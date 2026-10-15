Η συζήτηση για το όριο του 25% στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε πρόσφατα το 25% ως όριο για την παραμονή του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, μια τοποθέτηση που έφερε το συγκεκριμένο θέμα στην πολιτική ατζέντα. Το όριο αυτό, όπως αναφέρθηκε, συνδέεται άμεσα με το εκλογικό αποτέλεσμα και τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης. Η συζήτηση αυτή ξεκίνησε σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει προκλήσεις, κυρίως λόγω της ακρίβειας στην ενέργεια.

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού και οι ερμηνείες

Την περασμένη εβδομάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το 25% ως ένα κρίσιμο όριο για την παραμονή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε ως ένα σαφές μήνυμα προς τους επίδοξους «δελφίνους» εντός του κόμματος, υποδεικνύοντας ότι ο μοναδικός λόγος για να εγκαταλείψει την αρχηγία είναι ένα εκλογικό αποτέλεσμα κάτω από αυτό το ποσοστό.

Αυτή η τοποθέτηση μπήκε άμεσα στην πολιτική ατζέντα, με όλους τους παράγοντες εντός της Νέας Δημοκρατίας να ξεκινούν τις αναλύσεις τους από το συγκεκριμένο όριο. Το 25% δεν είναι απλώς ένα ποσοστό, αλλά συνδέεται και με το εκλογικό μπόνους που λαμβάνει το πρώτο κόμμα, καθώς και με τη δυνατότητα για μετεκλογική συνεργασία με άλλα κόμματα, ένα ή και περισσότερα.

Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί ο πρωθυπουργός επέλεξε να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία δεν βρίσκεται στα καλύτερά της. Όπως εξηγούν όσοι γνωρίζουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει το κόμμα το επόμενο διάστημα, κυρίως λόγω της ακρίβειας στην ενέργεια, επιχείρησε να θέσει τα διλήμματα για την επόμενη μέρα σχετικά νωρίς. Πίσω από αυτή την κίνηση, βρίσκεται το ερώτημα «Εκτός από αυτόν, ποιος;».

Η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επιχείρησε να υποβαθμίσει τους λόγους για τους οποίους ο πρωθυπουργός άνοιξε τη συγκεκριμένη συζήτηση. Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως όλες οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις δίνουν στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος ποσοστά μεταξύ 30% και 31%. Υποστήριξε επίσης ότι είναι λογικό για τη Νέα Δημοκρατία να θέτει ως στόχο τον σχηματισμό μιας νέας αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «το τέλος της ημέρας, όμως, οι πολίτες θα αποφασίσουν». Πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός, με την τοποθέτησή του, «απάντησε με ειλικρίνεια, κλείνοντας ένα θέμα». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο εκλογικός στόχος της κυβέρνησης παραμένει αμετάβλητος, δηλώνοντας: «Ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός. Δύσκολος, αλλά ένας: η αυτοδυναμία».

Ο στόχος της αυτοδυναμίας και τα σενάρια συνεργασίας

Παρά τις δηλώσεις για την αυτοδυναμία, ο στόχος αυτός θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί. Το επικρατέστερο σενάριο είναι η Νέα Δημοκρατία να αναδειχθεί πρώτο κόμμα στις εκλογές. Ωστόσο, το ποσοστό που θα καταφέρει να αποσπάσει θα είναι καθοριστικό για το εάν θα έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει έναν ή περισσότερους κυβερνητικούς εταίρους.

Για παράδειγμα, εάν η Νέα Δημοκρατία λάβει ένα ποσοστό της τάξης του 24,9%, εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει περίπου 96 έδρες. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα την οδηγούσε στην αναζήτηση περισσότερων του ενός εκλογικών εταίρων για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Η επίτευξη της αυτοδυναμίας απαιτεί ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό, το οποίο, σύμφωνα με τις πηγές, είναι δύσκολο να επιτευχθεί.

Το παράδειγμα του Αντώνη Σαμαρά

Αν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε να εννοηθεί ότι σε περίπτωση που το εκλογικό αποτέλεσμα είναι κάτω από το 25% δεν θα μπορούσε να παραμείνει στην ηγεσία του κόμματος, συνεργάτες του υπενθυμίζουν ένα προηγούμενο παράδειγμα. Αναφέρουν την περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος βρέθηκε σε ανάλογη θέση στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, στις πρώτες εκλογές του Μαΐου του 2012, η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του κ. Σαμαρά έλαβε ποσοστό 18,85% και 108 έδρες. Στις δεύτερες εκλογές που ακολούθησαν τον Ιούνιο του ίδιου έτους, το κόμμα κατάφερε να αποσπάσει 29,66% και 129 έδρες. Στη συνέχεια, σχηματίστηκε κυβέρνηση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ, παρά το αρχικό χαμηλό ποσοστό.

Το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας

Συνεργάτες του πρωθυπουργού επισημαίνουν με έμφαση ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ενδεχόμενο αλλαγής πολιτικής ηγεσίας «εν κινήσει». Αυτό σημαίνει ότι δεν εξετάζεται το σενάριο αλλαγής της ηγεσίας του κόμματος ανάμεσα στις πρώτες και τις δεύτερες εκλογές, εφόσον χρειαστεί να διεξαχθούν επαναληπτικές εκλογές.

Η τοποθέτηση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση για σταθερότητα στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις και τα εκλογικά αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν σε μια ενδεχόμενη διπλή εκλογική αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki