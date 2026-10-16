Η ΕΛΑΣ αποφάσισε προγραμματικό συνέδριο έως τις αρχές Φεβρουαρίου 2027 – Εξορμήσεις Τσίπρα σε όλη τη χώρα

Η Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) αποφάσισε στη σημερινή της συνεδρίαση τη διεξαγωγή Προγραμματικού Συνεδρίου έως τις αρχές Φεβρουαρίου του 2027. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή τομεαρχών και μελών του Οργανωτικού Γραφείου του κόμματος. Στο πλαίσιο των επόμενων βημάτων της Συμπαράταξης, ο Πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά εξορμήσεων σε διάφορες περιφέρειες της χώρας.

Προγραμματικό συνέδριο και επόμενα βήματα

Η απόφαση για το Προγραμματικό Συνέδριο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ελήφθη μετά από μια εκτενή συζήτηση στην Πολιτική Επιτροπή. Η συνεδρίαση περιλάμβανε την τοποθέτηση του Προέδρου Αλέξη Τσίπρα, την εισήγηση του Γραμματέα Μίλτου Χατζηγιαννάκη, καθώς και παρεμβάσεις από τα μέλη της Επιτροπής. Το συνέδριο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές Φεβρουαρίου του 2027, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την πορεία του κόμματος.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τους επόμενους μήνες, αποφασίστηκαν συγκεκριμένες ενέργειες. Για τον μήνα Νοέμβριο του 2026, προκρίθηκε η σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ. στις 21 Νοεμβρίου. Το Εθνικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο διαβουλευτικό όργανο της Συμπαράταξης.

Εκδηλώσεις για τη δικαιοσύνη και την οικονομία

Εκτός από τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου, ο Νοέμβριος θα περιλαμβάνει και τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης με επίκεντρο τη Δικαιοσύνη και το φαινόμενο της ανόδου της ακροδεξιάς. Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις του κόμματος για την ανάδειξη σημαντικών κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων.

Για τον Δεκέμβριο, μήνα κατά τον οποίο ψηφίζεται ο Προϋπολογισμός της χώρας, η ΕΛΑΣ έχει προγραμματίσει μια ειδική εκδήλωση. Το θέμα αυτής της εκδήλωσης θα είναι η κατάσταση στην οικονομία και η ανάλυση του προϋπολογισμού, προσφέροντας μια πλατφόρμα για συζήτηση και προβληματισμό γύρω από τα οικονομικά δεδομένα.

Περιοδείες του Αλέξη Τσίπρα σε όλη τη χώρα

Ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, αναμένεται να πραγματοποιήσει εκτεταμένες περιοδείες σε όλη τη χώρα έως τις γιορτές των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, κάθε εβδομάδα θα επισκέπτεται και μια διαφορετική περιφέρεια, με στόχο να καλύψει το σύνολο της Ελλάδας.

Ήδη, έχει πραγματοποιηθεί περιοδεία στην Κρήτη. Η επόμενη προγραμματισμένη εξόρμηση του Προέδρου της ΕΛΑΣ έχει οριστεί για τις 19 και 20 Οκτωβρίου, με προορισμό τη Θεσσαλία. Οι περιοδείες αυτές αποτελούν μέρος της στρατηγικής εξωστρέφειας του κόμματος.

Ενεργοποίηση μελών και οργανώσεων

Στη μάχη των εξορμήσεων και της εξωστρέφειας δεν θα συμμετέχει μόνο ο Πρόεδρος, αλλά και τα μέλη και οι οργανώσεις του κόμματος. Ήδη, υλοποιούνται και προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα σειρά εκδηλώσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καλύπτοντας όλη την επικράτεια.

Αρμόδιες πηγές της ΕΛΑΣ, αποτυπώνοντας το κλίμα ενεργοποίησης που επικρατεί στο κόμμα, διαμηνύουν πως «η αλλαγή δεν θα έρθει από τα πάνω. Θα έρθει από την κοινωνία. Όποιος θέλει να είναι μέρος αυτής της δουλειάς, εγγράφεται στο myelas.gr». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την προσπάθεια για κινητοποίηση της βάσης και τη συμμετοχή των πολιτών στις δράσεις της Συμπαράταξης.

Με πληροφορίες από: Topontiki