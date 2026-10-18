Θλιβερές οι αναρτήσεις με Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, λέει ο Σιακαντάρης, αποστασιοποιούμενος από την ΕΛ.Α.Σ.

Ο Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας του «Μανιφέστου Τσίπρα», πήρε νέες αποστάσεις από στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.). Αφορμή για τη δημόσια αποδοκιμασία αποτέλεσε ανάρτηση του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Γιώργου Μπαλατσούκα, η οποία αναφερόταν στο ενδεχόμενο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ. Ο Σιακαντάρης χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες αναρτήσεις ως «θλιβερές», τονίζοντας πως υποβαθμίζουν το επίπεδο της πολιτικής συζήτησης.

Η νέα παρέμβαση του Σιακαντάρη

Ο Γιώργος Σιακαντάρης εξέφρασε δημόσια και με έντονο τρόπο τη διαφωνία του με αναρτήσεις που παρουσιάζουν αγκαλιασμένους τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Συγκεκριμένα, η κριτική του στόχευε σε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και συνοδευόταν από σχόλια του Γιώργου Μπαλατσούκα για πιθανή συγκυβέρνηση των δύο κομμάτων.

Ο συγγραφέας υπογράμμισε ότι θα αντιμετώπιζε εξίσου αρνητικά μια αντίστοιχη απεικόνιση του πρωθυπουργού με τον Αλέξη Τσίπρα. «Οι αναρτήσεις με τους Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη αγκαλιά είναι θλιβερές, όπως θα ήταν και με Μητσοτάκη- Τσίπρα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Σιακαντάρης, αναδεικνύοντας τη γενικότερη αντίθεσή του σε τέτοιου είδους πολιτικές πρακτικές.

Κριτική στην υποβάθμιση της πολιτικής αντιπαράθεσης

Ο Γιώργος Σιακαντάρης επέλεξε να ασκήσει κριτική στη συγκεκριμένη πρακτική, υποστηρίζοντας ότι αναρτήσεις αυτού του τύπου υποβαθμίζουν την πολιτική αντιπαράθεση. Η τοποθέτησή του εστιάζει στην ποιότητα του δημόσιου διαλόγου και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι πολιτικές εξελίξεις.

Συνεχίζοντας την παρέμβασή του, ο Σιακαντάρης σχολίασε ότι «Η πολιτική μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ρωμαϊκή αρένα». Κλείνοντας, πρόσθεσε μια αλληγορική παρατήρηση: «Και στις αρένες τα μεγάλα ζώα κατασπαράσσουν τους μονομάχους», φράση που υποδηλώνει την ανησυχία του για την πορεία της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Το περιεχόμενο της ανάρτησης Μπαλατσούκα

Η αφορμή για τη νέα τοποθέτηση του Γιώργου Σιακαντάρη ήταν η ανάρτηση του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Γιώργου Μπαλατσούκα. Ο Μπαλατσούκας σχολίασε το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, χρησιμοποιώντας μια εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη.

Στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Μπαλατσούκας έγραψε αρχικά «Κυριάκο, ακούς;» και συνέχισε με την πρόταση «Είναι περήφανο το ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με Ν.Δ.». Το κείμενο ολοκληρωνόταν με το ερώτημα «Τελικά, ποιος θα σώσει ποιον;». Η ανάρτηση συνοδευόταν από την εν λόγω εικόνα, στην οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζονταν αγκαλιασμένοι.

Δεύτερη δημόσια διαφοροποίηση σε λίγες ημέρες

Η παρέμβαση του Γιώργου Σιακαντάρη αποτελεί τη δεύτερη δημόσια διαφοροποίησή του μέσα σε λίγες ημέρες από το ύφος πολιτικών παρεμβάσεων που συνδέονται με στελέχη ή πρόσωπα του χώρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αυτό το «άδειασμα» έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης αντίδρασής του.

Προηγήθηκε η δημόσια αποδοκιμασία του για το άρθρο του Θανάση Καρτερού, στο οποίο ασκούνταν κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Η συνεχής αυτή στάση του Σιακαντάρη αναδεικνύει την επιθυμία του για μια διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική επικοινωνία και αντιπαράθεση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit