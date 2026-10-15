Δημοσκόπηση ALCO: Η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%, η Συμμαχία Ελλήνων εισέρχεται στη Βουλή

Κάτω από το όριο του 25% που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την παραμονή του στην ηγεσία του κόμματος, κινείται η Νέα Δημοκρατία, συγκεντρώνοντας 23,8% στη νέα δημοσκόπηση της ALCO που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Flash.gr. Την ίδια στιγμή, η ΕΛ.Α.Σ. διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, ενώ η Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα που έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης, φαίνεται να εξασφαλίζει είσοδο στη βουλή με ποσοστό 4%. Η έρευνα καταγράφει επίσης τις βασικές οικονομικές ανησυχίες των πολιτών, καθώς και την έντονη δυσπιστία απέναντι σε διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας και στην αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η εικόνα της πρόθεσης ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μεν ένα σαφές προβάδισμα έναντι των πολιτικών της αντιπάλων, συγκεντρώνοντας 23,8%, ωστόσο καταγράφει απώλειες μισής ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Το ποσοστό αυτό την τοποθετεί κάτω από το όριο του 25% που έχει θέσει ο πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, ως προϋπόθεση για την παραμονή του στην ηγεσία.

Στη δεύτερη θέση της πρόθεσης ψήφου παραμένει η ΕΛ.Α.Σ. με 13,8%, χάνοντας και αυτή 0,6 ποσοστιαίες μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση. Στην τρίτη θέση εξακολουθεί να βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11,2%, το οποίο διατηρεί τα ποσοστά του αμετάβλητα σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ALCO.

Τα κόμματα που εισέρχονται στη Βουλή

Πέρα από τα τρία πρώτα κόμματα, το ΚΚΕ καταγράφει ποσοστό 7,1%, ενώ η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 5,6%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα που δήλωσε ότι υποστηρίζει ο καταδικασθείς Ηλίας Κασιδιάρης, το οποίο φαίνεται να εξασφαλίζει είσοδο στη βουλή με ποσοστό 4%.

Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3%, ποσοστά που τους επιτρέπουν επίσης την είσοδο στο κοινοβούλιο. Το ποσοστό των αναποφάσιστων παραμένει υψηλό, φτάνοντας το 15,7%, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την τελική κατανομή των εδρών.

Κόμματα εκτός κοινοβουλίου και η δυνητική επιρροή Σαμαρά

Σύμφωνα με τη μέτρηση της ALCO, εκτός βουλής μένουν αρκετά κόμματα. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,9%, η ΝΙΚΗ 1,8%, η Φωνή Λογικής 1,5% και οι Δημοκράτες 0,7%. Τα ποσοστά αυτά τα τοποθετούν κάτω από το όριο εισόδου στο κοινοβούλιο.

Ξεχωριστή ερώτηση της δημοσκόπησης αφορούσε τη δυνητική εκλογική επιρροή ενός πιθανού νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Το 10% των ερωτηθέντων απαντά ότι είναι αρκετά ή πολύ πιθανό να το ψηφίσει, ποσοστό που είναι μειωμένο κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, τον περασμένο Ιούνιο. Αντιθέτως, το 74% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε καθόλου.

Συσπείρωση ΝΔ και οι ανησυχίες των πολιτών

Η συσπείρωση του κυβερνώντος κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, αγγίζει το 60%. Οι «διαρροές» της ΝΔ προς τους αναποφάσιστους φτάνουν το 21,9%, ενώ ένα ποσοστό 7,5% δηλώνει ότι θα ψηφίσει άλλο κόμμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος αυτού του 7,5% απαντά πως θα ψήφιζε το ενδεχόμενο νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Στο δίλημμα μεταξύ πολιτικής αλλαγής και συνέχειας, το 63% των πολιτών δηλώνει ότι προτιμά την πολιτική αλλαγή, ενώ το 23% τάσσεται υπέρ της συνέχειας. Το 14% των ερωτηθέντων απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ». Παράλληλα, η ακρίβεια και το κόστος θέρμανσης παραμένουν οι βασικές οικονομικές ανησυχίες των πολιτών, ενώ η έρευνα καταγράφει έντονη δυσπιστία απέναντι στις διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας και στην αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Με πληροφορίες από: Topontiki