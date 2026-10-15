Δημοσκόπηση Marc: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα, μειώνεται η διαφορά ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ

Νέα δημοσκόπηση της Marc, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, αναδεικνύει τα τρέχοντα πολιτικά δεδομένα και τις τάσεις της κοινής γνώμης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στην εκτίμηση ψήφου, ενώ παρατηρείται μείωση της διαφοράς μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου κόμματος. Παράλληλα, η αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου και οι προτιμήσεις για την πρωθυπουργία παρουσιάζουν ενδιαφέροντα στοιχεία.

Εκτίμηση και πρόθεση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,4%. Αυτό το ποσοστό της δίνει ένα προβάδισμα 14,6 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του δεύτερου κόμματος. Η ΕΛΑΣ, με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, συγκεντρώνει 15,8% στην ίδια κατηγορία.

Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, εμφανίζει περιορισμό της απόστασης από το δεύτερο κόμμα, την ΕΛΑΣ. Συγκεκριμένα, η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων διαμορφώνεται πλέον στις 3,4 μονάδες, έχοντας μειωθεί κατά 1,1 μονάδα σε σχέση με προηγούμενη μέτρηση. Αυτό υποδηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 12,4% στην εκτίμηση ψήφου.

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27%. Σε αυτή την κατηγορία, η διαφορά της από το δεύτερο κόμμα ανέρχεται στις 13,2 ποσοστιαίες μονάδες, επιβεβαιώνοντας το σημαντικό προβάδισμα που διατηρεί.

Αξιολόγηση κυβερνητικού έργου και αντιπολίτευσης

Η δημοσκόπηση της Marc εξέτασε και την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου από τους πολίτες. Το 36,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά την πορεία της κυβέρνησης. Αυτό το ποσοστό αντικατοπτρίζει ένα μέρος της κοινής γνώμης που βλέπει θετικά τις ενέργειες της εκάστοτε κυβέρνησης.

Στο ζήτημα της πιο ουσιαστικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει περίπου 16% στις απαντήσεις όσων πιστεύουν ότι ασκεί τον πιο αποτελεσματικό αντιπολιτευτικό ρόλο. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό, συγκεκριμένα το 40% των ερωτηθέντων, απαντά «κανένα κόμμα», εκφράζοντας έτσι μια γενικότερη δυσαρέσκεια ή έλλειψη εμπιστοσύνης στην αντιπολιτευτική παρουσία των πολιτικών δυνάμεων.

Προτιμήσεις για την πρωθυπουργία

Οι προτιμήσεις των πολιτών για την πρωθυπουργία καταγράφουν μια συγκεκριμένη ιεραρχία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Αυτή η κατάταξη διατηρείται παρά την εικόνα του ΠΑΣΟΚ ως κόμματος που ασκεί πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, όπως προκύπτει από άλλα ευρήματα της έρευνας.

Στα ερωτήματα που αφορούν την πορεία της χώρας, τη διαχείριση των κρίσεων και την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει συγκεκριμένα ποσοστά. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την αποδοχή του σε κρίσιμους τομείς, σύμφωνα με την άποψη των ερωτηθέντων.

Το δίλημμα αλλαγής ή σταθερότητας

Ένα από τα βασικά διλήμματα που τέθηκαν στους ερωτηθέντες αφορούσε την επιλογή μεταξύ πολιτικής αλλαγής και σταθερότητας. Το 54,1% των πολιτών τάσσεται υπέρ της αλλαγής, δείχνοντας μια διάθεση για μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό.

Οι απαντήσεις σε αυτό το δίλημμα παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα. Στις νεότερες ηλικίες, η επιθυμία για αλλαγή είναι πιο έντονη, φτάνοντας το 63,7%. Στις ηλικίες 45-64 ετών, το ποσοστό όσων επιθυμούν αλλαγή διαμορφώνεται στο 50,1%. Αντίθετα, στους πολίτες άνω των 64 ετών, η προτίμηση για πολιτική σταθερότητα είναι κυρίαρχη, με ποσοστό 53%.

Με πληροφορίες από: Topontiki