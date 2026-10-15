Ο Ντόναλντ Τραμπ στο κυνήγι της Ιλχάν Ομάρ: Στόχος η απέλαση της βουλεύτριας

Η Ιλχάν Ομάρ, δημοκρατική βουλεύτρια της Μινεσότα στις ΗΠΑ, αποτελεί μία από τις πλέον επικριτικές φωνές απέναντι στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια έχει μπει στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος αρέσκεται να της επιτίθεται δημόσια. Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στην Wall Street Journal, ο απώτερος στόχος του Τραμπ είναι η αφαίρεση της αμερικανικής υπηκοότητας της Ομάρ και η απέλασή της από τη χώρα.

Η Ιλχάν Ομάρ στο στόχαστρο του προέδρου

Η βουλεύτρια της Μινεσότα, Ιλχάν Ομάρ, έχει αναδειχθεί σε μία από τις βασικές επικρίτριες των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ. Η στάση της αυτή την έχει καταστήσει συχνό στόχο των επιθέσεων του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος δεν διστάζει να εκφράζει δημόσια την αντίθεσή του προς το πρόσωπό της.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιδίωξη του Ντόναλντ Τραμπ δεν περιορίζεται μόνο στην πολιτική κριτική. Αντιθέτως, ο πρόεδρος φέρεται να έχει ως απώτερο στόχο την αφαίρεση της αμερικανικής υπηκοότητας από την Ιλχάν Ομάρ και, εν συνεχεία, την απέλασή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έρευνα για την απόκτηση της υπηκοότητας

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, διεξάγεται έρευνα σχετικά με τον τρόπο που η Ιλχάν Ομάρ έλαβε την αμερικανική υπηκοότητά της. Η έρευνα επικεντρώνεται σε γεγονότα που συνέβησαν πριν από δεκαετίες, όταν η Ομάρ έφτασε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ.

Οι ερευνητές στρέφουν την προσοχή τους τόσο στην ίδια τη βουλεύτρια όσο και στις ενέργειες του εκλιπόντος πατέρα της. Πρόσωπα ενήμερα για την έρευνα ανέφεραν ότι εξετάζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την απόκτηση της υπηκοότητας.

Η άφιξη στις ΗΠΑ και το ζήτημα της ηλικίας

Ο Νουρ Ομάρ Μοχάμεντ, πατέρας της Ιλχάν Ομάρ, έφερε την κόρη του και άλλα μέλη της οικογένειάς του στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1995. Η οικογένεια είχε φτάσει στις ΗΠΑ από έναν καταυλισμό προσφύγων που βρισκόταν στην Κένυα.

Ένα κεντρικό σημείο της έρευνας αφορά το ερώτημα εάν η Ιλχάν Ομάρ ή ο πατέρας της προέβησαν σε αλλαγή της ηλικίας της στην αίτηση για την απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας. Συγκεκριμένα, εξετάζεται αν εμφανίστηκε ως 17 ετών αντί για 18. Εάν η Ομάρ ήταν 17 ετών τη στιγμή που ο πατέρας της υπέβαλε την αίτηση για υπηκοότητα, θα την είχε αποκτήσει αυτόματα, χωρίς να χρειαστεί να ακολουθήσει τη δική της, ξεχωριστή διαδικασία μετανάστευσης. Η ίδια απέκτησε την υπηκοότητα το 2000.

Η έρευνα στην κατοικία της Ομάρ

Λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες η Ιλχάν Ομάρ διεκδικεί την επανεκλογή της, ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι της στην Ουάσιγκτον. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την προσοχή και εντάσσεται στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι πράκτορες του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Homeland Security) πραγματοποίησαν την έρευνα κατόπιν δικαστικής εντολής. Ωστόσο, δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο ή την πορεία της έρευνας από τις επίσημες αρχές.

Κατάσχεση προσωπικών αντικειμένων

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που έγινε στο σπίτι της Ιλχάν Ομάρ στην Ουάσιγκτον, κατασχέθηκαν διάφορα προσωπικά αντικείμενα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που αποκάλυψαν τις πληροφορίες, μεταξύ των αντικειμένων αυτών περιλαμβάνονταν το κινητό της τηλέφωνο, σημειωματάρια, προσωπικοί υπολογιστές, καθώς και το διαβατήριό της.

Με πληροφορίες από: Reader