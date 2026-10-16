Περήφανη για τη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ δηλώνει η Αναστασίου, με την ΕΛΑΣ να καλεί τον Ανδρουλάκη να τοποθετηθεί

Την υπερηφάνεια της για τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ δήλωσε η Βάσια Αναστασίου, αποκλείοντας παράλληλα το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της ΕΛΑΣ, η οποία με ανακοίνωσή της καλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να τοποθετηθεί επί των λεγομένων της κυρίας Αναστασίου.

Η δήλωση της κυρίας Αναστασίου για τη συγκυβέρνηση

Η Βάσια Αναστασίου εξέφρασε την προσωπική της υπερηφάνεια για την περίοδο της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη συγκυβέρνηση έσωσε τη χώρα από το ενδεχόμενο να «πέσει στα βράχια».

Σύμφωνα με την ίδια, το ΠΑΣΟΚ «κατέστρεψε ολόκληρη παράταξη» προκειμένου να αποτρέψει την κατάρρευση της χώρας. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία που απέδωσε στο σχηματισμό εκείνης της κυβέρνησης συνεργασίας.

Αποκλεισμός συνεργασίας με την ΕΛΑΣ

Παράλληλα με τις δηλώσεις της για τη συγκυβέρνηση, η Βάσια Αναστασίου απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ. Ως αιτιολογία για τον αποκλεισμό αυτό, ανέφερε τον Πάνο Καμμένο, ο οποίος, όπως ισχυρίστηκε, «ισχυριζόταν ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη».

Βάσει αυτής της θέσης, η κυρία Αναστασίου τόνισε ότι «Τσίπρας με Καμμένο και Τσίπρας με ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπάρξει». Απαντώντας σε ερώτηση της Μαριζέτας Αντωνοπούλου σχετικά με πιθανές συνεργασίες, η κυρία Αναστασίου υπογράμμισε ότι η ΕΛΑΣ δεν αποτελεί «όμορο χώρο» για το ΠΑΣΟΚ. Εξήγησε ότι η ΕΛΑΣ «δεν θέλει να βγάζει τα σπίτια του κόσμου στο σφυρί» και «δεν θέλει να επαναφέρει τη 13η σύνταξη», στοιχεία που, κατά την άποψή της, την καθιστούν μη συμβατή για συνεργασία.

Η αντίδραση της ΕΛΑΣ και το κάλεσμα στον κύριο Ανδρουλάκη

Μετά τις δηλώσεις της Βάσιας Αναστασίου, η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να τοποθετηθεί επί αυτών. Στην ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι η δήλωση της κυρίας Αναστασίου περί υπερηφάνειας για τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ μπορεί να εξηγήσει τις «καθημερινές επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ προς την ΕΛ.Α.Σ. και τον Αλέξη Τσίπρα».

Η ΕΛΑΣ θέτει επίσης το ερώτημα αν, δεδομένης της περηφάνειας για την περίοδο της συγκυβέρνησης με τον Σαμάρα, τον Μητσοτάκη, τον Βορίδη, τον Άδωνη και τον Βελόπουλο, το ΠΑΣΟΚ έχει «βάλει στόχο να ξαναγίνουν περήφανοι, τώρα που η αυτοδυναμία έγινε άπιαστο όνειρο για τη ΝΔ».

Το ερώτημα για το σύστημα 4-2-1

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της, η ΕΛΑΣ καλεί τον κύριο Ανδρουλάκη να απαντήσει «αν συμμερίζεται τη θέση του στελέχους του, και αν με περηφάνεια αναπολεί και ο ίδιος το σύστημα 4-2-1, για τη μοιρασιά των κρατικών θέσεων με το κομματικό κομπιουτεράκι».

Το ιστορικό του 4-2-1 και η θέση Ανδρουλάκη

Το θέμα του συστήματος 4-2-1 είχε απασχολήσει και την εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΠΑΣΟΚ το 2021. Τότε, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε απορρίψει τις αιτιάσεις περί προσωπικής του ευθύνης για το συγκεκριμένο σύστημα κατανομής κρατικών θέσεων.

Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε υποστηρίξει ότι η σχετική συμφωνία για το 4-2-1 είχε συναφθεί το 2012, δηλαδή πριν από την εκλογή του ίδιου ως γραμματέα του κόμματος. Επιπλέον, είχε δηλώσει ότι με δική του πρωτοβουλία αποκλείστηκαν από κομματικές θέσεις στελέχη που είχαν συμμετάσχει στο σύστημα κατανομής.

Επεισόδιο στη Βουλή και δημοσκόπηση

Σε άλλο πλαίσιο, σημειώθηκε ένταση στη Βουλή, όπου η Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Όλγα Κεφαλογιάννη και η Έλενα Ακρίτα «αρπάχτηκαν» για τον χρόνο των ομιλητών. Η κυρία Κεφαλογιάννη «συγκρούστηκε» επίσης και με τον Σκέρτσο.

Τέλος, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ALCO, το 63% των πολιτών επιθυμεί πολιτική αλλαγή. Ωστόσο, η ίδια δημοσκόπηση καταδεικνύει ένα «μεγάλο παράδοξο», καθώς η αντιπολίτευση δεν φαίνεται να μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με πληροφορίες από: Topontiki