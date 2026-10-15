Ηχηρή διάψευση Φλωρίδη για τα «οστά» Βελόπουλου από τα Τέμπη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, προχώρησε σε ηχηρή διάψευση των καταγγελιών που έκανε νωρίτερα από το βήμα της Ολομέλειας ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είχε παρουσιάσει φωτογραφίες, υποστηρίζοντας ότι απεικονίζουν ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν στα Τέμπη αλλά έμειναν εκτός δικογραφίας. Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι οι φωτογραφίες αφορούν οστά ζώων, όπως διαπιστώθηκε από ανθρωπολόγο που όρισε ο ανακριτής.

Η παρουσίαση των φωτογραφιών από τον Κυριάκο Βελόπουλο

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, προχώρησε σήμερα σε μία καταγγελία από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, παρουσιάζοντας φωτογραφίες. Ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε και φώναζε ότι οι φωτογραφίες αυτές αποτυπώνουν ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αυτά τα οστά έμειναν εκτός της επίσημης δικογραφίας της υπόθεσης. Αμέσως μετά την καταγγελία του, ο Κυριάκος Βελόπουλος άφησε τις φωτογραφίες μπροστά από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, στο υπουργικό έδρανο, προτρέποντάς τον να τις κοιτάξει και να τις εξετάσει.

Η άμεση διάψευση από τον Γιώργο Φλωρίδη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, επανήλθε με νέα παρέμβαση στην Ολομέλεια, προκειμένου να διαψεύσει κατηγορηματικά τα όσα κατήγγειλε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Φλωρίδης, παραπέμποντας σε σχετικές αναρτήσεις συγγενών θυμάτων, διέψευσε ότι οι φωτογραφίες που παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αποτυπώνουν οστά ανθρώπων. Αντιθέτως, σημείωσε ότι πρόκειται για οστά ζώων, όπως διαπιστώθηκε από ανθρωπολόγο που όρισε ο ανακριτής. Αυτός ήταν και ο λόγος που τα συγκεκριμένα οστά έμειναν εκτός της δικογραφίας.

Ο Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε έκπληκτος παρακολουθώντας τον κ. Βελόπουλο να δείχνει τις φωτογραφίες και να υποστηρίζει ότι είναι από τα θύματα των Τεμπών. Ο υπουργός ζήτησε να πληροφορηθεί από το ρεπορτάζ αν υπήρξε αυτή η εξέλιξη τότε και πώς βρέθηκαν αυτά τα οστά εκεί. Τόνισε ότι τα οστά που βρίσκονται σε κάποιες κούτες και είναι εκτός δικογραφίας, με βάση μελέτη που έγινε κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως από ανθρωπολόγο, πιστοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε ζώα. Για αυτόν τον λόγο δεν είναι στην δικογραφία. Ο κ. Φλωρίδης χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή ως «μία απάτη που ξεπερνά κάθε όριο», προσθέτοντας ότι ένας αρχηγός κόμματος έφερε φωτογραφίες που δεν τόλμησε να καταθέσει στα πρακτικά. «Δεν ξέρω ποια λέξη θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για αυτή την συμπεριφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αντιδράσεις των συγγενών θυμάτων

Οι ισχυρισμοί του Κυριάκου Βελόπουλου διαψεύστηκαν και από συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, οι οποίοι προχώρησαν σε σχετικές αναρτήσεις. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Πλακιάς και ο Βαγγέλης Βλάχος, αδερφός του Βάιου Βλάχου, διέψευσαν τους ισχυρισμούς. Ο Νίκος Πλακιάς, σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι τα οστά που έδειξε ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή είναι από σκύλο, ενημερώνοντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για την πραγματική τους προέλευση.

Η πηγή των φωτογραφιών σύμφωνα με την Ελληνική Λύση

Απαντώντας στις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την προέλευση των φωτογραφιών. Ο κ. Χήτας δήλωσε ότι τις φωτογραφίες αυτές τις έδωσε στην Ελληνική Λύση ο πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης. «Εμείς λέμε ότι αυτά που κατατέθηκαν σήμερα μας τα έδωσε ο κ. Ασλανίδης», ανέφερε ο κ. Χήτας, προσθέτοντας: «Μας είπε ότι αυτά βρέθηκαν εκεί». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος κάλεσε τον κ. Φλωρίδη να εξετάσει το θέμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki