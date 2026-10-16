Η Ευρώπη αναζητά λύσεις στην ενεργειακή κρίση και θωρακίζεται έναντι εμπορικών συγκρούσεων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει την ενεργειακή κρίση με ένα «σύνολο δράσεων» και όχι με μία «μαγική λύση», όπως δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες το βράδυ της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου 2026. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, υπογράμμισε την ανάγκη για συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση ως απάντηση στην κρίση. Παράλληλα, η ΕΕ προχωρά στην ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου για την προστασία της εσωτερικής της αγοράς από πιθανές εμπορικές συγκρούσεις.

Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το κόστος των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων έχει αυξηθεί κατά 106 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχει προστεθεί επιπλέον ποσότητα ενέργειας. Συγκεκριμένα, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 140% από τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ οι τιμές του ντίζελ έχουν διπλασιαστεί.

Η πρόεδρος της Επιτροπής επισήμανε ότι τα διαφορετικά ενεργειακά μείγματα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπουν μια ενιαία λύση για όλους. Αυτό καθιστά αναγκαίο έναν συνδυασμό μέτρων που θα εφαρμοστούν τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των υψηλών τιμών ενέργειας.

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης, η πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε πέντε βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απελευθέρωση 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, υπό τη διαχείριση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Επίσης, προτείνεται η παράταση και διεύρυνση του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, το οποίο είχε θεσπιστεί τον Φεβρουάριο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν την αναβολή κατά ένα έτος της εφαρμογής του κανονισμού για το μεθάνιο, καθώς και την έναρξη στρατηγικού διαλόγου για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, με στόχο την ενίσχυση της δυναμικότητας διύλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη μείωση των τιμών.

Μεσοπρόθεσμοι στόχοι και ενεργειακή μετάβαση

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να επιμείνει στην ενεργειακή μετάβαση. Ο στόχος είναι η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές, καθαρές και εγχώριες πηγές ενέργειας, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές και η πυρηνική ενέργεια.

Παράλληλα, τονίστηκε η αναγκαιότητα αντικατάστασης των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων με ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται εντός της Ευρώπης. Σημαντικό κρίνεται επίσης ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των ευρωπαϊκών δικτύων, ώστε η φθηνότερη ενέργεια να μπορεί να φτάνει αποτελεσματικά εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Αναφορικά με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS), η Επιτροπή είχε καταθέσει ήδη από τον Ιούλιο πρόταση εκσυγχρονισμού του ETS1, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να δίνουν σαφές πολιτικό μήνυμα για την επείγουσα ολοκλήρωση της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας.

Συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση και μακροπρόθεσμη στρατηγική

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν σε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση και στην ανάγκη λήψης βραχυπρόθεσμων μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης. Ο κ. Κόστα επισήμανε ότι, παρόλο που η κρίση πυροδοτείται από εξελίξεις εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων, η Ευρώπη πληρώνει το τίμημα της εξάρτησής της από τα ορυκτά καύσιμα.

Επιπλέον, ο Αντόνιο Κόστα τόνισε ότι η απουσία μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη συμβάλλει στην τρέχουσα κατάσταση. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χαρακτήρισε τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα ως απαραίτητη για την ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα της Ένωσης.

Θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι εμπορικών συγκρούσεων

Πέρα από την ενεργειακή κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει ένα νέο εργαλείο με στόχο να κλείσει «γρήγορα και αποτελεσματικά» την πρόσβαση στην εσωτερική της αγορά. Αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί σε περίπτωση εμπορικής σύγκρουσης με τρίτη χώρα, ενισχύοντας την άμυνα της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο.

Οι Βρυξέλλες αντλούν έμπνευση από μια κοινή πρόταση της Γαλλίας και της Γερμανίας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση του αμυντικού οπλοστασίου της ΕΕ. Το εργαλείο αυτό έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει πιθανές εμπορικές συγκρούσεις, με ειδική αναφορά στην Κίνα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit