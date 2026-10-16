Ικανοποίηση στην Αθήνα για τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής για την ενέργεια

Ικανοποίηση επικρατεί στην Αθήνα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αναφορικά με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις τιμές της ενέργειας. Τα συμπεράσματα αυτά, τα οποία εγκρίθηκαν από τους ηγέτες των «27» τα ξημερώματα της Παρασκευής, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Η Ελλάδα πέτυχε να αποτυπωθεί στο κείμενο η ανάγκη εξέτασης πρόσθετων στοχευμένων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Η ελληνική επιτυχία και οι παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, η ελληνική πλευρά κατάφερε να ενσωματώσει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την ανάγκη για εξέταση επιπρόσθετων, στοχευμένων και προσωρινών μέτρων. Αυτά τα μέτρα κρίνονται απαραίτητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα τα κράτη μέλη.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι τα συμπεράσματα αυτά κινούνται προς την κατεύθυνση που είχε υποστηρίξει ο Πρωθυπουργός. Με αυτόν τον τρόπο, διατηρείται στο ευρωπαϊκό τραπέζι η συζήτηση και η ανάγκη για περαιτέρω παρεμβάσεις στο ενεργειακό πεδίο, διασφαλίζοντας ότι το θέμα θα παραμείνει στην ημερήσια διάταξη των ευρωπαϊκών οργάνων.

Συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση και βραχυπρόθεσμα μέτρα

Οι ηγέτες των «27» ζητούν ρητά μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση στην τρέχουσα ενεργειακή συγκυρία. Αυτή η κοινή προσέγγιση θεωρείται κρίσιμη για την αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων που προκύπτουν από τις διακυμάνσεις των τιμών και την επάρκεια της ενέργειας στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Η πρόσκληση αυτή προς την Κομισιόν αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για άμεσες ενέργειες που θα συμβάλουν στην σταθεροποίηση της αγοράς και στην ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Αναγνώριση εθνικών ιδιαιτεροτήτων και διαφορετικών συνθηκών

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αναφορά των συμπερασμάτων στις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η αναγνώριση είναι σημαντική, καθώς επισημαίνεται η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους εθνικές ιδιαιτερότητες κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενέργεια.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την προσαρμογή των μέτρων στις ειδικές ανάγκες και τις δομές της αγοράς κάθε χώρας, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη στην κατανομή των βαρών και των οφελών από τις ενεργειακές πολιτικές.

Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και αποδοτικότητα διυλιστηρίων

Οι ηγέτες χαιρετίζουν επίσης την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρατείνει το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Αυτό το πλαίσιο αφορά τους πιο εκτεθειμένους βιομηχανικούς κλάδους, παρέχοντας στήριξη σε τομείς που πλήττονται ιδιαίτερα από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Επιπλέον, το κείμενο των συμπερασμάτων αναφέρεται σε μέτρα που στοχεύουν στην αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων. Παράλληλα, γίνεται μνεία σε εθελοντικούς μηχανισμούς συγκέντρωσης της ζήτησης ενέργειας, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη διαχείριση και σταθεροποίηση των τιμών στην αγορά.

Οι επόμενες κινήσεις και οι ανοιχτές διαφωνίες

Το ενεργειακό κεφάλαιο των συμπερασμάτων οριστικοποιήθηκε μετά από μια σειρά προσαρμογών στο αρχικό σχέδιο. Ωστόσο, οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών παραμένουν ανοιχτές, κυρίως όσον αφορά το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ).

Το επόμενο ζητούμενο, σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, είναι η εξέταση συγκεκριμένων στοχευμένων και προσωρινών μέτρων. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να ανταποκρίνονται άμεσα στην πίεση που δέχονται τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, προσφέροντας ουσιαστική ανακούφιση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis