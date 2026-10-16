Παύλος Μαρινάκης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων στήριξης με την έγκριση της ΕΕ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών, με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η υλοποίηση αυτών των μέτρων εξαρτάται από την εξασφάλιση δημοσιονομικής ευελιξίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αίτημα που έχει διατυπώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega News Radio, χαρακτήρισε «σημαντικό πρώτο βήμα» την αναφορά του αιτήματος στα συμπεράσματα της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής. Παράλληλα, διαμήνυσε ότι οι τουρκικές ενέργειες δεν πρόκειται να επηρεάσουν τον σχεδιασμό για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου, ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, όπως τα δημοσιεύματα για την απελθούσα πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και τον στρατηγικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.

Το αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η διαδικασία για την παροχή μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Όπως ανέφερε, πλέον αναμένονται οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ζήτημα. Η Αθήνα επιδιώκει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να υπερβαίνουν εκτάκτως τις οροφές δαπανών, προκειμένου να μπορούν να χρηματοδοτούν πρόσθετες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών. Αυτές οι παρεμβάσεις θα είναι πέραν όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν διατεθεί εκτάκτως 850 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Χαρακτήρισε το ελληνικό αίτημα ως εύλογο, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει συνολικά τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Τόνισε επίσης ότι οι αποφάσεις για νέα μέτρα στήριξης ενδέχεται να λαμβάνονται ανά δεκαπενθήμερο, ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης και τις ανάγκες που θα δημιουργούνται, ενώ για το έτος 2026 έχουν ήδη δοθεί 850 εκατομμύρια ευρώ.

Η αύξηση των φορολογικών εσόδων και η οικονομική πορεία

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τα υψηλότερα φορολογικά έσοδα του κράτους, ο κ. Μαρινάκης απέδωσε την αύξησή τους κυρίως σε τρεις παράγοντες: την ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Υποστήριξε ότι η αύξηση των εσόδων δεν προήλθε από αύξηση των φορολογικών συντελεστών, καθώς, όπως επεσήμανε, αυτοί έχουν μειωθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περίπου 600.000 άνθρωποι έχουν βρει εργασία τα τελευταία χρόνια. Αυτοί οι πολίτες πλέον καταβάλλουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αντί να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί κατά 95% μέσα σε επτά χρόνια. Αντίστοιχη δυναμική καταγράφεται και στις εξαγωγές, συνδέοντας αυτές τις θετικές εξελίξεις με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ελληνική οικονομία.

Επιπρόσθετα, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στα περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ πρόσθετων εσόδων από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Αυτά τα έσοδα, όπως εξήγησε, αποδόθηκαν στην άνοδο των τιμών στην αγορά και όχι σε κάποια αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ.

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου και τουρκικές ενέργειες

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαμήνυσε με σαφήνεια ότι οι τουρκικές ενέργειες δεν πρόκειται να επηρεάσουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου. Τόνισε ότι ο σχεδιασμός προχωρά απρόσκοπτα, ανεξάρτητα από τις όποιες κινήσεις ή δηλώσεις της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στους ενεργειακούς της σχεδιασμούς.

Δημοσιεύματα για την πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ο πολιτικός στόχος της αυτοδυναμίας

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στα δημοσιεύματα που αφορούν την απελθούσα πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Πρόκειται για ένα θέμα που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα, χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις από τον ίδιο. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε τον στρατηγικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες εκλογές. Ο στόχος αυτός παραμένει η επίτευξη της αυτοδυναμίας, μια κεντρική επιδίωξη του κυβερνώντος κόμματος ενόψει των επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr