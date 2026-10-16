Οι δημοσκοπήσεις ανησυχούν το Μαξίμου και οι πολιτικές τοποθετήσεις φέρνουν νέα δεδομένα

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας τον Οκτώβριο προκαλούν προβληματισμό στο Μαξίμου, καθώς καταγράφουν μια διακριτή πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, η μάχη για τη δεύτερη θέση στην Κεντροαριστερά συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ δύο σημαντικές πολιτικές τοποθετήσεις προσώπων που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο πολιτικό πεδίο έχουν προκαλέσει συζητήσεις.

Οι δημοσκοπήσεις και η ανησυχία στο Μαξίμου

Σύμφωνα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου, οι εταιρείες Opinion Poll, Alco και Marc καταγράφουν μια μικρή, αλλά σαφή πτώση για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η εξέλιξη φαίνεται να προκαλεί ανησυχία στο Μαξίμου, όχι τόσο λόγω της πτώσης αυτής καθαυτής, αλλά κυρίως λόγω της τάσης που διαμορφώνεται.

Η εικόνα που αναδεικνύεται δείχνει μια παντελή έλλειψη δυναμικής για το κυβερνών κόμμα, ακόμα και μετά την εφαρμογή οικονομικών μέτρων που ανακοινώθηκαν από τη ΔΕΘ και μετά. Οι τρεις δημοσκοπήσεις συμφωνούν σε αυτό το βασικό μέγεθος, υπογραμμίζοντας την απουσία ενθουσιασμού στην κυβέρνηση.

Η μάχη της Κεντροαριστεράς: ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ

Οι ίδιες δημοσκοπήσεις φαίνεται να συγκλίνουν και σε ένα ακόμα σημαντικό εύρημα που αφορά την Κεντροαριστερά. Παραμένει, και ενδεχομένως παγιώνεται, μια σαφής διαφορά στα ποσοστά ανάμεσα στον ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ, αν και αυτή η διαφορά εμφανίζεται κάπως μειωμένη σε σχέση με το παρελθόν.

Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως καταγράφεται, δείχνει να είναι φρεναρισμένος για τα καλά. Από την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ στερείται των απαραίτητων «ελατηρίων» για να κεφαλαιοποιήσει πλήρως την αδυναμία των άλλων κομμάτων, κερδίζοντας μόνο σταγόνες ή έστω ποτηράκια από αυτή τη συγκυρία. Το κόμμα δεν εγκαταλείπει τη μάχη για τη δεύτερη θέση, ωστόσο η ανατροπή αυτού του συσχετισμού δυνάμεων δεν θεωρείται καθόλου εύκολο εγχείρημα.

Πολιτικές τοποθετήσεις και νέα δεδομένα

Οι τελευταίες ημέρες φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για το πολιτικό σκηνικό, πέρα από την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ένα γεγονός που χαρακτηρίστηκε ως «φανταχτερός πάταγος» σε ένα από τα «πιο γελοία τραμπικά πειράματα». Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως σε δύο τοποθετήσεις από κεντρικούς «παίκτες» του πολιτικού πεδίου.

Αυτές οι δύο τοποθετήσεις ακούστηκαν μάλλον θετικά στο Μαξίμου. Η πρώτη από αυτές φέρεται να έπληξε τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ενώ η δεύτερη «έκαψε» τον Νίκο Δένδια. Η θέση που πήρε ο πρώτος «παίκτης» υποδηλώνει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ένα γενικότερο «ντιλ» στο παρασκήνιο, τα αποτελέσματα του οποίου αναμένεται να φανούν.

Οι επιπτώσεις των δηλώσεων

Η δήλωση του δεύτερου κεντρικού «παίκτη» θεωρήθηκε ευρέως ως «κόψιμο» του σεναρίου που αφορούσε τον Νίκο Δένδια. Ταυτόχρονα, ερμηνεύτηκε και ως μια «χείρα βοηθείας» προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος στις επερχόμενες εκλογές.

Αυτές οι τοποθετήσεις προσδίδουν νέα διάσταση στις πολιτικές εξελίξεις, διαμορφώνοντας ένα διαφορετικό πλαίσιο συζητήσεων και πιθανών συνεργασιών στο μέλλον. Η επίδρασή τους στο εσωτερικό των κομμάτων και στους συσχετισμούς δυνάμεων αναμένεται να είναι σημαντική.

Το παρασκήνιο της Χαριλάου Τρικούπη

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, ακούγονται με προσοχή φωνές που υποστηρίζουν ότι η Χαριλάου Τρικούπη, η έδρα του ΠΑΣΟΚ, θα ανακουφιστεί περισσότερο από μια αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη απ’ ό,τι ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Αυτή η άποψη υποδηλώνει ένα σύνθετο πλέγμα σχέσεων και προσδοκιών στο πολιτικό παρασκήνιο.

Η πιθανή ανακούφιση του ΠΑΣΟΚ από ένα τέτοιο εκλογικό αποτέλεσμα υπογραμμίζει τις εσωτερικές δυναμικές και τις στρατηγικές σκέψεις που διαμορφώνονται στα επιτελεία των κομμάτων, καθώς η μάχη για την επόμενη ημέρα της πολιτικής ζωής της χώρας συνεχίζεται.

Με πληροφορίες από: Topontiki