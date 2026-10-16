Συνάντηση Μητσοτάκη και Μεϊμαράκη στις Βρυξέλλες: Στο επίκεντρο οι ευρωπαϊκές εξελίξεις

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες συνάντηση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον ευρωβουλευτή και πρώην πρόεδρο του κόμματος, Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Η συνάντηση διεξήχθη σε θερμό κλίμα, χαρακτηριζόμενο από αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο ανδρών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, καθώς και οι εξελίξεις στην τρέχουσα ευρωπαϊκή επικαιρότητα.

Θερμό κλίμα και τακτικές συναντήσεις

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ευρωβουλευτή Ευάγγελο Μεϊμαράκη, που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Οι δύο πολιτικοί άνδρες, όπως τονίζεται από κυβερνητικές πηγές, διατηρούν σχέσεις που χαρακτηρίζονται από αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη, στοιχεία που είναι πάντα παρόντα στις μεταξύ τους επαφές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη αποτελούν τακτικό φαινόμενο. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει τη σταθερή επικοινωνία και τη διαρκή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στον νυν και τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού.

Η ατζέντα των ευρωπαϊκών συζητήσεων

Κατά τη διάρκεια του τετ α τετ, ο πρωθυπουργός και ο ευρωβουλευτής είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν εκτενώς για τα ζητήματα που απασχολούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ατζέντα περιελάμβανε μια σειρά από θέματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών εξελίξεων, απαιτώντας προσεκτική εξέταση και συντονισμένες προσεγγίσεις.

Παράλληλα, οι δύο πολιτικοί εστίασαν και σε ζητήματα που αφορούν ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια στην οποία αμφότεροι ανήκουν. Αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις και τις στρατηγικές που ακολουθεί το κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενόψει των επικείμενων εξελίξεων.

Επιπρόσθετα, οι συζητήσεις επεκτάθηκαν και στις γενικότερες εξελίξεις της τρέχουσας ευρωπαϊκής επικαιρότητας. Καλύφθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που επηρεάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, με στόχο την ενημέρωση και τον συντονισμό των θέσεων.

Ο απόηχος της απουσίας από τον εορτασμό της Νέας Δημοκρατίας

Το ραντεβού μεταξύ του πρωθυπουργού και του κ. Μεϊμαράκη είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί εντός των ημερών, με το χρονικό του πλαίσιο να τοποθετείται στον απόηχο των συζητήσεων που προκάλεσε η απουσία του ευρωβουλευτή από την εκδήλωση για τον εορτασμό των 52 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.

Η απουσία του Ευάγγελου Μεϊμαράκη από την εν λόγω κομματική εκδήλωση είχε προκαλέσει σχόλια και ερωτήματα. Ωστόσο, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έσπευσαν να διευκρινίσουν πως ο ευρωβουλευτής είχε δώσει το «παρών» σε άλλες σημαντικές κομματικές εκδηλώσεις που προηγήθηκαν, διασκεδάζοντας έτσι τις όποιες εντυπώσεις.

Ειδικότερα, είχε παραστεί τόσο στην ομιλία του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) όσο και στην πρώτη ημέρα του 16ου Συνεδρίου του κόμματος, το οποίο είχε λάβει χώρα τον περασμένο Μάιο. Οι διευκρινίσεις αυτές από την πλευρά της παράταξης αποσκοπούσαν στο να τοποθετήσουν την απουσία του κ. Μεϊμαράκη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της συνολικής του κομματικής δραστηριότητας και παρουσίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki