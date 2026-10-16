Αμηχανία στο στρατόπεδο Σαμαρά από τις αποστάσεις Καραμανλή

Η έμμεση παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή έχει προκαλέσει αμηχανία στο στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά, καθώς εμφανίζεται να μη στηρίζει το νέο κομματικό εγχείρημα του Μεσσήνιου πολιτικού. Η στάση αυτή αλλάζει τα δεδομένα για τις δεξαμενές από τις οποίες αναμένεται να αντλήσει ψήφους ο κ. Σαμαράς. Ο κ. Καραμανλής ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο στήριξης του νέου πολιτικού φορέα.

Η ξεκάθαρη στάση του Κώστα Καραμανλή

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής διατηρεί σαφείς αποστάσεις από το κόμμα που επιχειρεί να δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Η στάση του αυτή δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών, καθώς ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να στηρίξει τον νέο πολιτικό φορέα.

Ειδικότερα, όταν ο Κώστας Καραμανλής ρωτήθηκε από συνομιλητή του σχετικά με το ενδεχόμενο στήριξης, απάντησε κατηγορηματικά: «Σε καμία περίπτωση δεν θα στηρίξω το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Δεν μου το επιτρέπει ούτε η δική μου ιστορία ούτε και της οικογένειάς μου». Η δήλωση αυτή αποτελεί μια ισχυρή τοποθέτηση που διαχωρίζει πλήρως τη θέση του από το εγχείρημα του κ. Σαμαρά.

Οι σχέσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, έχουν να συναντηθούν εδώ και πολλούς μήνες. Αυτή η έλλειψη επαφής υποδηλώνει μια διάσταση στις σχέσεις τους και ενισχύει την εικόνα ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν επιθυμεί να εμπλακεί με το φιλόδοξο σχέδιο του κ. Σαμαρά για τη δημιουργία νέου κόμματος.

Περαιτέρω, έχει γίνει σαφές ότι ο κ. Καραμανλής δεν πρόκειται να συμμετάσχει μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά σε καμία δημόσια εκδήλωση. Αυτή η απόφαση υπογραμμίζει την πρόθεσή του να διατηρήσει μια απόλυτη απόσταση από τις πολιτικές κινήσεις του Μεσσήνιου πολιτικού, αποφεύγοντας οποιαδήποτε σύνδεση με το νέο του εγχείρημα.

Ανησυχία στο στρατόπεδο Σαμαρά και οι δεξαμενές ψήφων

Η αμηχανία και η ανησυχία που επικρατούν στο στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά είναι προφανείς. Ο Μεσσήνιος πολιτικός φέρεται να περίμενε ότι θα εισπράξει σημαντικό μέρος των ψήφους του καραμανλικού στρατοπέδου, βασιζόμενος στην παλαιότερη φιλική του σχέση με τον Κώστα Καραμανλή. Η προσδοκία αυτή φαίνεται να διαψεύδεται από τις πρόσφατες εξελίξεις.

Η ξεκάθαρη διευκρίνιση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή αλλάζει άρδην τα δεδομένα και, προφανώς, επηρεάζει τη δεξαμενή από την οποία ο Αντώνης Σαμαράς υπολόγιζε να λάβει ψήφους. Η εξέλιξη αυτή αναγκάζει το επιτελείο του κ. Σαμαρά να επανεξετάσει τους αρχικούς του σχεδιασμούς και τις στρατηγικές του για την προσέλκυση ψηφοφόρων.

Η κυβερνητική αντίδραση και οι τηλεφωνικές επαφές

Η εξέλιξη αυτή, με την αποστασιοποίηση του Κώστα Καραμανλή, προφανώς χαροποίησε την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αγωνιούσε για τη στάση που θα τηρούσε ο πρώην πρωθυπουργός, καθώς μία ενδεχόμενη στήριξη του στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα έδινε άλλη διάσταση στην όλη υπόθεση και θα μπορούσε να δημιουργήσει νέους πολιτικούς συσχετισμούς.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του πρωθυπουργού και του Κώστα Καραμανλή του Αχιλλέα. Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιήθηκε μέσα σε καλό κλίμα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι προσωπικές τους σχέσεις παραμένουν σε καλό επίπεδο και φαίνεται πως κάποιοι πάγοι μεταξύ τους λιώνουν, ενισχύοντας τις γέφυρες επικοινωνίας.

Το μέλλον των καραμανλικών στελεχών

Παρά τις παραπάνω εξελίξεις, ένα σημαντικό ερωτηματικό παραμένει σχετικά με τη στάση που θα τηρήσουν ορισμένα στελέχη που πρόσκεινται στην πλευρά Καραμανλή. Το ερώτημα αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο για όσα στελέχη δεν περιλαμβάνονται στους σχεδιασμούς του κυβερνώντος κόμματος και, κατά συνέπεια, δεν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές.

Το δίλημμα για αυτά τα στελέχη είναι σαφές: θα επιλέξουν να παραμείνουν εκτός πολιτικού στίβου, ακολουθώντας πιστά τις εντολές του πρώην αρχηγού τους, ή τελικά θα αποφασίσουν να προσχωρήσουν στο άρμα του Αντώνη Σαμαρά, αναζητώντας έναν νέο πολιτικό χώρο και ρόλο; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα αναμένεται να διαμορφώσει περαιτέρω το πολιτικό τοπίο.

Με πληροφορίες από: Topontiki