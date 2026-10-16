Ο Νίκος Πλακιάς καταγγέλλει τον Κυριάκο Βελόπουλο για ψηφοθηρία με φωτογραφίες οστών ζώων

Ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος βίωσε την ανείπωτη τραγωδία της απώλειας των δύο κορών του και της ανιψιάς του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, κατηγόρησε με δριμύτητα τον Κυριάκο Βελόπουλο για ψηφοθηρία. Η κριτική του κ. Πλακιά αφορά την παρουσίαση φωτογραφιών με οστά από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης εντός της Βουλής, τις οποίες ο ίδιος ισχυρίζεται ότι απεικονίζουν οστά ζώων και όχι ανθρώπινα. Ο κ. Πλακιάς εξέφρασε τη βαθιά του ντροπή για αυτή την ενέργεια, τονίζοντας την έλλειψη σεβασμού προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Οι φωτογραφίες με οστά ζώων στη Βουλή

Σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο Νίκος Πλακιάς διευκρίνισε με απόλυτη σαφήνεια ότι οι φωτογραφίες που επέδειξε ο Κυριάκος Βελόπουλος στο κοινοβούλιο, και οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, δεν απεικόνιζαν ανθρώπινα λείψανα. Αντιθέτως, όπως τόνισε ο κ. Πλακιάς, οι συγκεκριμένες εικόνες παρουσίαζαν οστά που προέρχονται από ζώα. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος αναφέρθηκε σε οστά σκύλου και μοσχαριού, διαλύοντας έτσι οποιαδήποτε υπόνοια ότι επρόκειτο για ανθρώπινα υπολείμματα από το δυστύχημα των Τεμπών.

Ο κ. Πλακιάς δεν έκρυψε την αγανάκτησή του για την εν λόγω ενέργεια, χαρακτηρίζοντάς την ως «ντροπή». Με έντονο ύφος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι ντροπή πρόεδρος κόμματος να κραδαίνει φωτογραφίες με οστά». Πρόσθεσε δε ότι μια τέτοια πράξη αποδεικνύει την παντελή απουσία σκέψης και ενσυναίσθησης προς τις οικογένειες που έχουν χάσει τα παιδιά τους στην τραγωδία, οι οποίες βιώνουν έναν ανείπωτο πόνο και μια συνεχή ψυχική οδύνη.

Κατηγορίες για ψηφοθηρία και επιδίωξη δημοσιότητας

Πέρα από την έντονη κριτική για το περιεχόμενο των φωτογραφιών, ο Νίκος Πλακιάς προχώρησε σε ευθείες κατηγορίες κατά του Κυριάκου Βελόπουλου για ψηφοθηρία. Ο κ. Πλακιάς υποστήριξε ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εκμεταλλεύεται το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών για την επίτευξη πολιτικών σκοπιμοτήτων. «Στον βωμό της ψηφοθηρίας λέμε ό,τι θέλουμε;» διερωτήθηκε ρητορικά ο κ. Πλακιάς, εκφράζοντας την απορία του για την ηθική διάσταση της τακτικής που ακολούθησε ο πολιτικός.

Επιπλέον, ο Νίκος Πλακιάς σημείωσε ότι ο κ. Βελόπουλος χρησιμοποίησε το ζήτημα των οστών ως ένα «πάτημα», δηλαδή ως ένα πρόσχημα ή μια ευκαιρία, προκειμένου να διατηρηθεί στο προσκήνιο της πολιτικής επικαιρότητας. Σύμφωνα με τον κ. Πλακιά, η ενέργεια αυτή είχε ως βασικό στόχο την αύξηση της δημοσιότητας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, παρά την ουσιαστική συμβολή στην ανάδειξη της αλήθειας ή την υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων.

Οι προσδοκίες για τη δίκη των Τεμπών

Αναφορικά με τη δικαστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ο Νίκος Πλακιάς εξέφρασε τις προσδοκίες του για την πορεία της. Τόνισε εμφατικά την ανάγκη η δίκη να επικεντρωθεί στα πραγματικά και ουσιαστικά αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία. Ο κ. Πλακιάς δήλωσε ότι είναι επιτακτικό να δοθεί έμφαση στο «πώς φτάσαμε στο σημείο μηδέν», αναζητώντας τις βαθύτερες ευθύνες, τις παραλείψεις και τις συνθήκες που συνέβαλαν στην πρόκληση του μοιραίου δυστυχήματος, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Ο ίδιος περιέγραψε τη διαδικασία της δίκης ως «ψυχοφθόρα», μια λέξη που αποτυπώνει το τεράστιο συναισθηματικό και ψυχικό βάρος που αυτή επιφέρει στις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες αναγκάζονται να αναβιώνουν συνεχώς τον πόνο τους. Για τον λόγο αυτό, ο Νίκος Πλακιάς εξέφρασε την ειλικρινή του επιθυμία και την προσδοκία του η δικαστική διαδικασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Η ταχεία ολοκλήρωση της δίκης, όπως ανέφερε, θα επιτρέψει στις πληγείσες οικογένειες να βρουν ένα τέλος στην αγωνία και την ψυχική εξάντληση που βιώνουν επί μακρόν.

Με πληροφορίες από: Topontiki