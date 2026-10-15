Ο Κώστας Καραμανλής αποστασιοποιείται από τον Αντώνη Σαμαρά: «Δεν θα στηρίξω το νέο κόμμα»

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής προχώρησε σε σαφείς αποσαφηνίσεις σχετικά με τα σενάρια πολιτικής συμπόρευσης με τον Αντώνη Σαμαρά και την πιθανή στήριξη ενός νέου κόμματος. Με κατηγορηματικό τρόπο, ο κ. Καραμανλής δήλωσε ότι δεν πρόκειται να στηρίξει μια τέτοια κίνηση, στέλνοντας ένα μήνυμα με ιδιαίτερο βάρος για τις ισορροπίες στην Κεντροδεξιά. Η στάση του αυτή ακυρώνει τις προσπάθειες διαφόρων κύκλων να ερμηνεύουν τη σιωπή του ως συγκατάθεση στα σχέδια του Μεσσήνιου πολιτικού.

Τα σενάρια περί συνεργασίας και τα δημοσιεύματα

Το τελευταίο διάστημα, πληθώρα δημοσιευμάτων προσπαθούσαν να συνδέσουν την αποστασιοποίηση του Κώστα Καραμανλή από τη Νέα Δημοκρατία με μια ενδεχόμενη πρόθεσή του να παράσχει στήριξη, άμεση ή έμμεση, στο κόμμα που φημολογείται ότι θα ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς. Μάλιστα, κύκλοι προσκείμενοι στον Μεσσήνιο πολιτικό φέρεται να εκμεταλλεύονταν το όνομα του πρώην πρωθυπουργού, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο κ. Καραμανλής θα μπορούσε να τον στηρίξει.

Αυτή η υποστήριξη, σύμφωνα με τα σενάρια, θα μπορούσε να εκδηλωθεί ακόμη και μέσω της συμμετοχής καραμανλικών στελεχών στα ψηφοδέλτια του υπό ίδρυση κόμματος. Οι προσπάθειες αυτές δημιούργησαν ένα κλίμα αναμονής και ερμηνειών γύρω από τις προθέσεις του Κώστα Καραμανλή.

Το πρωτοσέλιδο των «Παραπολιτικών» και ο ρόλος των πρώην πρωθυπουργών

Μια από τις πιο πρόσφατες προσπάθειες εμπλοκής του κ. Καραμανλή στα πολιτικά σχέδια του Αντώνη Σαμαρά αφορούσε ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας «Παραπολιτικά». Το συγκεκριμένο δημοσίευμα, που κυκλοφόρησε το περασμένο Σάββατο, είχε κεντρικό τίτλο «Ο Σαμαράς προτείνει Καραμανλή για πρωθυπουργό».

Το πρωτοσέλιδο αυτό συνέδεε το εν λόγω σενάριο με την περίπτωση όπου η Νέα Δημοκρατία δεν θα κατάφερνε να εξασφαλίσει αυτοδυναμία στις εκλογές. Με αυτό τον τρόπο, επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για πιθανούς μετεκλογικούς συνδυασμούς και για τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί σε ένα τέτοιο πολιτικό τοπίο.

Η κατηγορηματική διάψευση και το μήνυμα στην Κεντροδεξιά

Ως απάντηση σε αυτή τη συνεχή προσπάθεια χρήσης του ονόματός του, ο Κώστας Καραμανλής αποφάσισε να θέσει ένα σαφές όριο στα σενάρια πολιτικής συμπόρευσης με τον Αντώνη Σαμαρά. Η κίνησή του αυτή είχε ως στόχο να στείλει ένα μήνυμα με ιδιαίτερο βάρος, επηρεάζοντας τις ισορροπίες εντός του χώρου της Κεντροδεξιάς.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με συνομιλητή του, ο πρώην πρωθυπουργός μετέφερε την κατηγορηματική του άρνηση να στηρίξει ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Η αποσαφήνιση αυτή ακυρώνει στην πράξη τις προσπάθειες διαφόρων κύκλων να ερμηνεύουν τη στάση του ως μια σιωπηρή συγκατάθεση στα σχέδια του κ. Σαμαρά.

«Δεν μου το επιτρέπει η ιστορία μου»

Ο κ. Καραμανλής ήταν απόλυτα σαφής στις δηλώσεις του προς τον συνομιλητή του. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «σε καμία περίπτωση δεν θα στηρίξω το κόμμα του κ. Σαμαρά. Δεν μου το επιτρέπει ούτε η δική μου ιστορία ούτε και της οικογένειάς μου». Με αυτή τη δήλωση, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σταθερή του θέση και την προσήλωσή του σε συγκεκριμένες αρχές και αξίες.

Επιπλέον, ο Κώστας Καραμανλής θέλησε να απαντήσει και στις επικρίσεις που είχαν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα, ακόμη και από καραμανλικά στελέχη, σχετικά με τις συνεχείς δημόσιες εμφανίσεις του με τον κ. Σαμαρά. Για τον λόγο αυτό, δήλωσε στον συνομιλητή του ότι «δεν θα υπάρξουν νέες κοινές εμφανίσεις από τη στιγμή που ο κ. Σαμαράς θα κινηθεί προς την ίδρυση κόμματος».

Η απουσία από τα γενέθλια της ΝΔ και η επικοινωνία

Ο Κώστας Καραμανλής έστειλε ένα τελευταίο και καθοριστικό μήνυμα σε όλους εκείνους που συνέχιζαν να πλάθουν σενάρια συμπόρευσής του με τον κ. Σαμαρά. Τα σενάρια αυτά έφτασαν μάλιστα στο σημείο να αναφέρουν ότι η πρόσφατη απουσία του από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ήταν συνεννοημένη με τον Μεσσήνιο πολιτικό.

Για να διαλύσει κάθε αμφιβολία, ο πρώην πρωθυπουργός είπε στον συνομιλητή του: «Άλλωστε, με τον Αντώνη Σαμαρά έχουμε να μιλήσουμε μήνες». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την έλλειψη άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των δύο ανδρών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι προθέσεις και οι αποφάσεις του Κώστα Καραμανλή μεταφέρθηκαν από τον συνομιλητή του στον δημοσιογράφο Τάκη Χατζή, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν ευρέως.

Για την ηγεσία και τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η εξέλιξη αυτή προσφέρει σαφείς πολιτικούς λόγους ικανοποίησης, καθώς περιορίζει τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει από την εμφάνιση ενός νέου κόμματος στον κεντροδεξιό χώρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki