Βλάβη στο αεροσκάφος του Κ. Τασούλα καθυστέρησε την αναχώρηση για τη Σύνοδο Arraiolos

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, βρέθηκε αντιμέτωπος με απρόοπτο κατά την προετοιμασία του ταξιδιού του για τη Λουμπλιάνα, την πρωτεύουσα της Σλοβενίας. Το αεροσκάφος τύπου Embraer, το οποίο είχε προγραμματιστεί να τον μεταφέρει για την ετήσια Σύνοδο Arraiolos, παρουσίασε βλάβη, δημιουργώντας μια απρόσμενη κατάσταση.

Παρά την εξέλιξη αυτή, ο Κ. Τασούλας αντέδρασε με ψυχραιμία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα» όταν ενημερώθηκε για το τεχνικό ζήτημα που προέκυψε.

Εναλλακτική λύση και διάρκεια πτήσης

Για την πραγματοποίηση του ταξιδιού του προς τη σλοβενική πρωτεύουσα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χρησιμοποίησε τελικά ένα δικινητήριο αεροσκάφος C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος διατηρεί τον ρόλο του εφεδρικού για τέτοιου είδους μετακινήσεις, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.

Η χρήση του εφεδρικού αεροσκάφους είχε ως μοναδική συνέπεια την παράταση της διάρκειας της πτήσης. Παρ' όλα αυτά, η μεταφορά του Κ. Τασούλα στη Λουμπλιάνα ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, επιτρέποντάς του να παραστεί στην προγραμματισμένη Σύνοδο.

Η Σύνοδος Arraiolos και οι συμμετέχοντες

Η ετήσια Σύνοδος Arraiolos, για την οποία ταξίδεψε ο Κ. Τασούλας, συγκεντρώνει τους «μη εκτελεστικούς» προέδρους από διάφορες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια σημαντική συνάντηση που επιτρέπει τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των αρχηγών κρατών με κυρίως εθιμοτυπικά και συμβολικά καθήκοντα.

Μεταξύ των χωρών που εκπροσωπούνται στη σύνοδο περιλαμβάνονται η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Σλοβακία, η Μάλτα, η Λετονία, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Εσθονία. Η παρουσία του Έλληνα Προέδρου υπογραμμίζει τη συμμετοχή της χώρας σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλόγου.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr