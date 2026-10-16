Ο Κώστας Κυρανάκης εξισώνει ναζισμό και κομμουνισμό, απαντώντας για τον Κασιδιάρη με επίθεση στο ΚΚΕ

Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κυρανάκης, προέβη σε δηλώσεις που προκάλεσαν συζητήσεις, καθώς εξίσωσε τον ναζισμό με τον κομμουνισμό, τοποθετώντας τους στην «ίδια ζυγαριά». Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, συνέκρινε τον Ηλία Κασιδιάρη με όσους στηρίζουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Η τοποθέτηση αυτή ήρθε ως απάντηση σε ερώτηση σχετικά με τα ποσοστά του κόμματος Κασιδιάρη, με τον κ. Κυρανάκη να επιλέξει να στρέψει την κριτική του προς το ΚΚΕ.

Η δήλωση για τα «δύο άκρα»

Ο Κώστας Κυρανάκης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «τα άκρα για εμένα είναι στην ίδια ζυγαριά», εξισώνοντας τον ναζισμό με τον κομμουνισμό. Στην επιχειρηματολογία του, αναφέρθηκε στον Ηλία Κασιδιάρη, λέγοντας πως «ο ένας στηρίζει τον Χίτλερ, ο Κασιδιάρης, ο οποίος αντί για ελληνική σημαία είχε τη σβάστικα του Χίτλερ χαραγμένη πάνω του». Παράλληλα, έκανε λόγο για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δηλώνοντας ότι «ο άλλος στηρίζει τον Στάλιν».

Για να ενισχύσει τη θέση του, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επικαλέστηκε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινή ημέρα μνήμης που έχει θεσπιστεί για τα θύματα τόσο του ναζισμού όσο και του κομμουνισμού. Κατέληξε στην άποψη ότι «αυτή είναι η ιστορία και δεν παραγράφεται», υπογραμμίζοντας τη θεσμική και «κεντρώα» προσέγγιση που, κατά τον ίδιο, διέπει τις δηλώσεις του.

Η απάντηση για το κόμμα Κασιδιάρη και η επίθεση στο ΚΚΕ

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, εστιάζεται στο γεγονός ότι ο κ. Κυρανάκης ρωτήθηκε αρχικά αν τον προβληματίζουν τα ποσοστά του κόμματος Κασιδιάρη. Αντί να σταθεί στην απήχηση ενός κόμματος που συνδέεται με τον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης ναζί, ο γραμματέας της ΝΔ επέλεξε να απαντήσει με επίθεση στο ΚΚΕ. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «όπως με προβληματίζει κι εμένα ότι ο κόσμος ψηφίζει ΚΚΕ που είναι επίσης ένα αυταρχικό κόμμα το οποίο δεν πιστεύει στην δημοκρατία».

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο Κώστας Κυρανάκης πρόσθεσε ότι το ΚΚΕ «στήριζε τον Στάλιν, ο οποίος επίσης σφαγίασε εκατομμύρια ανθρώπους». Επανέλαβε τη θεωρία των δύο άκρων, τονίζοντας: «Τα άκρα για εμένα είναι στην ίδια ζυγαριά. Ο ένας στηρίζει τον Χίτλερ, ο Κασιδιάρης, ο οποίος αντί για ελληνική σημαία είχε τη σβάστιγγα του Χίτλερ χαραγμένη πάνω του, και ο άλλος στηρίζει τον Στάλιν. Αυτά είναι τα δύο άκρα».

Η απήχηση του ΚΚΕ στις νεότερες ηλικίες

Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας δεν σταμάτησε εκεί, αλλά αναφέρθηκε και στην απήχηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στις νεότερες ηλικίες. Δήλωσε ότι το ΚΚΕ έχει «πολύ πέρασμα» στους νέους. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι οι μαθητικές καταλήψεις αυτή τη στιγμή υποκινούνται κυρίως από μαθητές οι οποίοι πρόσκεινται από τώρα κομματικά στο ΚΚΕ.

Ο κ. Κυρανάκης πρόσθεσε επίσης ότι «δεν υπάρχει περίπτωση μαθητής να πάει να στηρίξει ένα “συστημικό” κόμμα». Μέσα στον οίστρο των δηλώσεών του, ο γραμματέας της ΝΔ έφτασε να αποκαλύψει και την ανησυχία του για το γεγονός ότι το ΚΚΕ έχει απήχηση στην νεολαία, συνδέοντας την πολιτική δράση των μαθητών με την κομματική τους τοποθέτηση.

Η αντίδραση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας

Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αντέδρασε άμεσα στις δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Το ΚΚΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο «ξέπλυμα» του Ηλία Κασιδιάρη, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση στον κομμουνισμό εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια.

Το ΚΚΕ τόνισε ότι η επίθεση αυτή στον κομμουνισμό αποκαλύπτει τον πραγματικό φόβο της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο φόβος αυτός αφορά την πολιτική δράση του ΚΚΕ, την ξεκάθαρη αντίθεσή του στην πολεμική εμπλοκή, καθώς και την απήθησή του στους εργαζόμενους και τη νεολαία. Η αντίδραση του ΚΚΕ εστιάζει στην ερμηνεία των δηλώσεων του κ. Κυρανάκη ως προσπάθειας υποτίμησης της δικής του πολιτικής επιρροής και αποπροσανατολισμού από τα ζητήματα που αφορούν το κόμμα Κασιδιάρη.

Με πληροφορίες από: Topontiki