Ο Τζόσουα Χακ νέος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα

Ο Τζόσουα Χακ ανέλαβε επισήμως από χθες τα καθήκοντά του ως νέος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα. Η ανάληψη της θέσης του, στη διαδοχή της καρατομηθείσας Κ. Γκιλφόϊλ, ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα της αμερικανικής πρεσβείας. Κατά την πρώτη του ημέρα, ο κ. Χακ πραγματοποίησε σειρά σημαντικών συναντήσεων με μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.

Η επίσημη ανακοίνωση και η διαδοχή

Η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα ανακοίνωσε επισήμως, μέσω της ιστοσελίδας της, την ανάληψη των καθηκόντων του Τζόσουα Χακ. Ο κ. Χακ είναι πλέον ο νέος επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των Ηνωμένων Πολιτειών στην ελληνική πρωτεύουσα. Η τοποθέτησή του πραγματοποιήθηκε από χθες, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο στις διπλωματικές σχέσεις.

Ο Τζόσουα Χακ διαδέχεται στην κρίσιμη αυτή θέση την Κ. Γκιλφόϊλ, η οποία, όπως αναφέρεται, καρατομήθηκε. Η αλλαγή στην ηγεσία της πρεσβείας έρχεται σε μια περίοδο όπου οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο επίκεντρο διαφόρων εξελίξεων.

Οι πρώτες συναντήσεις στην Αθήνα

Στο πλαίσιο των πρώτων του επίσημων επαφών, ο Τζόσουα Χακ συναντήθηκε χθες με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στέλιο Παπασταύρου. Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκε και ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Φλόριντα, Ρικ Σκοτ, υπογραμμίζοντας τη σημασία των θεμάτων που συζητήθηκαν.

Οι συζητήσεις μεταξύ του κ. Χακ, του κ. Παπασταύρου και του γερουσιαστή Σκοτ επικεντρώθηκαν σε κρίσιμα ενεργειακά ζητήματα. Μεταξύ αυτών ήταν ο Κάθετος διάδρομος, η προοπτική δραστηριοποίησης αμερικανικών εταιρειών στο πεδίο των υδρογονανθράκων στη χώρα μας, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν τον ενεργειακό τομέα.

Συνάντηση στο Μέγαρο Μποδοσάκη

Αργότερα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής μετέβη στο Μέγαρο Μποδοσάκη. Εκεί, είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Η συνάντηση αυτή αποτελεί μία από τις πρώτες υψηλού επιπέδου επαφές του κ. Χακ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κωστής Χατζηδάκης αναχώρησε το μεσημέρι από τις Βρυξέλλες, όπου βρισκόταν, προκειμένου να προλάβει το ραντεβού με τον Τζόσουα Χακ. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει τη σημασία που αποδόθηκε στη συγκεκριμένη συνάντηση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης.

Οι πρώτες εντυπώσεις από τον νέο διπλωμάτη

Οι πρώτες εντυπώσεις που άφησε ο Τζόσουα Χακ κατά την ανάληψη των καθηκόντων του και τις αρχικές του επαφές, τον παρουσιάζουν ως μια προσωπικότητα που βρίσκεται στον αντίποδα της προκατόχου του. Περιγράφεται ως προσηνής, αλλά όχι πληθωρικός, και μετρημένος στις κουβέντες του.

Ο κ. Χακ είναι διπλωμάτης καριέρας, γεγονός που εξηγεί τα χαρακτηριστικά αυτά. Η προσέγγισή του φαίνεται να είναι πιο συγκρατημένη και μεθοδική, κάτι που αποτελεί βασικό στοιχείο της διπλωματικής του φύσης και της επαγγελματικής του πορείας.

Γλωσσικές ικανότητες και η ελληνική γλώσσα

Ένα από τα αξιοσημείωτα στοιχεία της προσωπικότητας του Τζόσουα Χακ είναι η ικανότητά του να μαθαίνει τις γλώσσες των χωρών στις οποίες υπηρετεί. Μιλάει ήδη κινέζικα, ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά, γεγονός που αποδεικνύει την προσήλωσή του στην τοπική κουλτούρα και επικοινωνία.

Όσοι τον γνωρίζουν, στοιχηματίζουν ότι είναι θέμα λίγου χρόνου να κατακτήσει και την ελληνική γλώσσα. Ο ίδιος έχει ήδη ξεκινήσει να τη μαθαίνει στον έναν χρόνο που βρίσκεται στη χώρα μας, δείχνοντας την πρόθεσή του να ενσωματωθεί πλήρως στο ελληνικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis