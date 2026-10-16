Έντονη ενόχληση στον Λευκό Οίκο για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετά τις αποκαλύψεις που αφορούν την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και οι οποίες οδήγησαν στην απομάκρυνσή της από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν συνέπειες για όποιον επιχειρεί να πουλήσει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντας την πράξη «αηδιαστική και επαίσχυντη».

Οι δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Τζέι Ντι Βανς μίλησε την Πέμπτη με τον παρουσιαστή Τόνι Ντόκουπιλ, στο πλαίσιο μιας ωριαίας εκδήλωσης με ερωτήσεις και απαντήσεις στο Μίσιγκαν. Η συζήτηση αναμένεται να μεταδοθεί το βράδυ του Σαββάτου, λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ντόκουπιλ αναφέρθηκε σε σειρά πρόσφατων δημοσιευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κερδών του Ντόναλντ Τραμπ από τα κρυπτονομίσματα, καθώς και την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πρώτα απ’ όλα, αν κάποιος πουλάει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, αυτό είναι αηδιαστικό και επαίσχυντο και θα πρέπει να υποστεί συνέπειες».

Παράλληλα, ο Βανς διευκρίνισε ότι επιθυμεί να αξιολογεί τέτοιου είδους υποθέσεις με βάση τα πραγματικά στοιχεία και όχι αποκλειστικά βάσει δημοσιευμάτων. «Θέλω να κάνω αυτές τις κρίσεις με βάση τα γεγονότα και όχι με βάση ένα τυχαίο δημοσίευμα των μέσων ενημέρωσης που διάβασα», ανέφερε.

Οι καταγγελίες και οι αρνήσεις

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελιών σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να ζήτησε από δωρητή, ο οποίος αναζητούσε βοήθεια από την κυβέρνηση Τραμπ, να της μεταφέρει 100.000 δολάρια μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Η ίδια έχει αρνηθεί ότι προέβη σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απορρίψει τις κατηγορίες περί σύγκρουσης συμφερόντων που τον αφορούν.

Οι προθέσεις των Δημοκρατικών και η απάντηση του Βανς

Την ίδια ώρα, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έχουν δεσμευτεί ότι θα διερευνήσουν τις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ, εφόσον εξασφαλίσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων ή της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές. Μια τέτοια εξέλιξη θα τους έδινε τον έλεγχο των αρμόδιων επιτροπών και τη δυνατότητα να εκδίδουν κλητεύσεις προς αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση θα συμμορφωθεί με ενδεχόμενες κλητεύσεις, ο αντιπρόεδρος Βανς απάντησε καταφατικά: «Φυσικά και θα συμμορφωθώ. Κοιτάξτε, εννοώ ότι ακολουθούμε τον νόμο».

Οι τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν και τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας αναφέρθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Newsmax. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε απογοητευμένος από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί για την πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο Τραμπ απέφυγε να τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο απονομής προεδρικής χάρης στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ενώ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί αναγκαία τη χρήση πυρηνικών όπλων.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr