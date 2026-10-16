Η Ευρώπη αναζητά νέα μέτρα για την ενέργεια, με την Ελλάδα να πιέζει για ευελιξία

Την ανάγκη να εξεταστούν πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας αναγνωρίζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης (15/10). Τα τελικά συμπεράσματα της Συνόδου, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ξημερώματα της Παρασκευής (16.10.26), καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την εφαρμογή νέων βραχυπρόθεσμων μέτρων.

Ανάγκη για νέες παρεμβάσεις και αξιολόγηση από την Κομισιόν

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναγνώρισαν ότι απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την αντιμετώπιση του ζητήματος των υψηλών τιμών στην ενέργεια. Στα συμπεράσματα που εκδόθηκαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να προβεί σε αξιολόγηση και να εξετάσει την πιθανότητα εφαρμογής νέων βραχυπρόθεσμων μέτρων. Αυτή η εξέταση θα πρέπει να λάβει υπόψη τις διαφορετικές ενεργειακές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη-μέλη, καθώς και τις αποκλίσεις που παρατηρούνται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ τους.

Ωστόσο, οι αποφάσεις που ελήφθησαν από τους «27» δεν προβλέπουν την άμεση ενεργοποίηση νέων μέτρων. Αντιθέτως, η Κομισιόν έχει ως πρώτο βήμα να αξιολογήσει τις υφιστάμενες ανάγκες. Μόνο εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα κληθεί να καταθέσει τις σχετικές προτάσεις της για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Οι πιέσεις της Ελλάδας για ευελιξία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε πιέσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στη Σύνοδο Κορυφής. Το αίτημα της ελληνικής πλευράς αφορούσε τη μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας στον τομέα της ενέργειας. Ζητήθηκε επίσης να δοθεί η δυνατότητα στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών να στηρίξουν αποτελεσματικότερα τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις υψηλές τιμές.

Η συγκεκριμένη αναφορά στα τελικά συμπεράσματα έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική πλευρά. Η Ελλάδα ζητά επίμονα να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ευρωπαϊκών ενεργειακών αγορών. Παράλληλα, επιδιώκει να δοθεί μεγαλύτερο περιθώριο στις εθνικές κυβερνήσεις για την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων στήριξης, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρας.

Κοινή παρέμβαση έξι χωρών για το ETS2

Ένα νέο μέτωπο στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις ανοίγει με την κοινή παρέμβαση έξι χωρών. Η Ελλάδα, μαζί με την Ιταλία, την Πολωνία, την Τσεχία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, προετοιμάζουν ένα κοινό αίτημα. Το αίτημα αυτό αφορά τη μετάθεση της εφαρμογής του νέου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ETS2.

Οι χώρες αυτές ζητούν η εφαρμογή του ETS2 να καθυστερήσει τουλάχιστον έως το έτος 2030. Το ζήτημα αυτό συνδέεται άμεσα με το κόστος της πράσινης μετάβασης και τις επιβαρύνσεις που ενδέχεται να προκύψουν για τους καταναλωτές, κάτι που αποτελεί σημαντική ανησυχία για τις εμπλεκόμενες χώρες.

Ανταγωνιστικότητα και ειδικές συνθήκες κρατών-μελών

Η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας συνδέεται άμεσα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι ηγέτες ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετες βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι συνθήκες και οι τιμές δεν είναι ίδιες σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης.

Στο τελικό κείμενο των συμπερασμάτων αναφέρεται συγκεκριμένα: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και, εφόσον απαιτείται, να προτείνει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση της εκτίναξης των τιμών ενέργειας βραχυπρόθεσμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας». Αυτή η διατύπωση υπογραμμίζει την ανάγκη για προσαρμοσμένες λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας.

Το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας είχε προκαλέσει αντιδράσεις ήδη από το αρχικό προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου. Η Ελλάδα και η Ιταλία ήταν μεταξύ των χωρών που επέμεναν στην ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στα δημοσιονομικά, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Με πληροφορίες από: Newsit