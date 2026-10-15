Ο Παύλος Πολάκης αμφισβητεί την απόφαση για τη Μονή Σινά και κάνει λόγο για πιέσεις από το ΥΠΕΞ

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, έθεσε ζήτημα σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από το καθεστώς της Μονής Σινά στην Αίγυπτο. Ο πρώην υπουργός Υγείας αμφισβήτησε ότι στις 24 Οκτωβρίου θα υπάρξει απόφαση για το θέμα, ενώ κατηγόρησε το Υπουργείο Εξωτερικών ότι ασκεί πιέσεις για την υπογραφή μιας συμφωνίας.

Οι εξελίξεις για τη Μονή Σινά

Ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε στην υπόθεση της Μονής του Σινά στην Αίγυπτο, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ άσχημη για τα ελληνικά συμφέροντα». Όπως δήλωσε, τον Μάιο υποτίθεται πως υπήρξε μια απόφαση αιγυπτιακού δικαστηρίου, η οποία ουσιαστικά ακυρώνει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής και περιάγει την περιουσία της σε αιγυπτιακή ιδιοκτησία.

Κατά αυτής της απόφασης, ασκήθηκε αναίρεση από τους εκπροσώπους της Μονής, με τον νέο Αρχιεπίσκοπο που βρίσκεται εκεί. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε ο βουλευτής, υπήρξε μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στο Υπουργείο Εξωτερικών και την αιγυπτιακή κυβέρνηση, αναφορικά με το ζήτημα.

Αμφισβήτηση της ημερομηνίας απόφασης

Ο κ. Πολάκης αποκάλυψε ότι «ήρθαν στα χέρια μου τρία πάρα πολύ σημαντικά έγγραφα» που σχετίζονται με την υπόθεση. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται, υπάρχει μια συμφωνία, την οποία το Υπουργείο Εξωτερικών πιέζει τους μοναχούς να υπογράψουν άμεσα και γρήγορα. Ο λόγος που δίνεται για την επίσπευση είναι ότι, όπως υποστηρίζουν, στις 24 Οκτωβρίου θα εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση του αιγυπτιακού δικαστηρίου και πρέπει να προλάβουν μέχρι τότε.

Ωστόσο, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε ένα έγγραφο, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου, δηλαδή πριν από λίγες ημέρες, το οποίο φέρει επίσημη μετάφραση από τα αραβικά. Το έγγραφο αυτό αναφέρει ρητά ότι τόσο για την αίτηση αναστολής εκτέλεσης που έχει καταθέσει η Μονή όσο και για την αναίρεση κατά της απόφασης δεν έχει οριστεί καμία ημερομηνία εκδίκασης. Ως εκ τούτου, ο κ. Πολάκης υποστήριξε ότι «δεν προκύπτει ότι στις 24 Οκτωβρίου πρόκειται να εκδοθεί κάποια απόφαση».

Πιέσεις για συμφωνία από το Υπουργείο Εξωτερικών

Ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για πίεση από το Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία ασκείται «υπό το φόβητρο της οριστικής δικαστικής απόφασης». Αυτή η πίεση, όπως ανέφερε, έχει ως στόχο να υπογραφεί μια συμφωνία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής.

Από όσα καταλαβαίνει ο βουλευτής, η εν λόγω συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής να περάσει σε αιγυπτιακή ιδιοκτησία. Ο ίδιος τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, ζητώντας διαφάνεια στις διαδικασίες.

Αίτημα για δημοσιοποίηση της συμφωνίας

Απευθυνόμενος στον κύριο Γεραπετρίτη, ο Παύλος Πολάκης ζήτησε να δοθεί στη δημοσιότητα η συμφωνία. Ο βουλευτής υπογράμμισε με έμφαση ότι «δεν μπορεί να υπογράφονται εν κρυπτώ και παραβύστω τέτοιες συμφωνίες».

Ο κ. Πολάκης έφερε ως παράδειγμα μια προηγούμενη συμφωνία, αυτή της μεταφοράς των οστών του Σαμουήλ με τη Βουλγαρία. Η συμφωνία αυτή, όπως είπε, υπογράφηκε έναντι μόλις 48 κειμηλίων και «χωρίς να περάσει ποτέ από τη Βουλή», γεγονός που, κατά τον ίδιο, υποδηλώνει έλλειψη διαφάνειας.

Ερωτήματα για επιχειρηματικά πρότζεκτ

Ο κ. Πολάκης έθεσε επίσης δύο ερωτήματα σχετικά με την ετοιμαζόμενη συμφωνία για τη Μονή Σινά. Το πρώτο αφορά το αν αυτή η συμφωνία έχει οποιαδήποτε σχέση με μια σειρά από μεγάλα επιχειρηματικά πρότζεκτ, τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών με την Αίγυπτο τον τελευταίο χρόνο.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε μια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025. Στην επίσκεψη αυτή μετέβησαν Έλληνες επιχειρηματίες στην Αίγυπτο, συνοδευόμενοι από το Υπουργείο Εξωτερικών, γεγονός που, όπως φαίνεται, συνδέεται με τα ερωτήματα του βουλευτή.

Με πληροφορίες από: Topontiki