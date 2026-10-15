Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες για πρόσθετα «αναχώματα» στην ενεργειακή «καταιγίδα»

Με σαφή στόχο να ενισχύσει τα εθνικά «αναχώματα» με πρόσθετους πόρους, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στο σημερινό κρίσιμο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να αναδείξει τους πολιτικούς κινδύνους μιας ανεπαρκούς ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στις πραγματικές ανάγκες των ευρωπαϊκών νοικοκυρών και επιχειρήσεων, οι οποίες πιέζονται από τη νέα ενεργειακή «καταιγίδα».

Η επιδίωξη στις Βρυξέλλες

Ο πρωθυπουργός καταφθάνει στη βελγική πρωτεύουσα με την πρόθεση να κινήσει το «αργοκίνητο καράβι» της Ευρώπης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η ανάγκη για μια ενιαία και αποτελεσματική απάντηση στις προκλήσεις που θέτει η ενεργειακή κρίση.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να εκπέμψει μήνυμα για την «ώρα ευθύνης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αυτή η ευθύνη να αποδειχθεί στην πράξη μέσω χειροπιαστών αποτελεσμάτων. Η ενίσχυση των εθνικών «αναχωμάτων» με επιπλέον πόρους αποτελεί βασικό μέλημα της ελληνικής αποστολής.

Οι πιέσεις στην κοινωνία και τα εθνικά μέτρα

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση εξαιτίας του ανοδικού ράλι τιμών στα καύσιμα, μια κατάσταση που οφείλεται στην παρατεταμένη κρίση στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, υπάρχει ορατός κίνδυνος νέων πληθωριστικών πιέσεων που επηρεάζουν το ράφι και το κόστος ζωής.

Αντιμετωπίζοντας αυτή την κατάσταση, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες μια δέσμη μέτρων. Αυτά περιλαμβάνουν επιδοτήσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ κίνησης και βενζίνη. Με τις κινήσεις αυτές, η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια του προϋπολογισμού, αναλαμβάνοντας τη δική της ευθύνη.

Μηνύματα από τη Λάρισα

Τον τόνο της ελληνικής στάσης στη Σύνοδο Κορυφής είχε δώσει ο πρωθυπουργός ήδη χθες, κατά την παρουσία του στη Λάρισα. Εκεί, χτύπησε «καμπανάκια» για τις πολλαπλές συνέπειες του διαρκώς αυξανόμενου κόστους ζωής, το οποίο προκύπτει από το σπιράλ αυξήσεων στις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Με τη φράση «καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο “γαλατικό χωριό”, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτή την παγκόσμια καταιγίδα», ο κ. Μητσοτάκης «ταχυδρόμησε» ένα σαφές μήνυμα προς τη «γραφειοκρατία» των Βρυξελλών. Σκοπός του είναι να ασκήσει δια ζώσης πίεση για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, ως μια ενιαία απάντηση της Ευρώπης στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και στο κύμα πληθωρισμού και ακρίβειας.

Η ευρωπαϊκή ευθύνη και οι κίνδυνοι

Υπό το βάρος των συνεπειών της ενεργειακής «βαρυχειμωνιάς» και των πολιτικών εξελίξεων σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να καταδείξει ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι στο απυρόβλητο. Παράλληλα, θα αναδείξει τον κίνδυνο περαιτέρω ανόδου της ακροδεξιάς και του λαϊκισμού στην Ευρώπη.

Αυτά τα επιχειρήματα θα χρησιμοποιηθούν έναντι των λεγόμενων «φειδωλών» χωρών, προκειμένου να τονιστεί ότι το πραγματικό αντίδοτο σε αυτές τις προκλήσεις είναι τα «χειροπιαστά αποτελέσματα». Ο κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει αιχμηρά ότι η απάντηση «δεν μπορεί να είναι οι απλές εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα ή να καταναλώνουμε λιγότερη βενζίνη».

Η ελληνική πρόταση για ενιαία απάντηση

Το μήνυμα που θα εκπέμψει ο πρωθυπουργός είναι ότι «καμιά εθνική ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μία διεθνή επίθεση». Η ελληνική πρόταση διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα, με στόχο την επίτευξη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση περιλαμβάνει την επίτευξη ευρωπαϊκής συμφωνίας για παραπάνω δημοσιονομική ευελιξία. Αυτό θα επιτρέψει να «ξεκλειδώσουν» συμπληρωματικά «στοχευμένα και προσωρινά μέτρα», μέσω της εξαίρεσης των παρεμβάσεων αυτών από τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Με πληροφορίες από: Reader