Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, το απόγευμα της Παρασκευής, όπου ο πρωθυπουργός παρουσίασε τις ελληνικές θέσεις και τα αποτελέσματα των συζητήσεων που έλαβαν χώρα.

Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και πολιτική συνοχής

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της πολιτικής συνοχής. Όπως δήλωσε, αυτές οι πολιτικές πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον στα ποσά που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποσά τα οποία θεωρούνται ικανοποιητικά για την Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν εκτιμά πως θα γίνουν εκπτώσεις σε αυτό το θέμα.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι θα χρειαστεί να γίνουν κάποιοι συμβιβασμοί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Οι ίδιοι πόροι, οι οποίοι αποτελούν βασικό συμπληρωματικό στοιχείο του προϋπολογισμού, κρίνονται σημαντικοί. Ωστόσο, για να συμφωνηθούν, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα επιβαρύνουν δυσανάλογα τις λιγότερο πλούσιες χώρες, όπως η Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ευχή η δύσκολη αυτή διαπραγμάτευση να κλείσει πριν το τέλος του έτους.

Μέτρα στήριξης και ενεργειακή πολιτική

Στο θέμα της ενέργειας, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση ήταν και παραμένει σε θέση να στηρίξει την ελληνική κοινωνία με μέτρα που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, χαρακτηρίζοντάς τα ως μη αμελητέα. Ως παράδειγμα, ανέφερε το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ανοίγει με τιμές από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αναμένει «λαγούς από το καπέλο» ή «μαγικές λύσεις» για την ενεργειακή κρίση. Αντίθετα, ζήτησε περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία για τη λήψη στοχευμένων και προσωρινών μέτρων. Επίσης, αναφέρθηκε σε μέτρα που θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες, καθώς και σε αυξήσεις στους μισθούς, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση υλοποιεί όσα ανακοινώνει.

Αναφορικά με τη στρατηγική της χώρας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η επιλογή της Ελλάδας να προσθέτει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές ρεύματος. Προανήγγειλε περισσότερες επενδύσεις σε αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και συμπλήρωση με φυσικό αέριο. Τέλος, τόνισε ότι για τη βιομηχανία δεν πρέπει να επιβληθεί πρόσθετο κόστος απανθρακοποίησης.

Μεταναστευτικό και προστασία συνόρων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις ελληνικές πρωτοβουλίες, τις λεγόμενες «γαλάζιες επιστολές», οι οποίες έχουν συχνά σημαντική ανταπόκριση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ανέφερε ότι αναμένονται σύντομα νομοθετικές προτάσεις, γεγονός που αποτελεί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία που μετατρέπεται σε ευρωπαϊκή πολιτική.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αν η Ευρώπη βρισκόταν ξανά αντιμέτωπη με ένα περιστατικό αντίστοιχο με αυτό του Έβρου, θα διέθετε ένα ευρωπαϊκό οπλοστάσιο. Υπογράμμισε ότι είναι χρέος της χώρας να προστατεύει τα σύνορά της, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως μια μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι αγωνίζεται για το ζήτημα αυτό επί επτά χρόνια και ότι η Ευρώπη έχει αλλάξει την πολιτική της στο μεταναστευτικό.

Δημοσιονομικός χώρος και στήριξη επιχειρήσεων

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίζει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αναφέρθηκε σε στήριξη της βιομηχανίας που ανακοινώθηκε δέκα ημέρες νωρίτερα. Το ζήτημα, όπως είπε, είναι τεχνικό και η Ελλάδα ζητά δημόσια στήριξη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos