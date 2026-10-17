Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει τη «μητέρα των μαχών» για τη Γερουσία ενόψει εκλογών

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου στα χέρια των Ρεπουμπλικανών, παρά την υποχώρηση της δημοτικότητάς του σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Οι κινήσεις του περιλαμβάνουν μια πρωτοφανή αλληλουχία πολιτικών προκλήσεων, αμφιλεγόμενων αποφάσεων και υποσχέσεων προς τους ψηφοφόρους.

Η «μητέρα των μαχών» για το Κογκρέσο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει τη «μητέρα των μαχών» ενόψει των επικείμενων ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, με βασικό στόχο τη διατήρηση της πλειοψηφίας στο Κογκρέσο. Μια ενδεχόμενη απώλεια του ελέγχου θα περιόριζε σημαντικά τη δυνατότητά του να προωθήσει την πολιτική του ατζέντα κατά τα επόμενα δύο χρόνια.

Όπως καταγράφει το Axios, μέσα στις πρώτες 15 ημέρες του Οκτωβρίου, η κυβέρνησή του βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σειράς υποθέσεων. Αυτές οι υποθέσεις, υπό διαφορετικές πολιτικές συνθήκες, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή κρίση σε οποιαδήποτε προεδρία.

Υποσχέσεις για επιταγές 5.000 δολαρίων

Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου είναι η υπόσχεσή του ότι κάθε ενήλικος πολίτης των ΗΠΑ θα λάβει επιταγή 5.000 δολαρίων. Αυτή η εξαγγελία συνδέεται ευθέως με το εκλογικό αποτέλεσμα, καθώς τίθεται ως προϋπόθεση οι Ρεπουμπλικανοί να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Το Axios αναφέρει ότι το συνολικό κόστος αυτής της πρότασης θα ξεπερνούσε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι πρόκειται για προεκλογική υπόσχεση και όχι για ένα ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα πληρωμών.

Έρευνες και διώξεις πολιτικών αντιπάλων

Την ίδια περίοδο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προχώρησε σε ενέργειες που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης πολιτικών αντιπάλων. Συγκεκριμένα, ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία της Δημοκρατικής βουλευτού, Ίλχαν Ομάρ.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι πράκτορες κατέσχεσαν το κινητό της τηλέφωνο. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η εν λόγω έρευνα συνδέεται με μια διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αφαίρεση της αμερικανικής υπηκοότητάς της.

Αμφιλεγόμενες κινήσεις και η στάση του Τραμπ

Πέρα από τις υποσχέσεις για οικονομική ενίσχυση και τις έρευνες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβεί και σε άλλες αμφιλεγόμενες κινήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στη διεξαγωγή των εκλογών και ενέργειες απέναντι στη Ρωσία.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει την ίδια τακτική που τον έχει κρατήσει πολιτικά όρθιο την τελευταία δεκαετία. Ο ίδιος δήλωσε στους δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα: «Σε τελική ανάλυση, όλα θα πάνε καλά. Ξέρετε γιατί; Επειδή πάντα έτσι γίνεται», αποτυπώνοντας την αυτοπεποίθηση με την οποία αντιμετωπίζει ακόμη μία εκλογική δοκιμασία.

Το Axios, το οποίο παρακολουθεί συστηματικά την απομάκρυνση του Τραμπ από τις παραδοσιακές προεδρικές πρακτικές, από τη μεταβατική περίοδο έως τις πρώτες 100 ημέρες και τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του, επισημαίνει ότι ούτε ο κίνδυνος μιας εκλογικής ήττας φαίνεται να έχει περιορίσει την ένταση ή την τόλμη των κινήσεών του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis