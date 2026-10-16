Έντονος διάλογος έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής (16/10) μεταξύ της βουλευτή της ΝΔ, Σοφίας Βούλτεψη, και του στελέχους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαριζέτας Αντωνοπούλου. Η συζήτηση, που διεξήχθη στην πρωινή εκπομπή του Action 24, επικεντρώθηκε στη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ότι «δεν κυβέρνησα με τη Δεξιά». Οι δύο πολιτικοί διαφώνησαν έντονα σχετικά με τον χαρακτηρισμό του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων (ΑΝΕΛ) του Πάνου Καμμένου και τον ρόλο του στην τότε κυβέρνηση συνεργασίας.

Η αφορμή του έντονου διαλόγου

Τα ντεσιμπέλ «χτύπησαν κόκκινο» στον αέρα της εκπομπής, καθώς η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα αποτέλεσε την κύρια αφορμή για την έντονη αντιπαράθεση. Ο κ. Τσίπρας είχε δηλώσει πως «δεν κυβέρνησα με τη Δεξιά», μια φράση που πυροδότησε τη συζήτηση για τη φύση της συγκυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ.

Η κόντρα ξεκίνησε όταν η Μαριζέτα Αντωνοπούλου κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού. Η απάντησή της, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «συγκυβερνήσαμε με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου», οδήγησε άμεσα στην παρέμβαση της Σοφίας Βούλτεψη και στην έναρξη του διαλόγου.

Ο χαρακτηρισμός των ΑΝΕΛ και οι αντιδράσεις

Η Σοφία Βούλτεψη παρενέβη άμεσα, χαρακτηρίζοντας τους ΑΝΕΛ ως «ακροδεξιά». Συγκεκριμένα, δήλωσε «με την ακροδεξιά. Όχι, με την πατριωτική δεξιά, με τον μπούλη, τον έλεγε μπούλη», αναφερόμενη στον Πάνο Καμμένο. Αυτή η δήλωση προκάλεσε την αντίδραση της Μαριζέτας Αντωνοπούλου.

Το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης περιέγραψε τους ΑΝΕΛ ως «ένα πολύ μικρό, τίμιο, λαϊκό, δεξιό κόμμα». Ο διαφορετικός χαρακτηρισμός του κόμματος του Πάνου Καμμένου αποτέλεσε το κεντρικό σημείο διαφωνίας μεταξύ των δύο πολιτικών, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις στην αξιολόγηση της τότε κυβερνητικής συνεργασίας.

Το υπουργείο Άμυνας στο επίκεντρο

Η βουλευτής της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τον ρόλο του Πάνου Καμμένου στην κυβέρνηση, λέγοντας «και του δώσατε το παιχνιδάκι, το Άμυνας να παίζει, να φοράει στολές και να λέει “πάμε στον πόλεμο”». Η δήλωση αυτή υπονοούσε ότι το υπουργείο Άμυνας δόθηκε στον κ. Καμμένο ως ένα είδος «ανταλλάγματος».

Σε απάντηση, η κυρία Αντωνοπούλου υποστήριξε ότι «δεν νομίζω ότι ενόχλησε κάτι στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έμεινε ως κυβέρνηση Τσίπρα». Επεσήμανε επίσης ότι «η μεγάλη πλειοψηφία των νομοσχεδίων και η πολιτική γραμμή ήταν από τον Τσίπρα», θέλοντας να τονίσει την κυρίαρχη επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση.

Η επιμονή της βουλευτή της ΝΔ και η οργισμένη απάντηση

Η Σοφία Βούλτεψη επέμεινε στην άποψή της, δηλώνοντας «τι τον ένοιαζε, το παιχνιδάκι ήθελε, το Άμυνας. Τα ψήφιζε όλα». Με αυτή τη φράση, η βουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε ότι ο Πάνος Καμμένος ενδιαφερόταν κυρίως για το υπουργείο Άμυνας και ότι υποστήριζε όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου απάντησε σε οργισμένο ύφος, ρωτώντας «αφού τα ψήφιζε όλα, ποιο είναι το πρόβλημά σας;». Αυτή η ερώτηση έθεσε το ζήτημα του γιατί η Νέα Δημοκρατία επέμενε στην κριτική της, εφόσον οι ΑΝΕΛ υποστήριζαν τις κυβερνητικές αποφάσεις.

Αναφορές σε άλλες πολιτικές συνεργασίες και πρόσωπα

Ο έντονος διάλογος συνεχίστηκε με τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου να ρωτά τη Σοφία Βούλτεψη: «Πήγατε με τον Καρατζαφέρη; Πήγατε με την ακροδεξιά;». Η βουλευτής της ΝΔ απάντησε σε αυτή την ερώτηση λέγοντας «τότε έγινε κυβέρνηση συνεργασίας», προσπαθώντας να διαφοροποιήσει την περίπτωση.

Η κυρία Αντωνοπούλου επέμεινε, αναφέροντας «εσείς έχετε τον Βορίδη υπουργό, που ξέρουμε ποιος ήταν». Η Σοφία Βούλτεψη αναρωτήθηκε «τι σχέση έχει αυτό;», με τη συνομιλήτριά της να καταλήγει λέγοντας «και θα μας μιλήσετε για τη λαϊκή δεξιά του Καμμένου, ένα μικρό κόμμα», κλείνοντας τη συζήτηση για τους χαρακτηρισμούς των κομμάτων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis