπρόθεσμους χάρτες προϊδεάζει για συνθήκες που ξεφεύγουν από τον μέσο όρο των τελευταίων ετών για την συγκεκριμένη εποχή.

Η πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF) αποτελεί έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς παγκοσμίως στην παροχή μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων καιρικών προβλέψεων. Οι αναλύσεις του βασίζονται σε εκτεταμένα δεδομένα και προηγμένα μοντέλα, προσφέροντας μια αξιόπιστη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού.

Οι ενδείξεις που προκύπτουν από τα προγνωστικά μοντέλα του ECMWF για την Ελλάδα συγκλίνουν σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά τα δεδομένα αποτελούν τη βάση για τις εκτιμήσεις σχετικά με τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις που αναμένονται κατά τη διάρκεια του προτελευταίου μήνα του έτους.

Θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα

Ένα από τα βασικά στοιχεία που αναδεικνύουν οι μακροπρόθεσμοι χάρτες του ECMWF είναι η διατήρηση των θερμοκρασιών σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή. Οι ενδείξεις δείχνουν ότι ο υδράργυρος θα παραμείνει σε σχετικά αυξημένες τιμές, ξεπερνώντας τον μέσο όρο που παρατηρείται συνήθως τον Νοέμβριο.

Η πρόβλεψη αυτή αφορά το σύνολο της χώρας, με τις θερμοκρασίες να φαίνονται να διατηρούνται σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή. Αυτή η τάση υποδηλώνει μια ήπια έναρξη του χειμώνα, τουλάχιστον όσον αφορά τις θερμοκρασιακές συνθήκες, για μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Αυξημένες πιθανότητες βροχοπτώσεων

Παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, οι προγνώσεις του ECMWF υποδεικνύουν επίσης αυξημένες πιθανότητες για περισσότερες βροχοπτώσεις. Ο υετός, δηλαδή η βροχή, αναμένεται να παρουσιάσει θετικές αποκλίσεις σε τμήματα της Ελλάδας, γεγονός που σημαίνει ότι ορισμένες περιοχές θα δεχθούν μεγαλύτερες ποσότητες βροχής σε σχέση με τον μέσο όρο του Νοεμβρίου.

Αυτή η τάση για αυξημένες βροχοπτώσεις υποδηλώνει μεγαλύτερη πιθανότητα για φαινόμενα υετού σε σχέση με τον μέσο όρο των προηγούμενων ετών. Ειδικότερα, συγκεκριμένα τμήματα της χώρας φαίνεται να είναι πιο ευάλωτα σε αυξημένα επίπεδα βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια του μήνα.

Η ενδιαφέρουσα αντίθεση των προγνωστικών δεδομένων

Τα προγνωστικά δεδομένα που παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων αποτυπώνουν μια ενδιαφέρουσα αντίθεση στο καιρικό σκηνικό του Νοεμβρίου. Από τη μία πλευρά, η θερμοκρασία φαίνεται να διατηρείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή, προσφέροντας ένα πιο ήπιο φθινοπωρινό κλίμα.

Από την άλλη πλευρά, ο υετός παρουσιάζει θετικές αποκλίσεις σε τμήματα της Ελλάδας, υποδηλώνοντας μεγαλύτερη πιθανότητα βροχοπτώσεων σε σχέση με τον μέσο όρο. Αυτή η συνύπαρξη σχετικά υψηλών θερμοκρασιών και αυξημένων βροχοπτώσεων συνθέτει ένα ιδιαίτερο καιρικό μοτίβο για τον προτελευταίο μήνα της χρονιάς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta