Καθυστερήσεις του ΤΕΕ στους ελέγχους της Γκράβας και ο διευρυμένος ρόλος του Επιμελητηρίου

Ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας, αυτό της Γκράβας, βρίσκεται αντιμέτωπο με μια σοβαρή κρίση, καθώς χιλιάδες μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί περιμένουν ασφαλείς απαντήσεις. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τους ελέγχους και δεν έχει παραδώσει τα πορίσματα, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η επαναλειτουργία των αιθουσών με ασφάλεια. Η καθυστέρηση αυτή φέρνει στην επιφάνεια ένα ευρύτερο ζήτημα σχετικά με τον ρόλο και τη λειτουργία του Επιμελητηρίου.

Ο διευρυμένος ρόλος του ΤΕΕ

Με αφορμή την υπόθεση της Γκράβας, αναδεικνύεται ένα πολύ μεγαλύτερο και ίσως πολύ σοβαρότερο ζήτημα: τι ακριβώς είναι σήμερα το ΤΕΕ και ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος που του έχει ανατεθεί από την Πολιτεία. Το Επιμελητήριο, το οποίο θεσμικά αποτελεί τεχνικό σύμβουλο του κράτους, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε έναν πανίσχυρο μηχανισμό υλοποίησης έργων, προγραμμάτων και μεταρρυθμίσεων, διαχειριζόμενο αντικείμενα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, περιέγραψε τον ρόλο αυτό τον Ιούνιο του 2025, δηλώνοντας ότι το Επιμελητήριο έχει τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα πόρων στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είχε προσθέσει χαρακτηριστικά ότι ίσως υλοποιεί περισσότερα έργα από οποιονδήποτε άλλο φορέα και πως «Αυτή τη στιγμή εκτελούμε έργα για 9 ή 10 υπουργεία».

Από επιστημονικός σύμβουλος σε φορέα υλοποίησης

Το ΤΕΕ δεν περιορίζεται πλέον στον παραδοσιακό ρόλο του επιστημονικού συμβούλου της Πολιτείας. Έχει αναλάβει δεκάδες έργα και μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, εκατοντάδες πολεοδομικές μελέτες και μεγάλα προγράμματα ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού. Το ίδιο το Επιμελητήριο δηλώνει υπερήφανο για αυτή τη δραστηριότητα και για την ταχύτητα υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων.

Ωστόσο, όταν προκύπτει ένα επείγον ζήτημα που αφορά άμεσα την ασφάλεια χιλιάδων παιδιών, όπως στην περίπτωση της Γκράβας, η οριστική απάντηση δεν έρχεται με την ίδια ταχύτητα που παρατηρείται σε άλλα έργα. Αυτή η ασυμφωνία στην ταχύτητα δράσης αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία της κριτικής.

Διαφωνία για τον χρόνο ενημέρωσης και τις ευθύνες

Σχετικά με την υπόθεση της Γκράβας, το ΤΕΕ υποστηρίζει ότι ενημερώθηκε επισήμως από το υπουργείο Παιδείας στις 9 Οκτωβρίου για την ανάγκη πραγματογνωμοσύνης στο σχολικό συγκρότημα. Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, την αμέσως επόμενη ημέρα, ορίστηκε πραγματογνώμονας για το έργο.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Αθηναίων απάντησε ουσιαστικά ότι ο πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Στασινός, δεν λέει την αλήθεια. Υπάρχει επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, προς την υπουργό Παιδείας από τις 6 Οκτωβρίου. Επιπλέον, υπήρξαν τρεις τηλεφωνικές επικοινωνίες του Χάρη Δούκα με τον ίδιο τον Γιώργο Στασινό, στις 8, 9 και 11 Οκτωβρίου, στις οποίες ζητήθηκε η συνδρομή του ΤΕΕ.

Προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Στασινός, άρχισε τις υπεκφυγές, υποστηρίζοντας ότι «ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη». Αυτή η δήλωση εκλήφθηκε ως μια καταφανής προσπάθεια να μεταθέσει τις ευθύνες αλλού, μακριά από το Επιμελητήριο.

Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα: εάν δεν ήταν δουλειά του ΤΕΕ και ήταν θέμα του Δήμου, γιατί το υπουργείο Παιδείας κάλεσε το ΤΕΕ να κάνει τους ελέγχους; Οι καθυστερήσεις του ΤΕΕ φέρνουν στην επιφάνεια ένα μεγαλύτερο θέμα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ανάληψη ευθυνών από έναν οργανισμό με τόσο κρίσιμο ρόλο.

Με πληροφορίες από: Topontiki