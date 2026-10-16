Παύλος Πολάκης ζητά εκλογή νέας ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ έως τον Ιανουάριο

Την άμεση επίλυση του ζητήματος της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μέσω διαδικασίας εκλογής προέδρου που θα ολοκληρωθεί έως τον Ιανουάριο, ζήτησε ο Παύλος Πολάκης. Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας το μεσημέρι της Παρασκευής, ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, δημιουργώντας εκ νέου συζητήσεις εντός του κόμματος.

Η πρόταση Πολάκη για την ανάδειξη προέδρου

Ο τομεάρχης Διαφάνειας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης, ζήτησε να συγκληθεί συνέδριο του κόμματος και να δρομολογηθεί η διαδικασία εκλογής προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μέχρι τον Ιανουάριο. Η θέση του αυτή εκφράστηκε με σαφήνεια κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, στην οποία τόνισε την ανάγκη για μια καθαρή λύση στο επίπεδο της ηγεσίας.

Σύμφωνα με τον κ. Πολάκη, μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει το κόμμα να φτάσει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση με αξιώσεις για ένα ποσοστό καλύτερο από την οριακή είσοδο στη Βουλή. Επανέλαβε την απαίτησή του για τη σύγκληση συνεδρίου τον Ιανουάριο και την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας εκλογής προέδρου, θεωρώντας το ως κρίσιμο βήμα για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Αντιδράσεις και στήριξη της συλλογικής ηγεσίας

Απέναντι στην πρόταση του Παύλου Πολάκη βρέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένα Δούρου, καθώς και ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Νίκος Παππάς. Και οι δύο έχουν υπερασπιστεί επανειλημμένως, μέσω δημόσιων δηλώσεών τους, τη λειτουργία της συλλογικής ηγεσίας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι αυτή «δουλεύει» αποτελεσματικά.

Ειδικότερα, ο Νίκος Παππάς φέρεται να διατύπωσε τη θέση ότι δεν προτίθεται να υπηρετήσει «νερόβραστα αφηγήματα ή εσωστρέφεια εσωκομματικών διαδικασιών». Με αυτή την άποψη συντάχθηκαν και η Ρένα Δούρου, αλλά και ο Γραμματέας Οργανωτικού, Γιάννης Μπουλέκος, υπογραμμίζοντας την υποστήριξή τους στην υφιστάμενη δομή και λειτουργία του κόμματος.

Η κριτική του Παύλου Πολάκη στην εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας

Ο Παύλος Πολάκης εξέφρασε τη διαφωνία του με την εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας, δηλώνοντας ότι δεν θα τη στηρίξει. Εξήγησε στα μέλη του οργάνου πως η εισήγηση δεν περιέχει καμία αναφορά στην ανάγκη να προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανάδειξη προέδρου του κόμματος, κάτι που αποτελεί βασικό του αίτημα.

Αποτιμώντας τη μέχρι σήμερα πορεία του σχήματος της συλλογικής ηγεσίας, ο κ. Πολάκης ανέφερε ότι αυτή παράγει ένα «θολό πολιτικό μήνυμα». Η κριτική του επικεντρώθηκε στην έλλειψη σαφήνειας και κατεύθυνσης που, κατά την άποψή του, προκύπτει από την τρέχουσα δομή της ηγεσίας.

Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και η συνέχεια στην Κεντρική Επιτροπή

Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, προετοιμάζοντας το έδαφος για την αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Στην Κεντρική Επιτροπή αναμένεται να δοθεί η συνέχεια στη συζήτηση για το θέμα της ηγεσίας, με την σχετική καταμέτρηση των συσχετισμών να αναμένεται με ενδιαφέρον.

Η συζήτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι εσωκομματικές διεργασίες στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις διαφορετικές απόψεις για το μέλλον της ηγεσίας να τίθενται ανοιχτά στο τραπέζι των οργάνων του κόμματος.

Θετική τοποθέτηση για τον ΕΦΚΑ

Πάντως, ο Παύλος Πολάκης σχολίασε θετικά την πρόταση για τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε Κοινωνικό Επενδυτικό Ταμείο. Η πρόταση αυτή, όπως σημείωσε, θα μπορούσε να συμβάλει στην βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων. Επιπλέον, την χαρακτήρισε ως μοχλό για την αγορά των κόκκινων δανείων, σε συνδυασμό με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, αναδεικνύοντας μια πτυχή των θέσεών του που αφορά την οικονομική πολιτική.

Με πληροφορίες από: Topontiki