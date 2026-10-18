Μητέρα κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης κόρης και διακίνηση υλικού στον Βόλο

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης και διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας αναμένεται να εξετάσει τον ερχόμενο Νοέμβριο το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας. Στο εδώλιο θα καθίσει μια 51χρονη γυναίκα από τον Βόλο, η οποία κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη της, ηλικίας κάτω των 12 ετών. Οι πράξεις φέρονται να καταγράφηκαν σε βίντεο και φωτογραφίες, τις οποίες στη συνέχεια η κατηγορούμενη φέρεται να διέθετε σε τρίτο πρόσωπο έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν την 51χρονη

Η 51χρονη γυναίκα παραπέμπεται σε δίκη για σειρά κακουργηματικών πράξεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παραγωγή, διανομή, προσφορά, διάθεση, προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, με θύμα ανήλικο κάτω των 12 ετών. Οι κατηγορίες αυτές είναι ιδιαίτερα σοβαρές και αφορούν την εκμετάλλευση ανηλίκου.

Παράλληλα, η κατηγορούμενη βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της. Επιπλέον, της αποδίδονται γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών εξ αίματος, ανιούσας και κατιούσας γραμμής. Όλες οι πράξεις φέρονται να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση, γεγονός που προσδίδει επιβαρυντικό χαρακτήρα στην υπόθεση.

Το χρονικό διάστημα των πράξεων και η προσωρινή κράτηση

Οι πράξεις που αποδίδονται στην 51χρονη φέρονται να τελέστηκαν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2024. Αυτό το τετράμηνο αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλίχθηκαν τα φερόμενα αδικήματα, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές.

Η 51χρονη βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενη στις φυλακές, εν αναμονή της εκδίκασης της υπόθεσής της. Η προσωρινή της κράτηση αποτελεί μέρος της δικαστικής διαδικασίας, δεδομένης της σοβαρότητας των κατηγοριών που την βαραίνουν.

Το υλικό της υπόθεσης: βίντεο και φωτογραφίες

Από το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου προκύπτει ότι η 51χρονη φέρεται να χρησιμοποίησε συσκευή καταγραφής εικόνας και ήχου. Με αυτή τη συσκευή, φέρεται να παρήγαγε δύο βίντεο στα οποία απεικονίζονται πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης με θύμα την ανήλικη κόρη της.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο βούλευμα, η κατηγορούμενη φέρεται να παρήγαγε και να κατείχε τουλάχιστον 17 φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου. Στις φωτογραφίες αυτές εμφανίζονται η ίδια και το παιδί, αν και δεν διακρίνονται σε όλες τα πρόσωπά τους. Στο δικαστικό έγγραφο γίνεται αναλυτική περιγραφή του υλικού, ενώ επισημαίνεται ότι η κατηγορούμενη γνώριζε την ηλικία του παιδιού, καθώς επρόκειτο για την ίδια της την κόρη.

Η φερόμενη διακίνηση του υλικού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σκέλος της φερόμενης διακίνησης του υλικού. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η 51χρονη φέρεται να απέστειλε φωτογραφίες και βίντεο σε έναν άνδρα. Η αποστολή αυτή έγινε μέσω της εφαρμογής Viber, με την προσδοκία να λάβει οικονομικό αντάλλαγμα για το υλικό.

Αυτό το στοιχείο ενισχύει την κατηγορία της διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση στη σοβαρότητα της υπόθεσης. Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων για τη διάθεση τέτοιου υλικού αποτελεί επίσης μέρος των κατηγοριών.

Η εκδίκαση της υπόθεσης στη Λάρισα

Η υπόθεση, λόγω της φύσης και της σοβαρότητάς της, αναμένεται να εκδικαστεί τον ερχόμενο Νοέμβριο. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας θα είναι αυτό που θα εξετάσει όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες, προκειμένου να αποφανθεί για την ενοχή ή την αθωότητα της 51χρονης. Η διαδικασία αυτή θα αποτελέσει το επιστέγασμα των ερευνών και της προδικαστικής διαδικασίας που έχει προηγηθεί.

Με πληροφορίες από: Topontiki