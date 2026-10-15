Αιμίλιος Χειλάκης: «Πιστεύω στον Αλέξη Τσίπρα, είμαι δίπλα του, όχι όμως για να μπω στη Βουλή»

Ο δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτης Αιμίλιος Χειλάκης παραχώρησε συνέντευξη στο topontiki.gr, με αφορμή την παρουσίαση του εμβληματικού έργου «Ο Θάνατος και η Κόρη» στο Θέατρο Αθηνών. Ο κ. Χειλάκης, ο οποίος σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στην παράσταση, αναφέρθηκε στην υπόθεση του ψυχολογικού θρίλερ, στα θέματα της δικαιοσύνης και της συγχώρεσης. Παράλληλα, μίλησε για τις πολιτικές του πεποιθήσεις και τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα.

Το έργο «Ο Θάνατος και η Κόρη»

Ένα από τα σημαντικότερα ψυχολογικά θρίλερ του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου, το εμβληματικό έργο «Ο Θάνατος και η Κόρη» του Ariel Dorfman, παρουσιάζεται από τον Οκτώβριο του 2026 στο Θέατρο Αθηνών. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Μανώλης Δούνιας και Αιμίλιος Χειλάκης, ενώ τους τρεις ρόλους του έργου ερμηνεύουν οι Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνης Μυριαγκός.

Η παράσταση φωτίζει τα σκοτεινά όρια ανάμεσα στη μνήμη, την ενοχή, τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση. Πρόκειται για ένα έργο που εξερευνά τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πίστη στη δικαιοσύνη και την αυτοδικία, τη συγχώρεση και την εκδίκηση, τη μνήμη και τη λήθη, την αλήθεια και την προσωπική εκδοχή της πραγματικότητας. Το έργο, περισσότερο από τρεις δεκαετίες μετά τη συγγραφή του, παραμένει επίκαιρο.

Η υπόθεση και οι χαρακτήρες

Η υπόθεση του έργου διαδραματίζεται σε ένα απομονωμένο σπίτι, σε μια χώρα όπου η δημοκρατία έχει μόλις αποκατασταθεί. Εκεί, μια γυναίκα και ο σύζυγός της προσπαθούν να χτίσουν ξανά τη ζωή τους πάνω στα συντρίμμια ενός τραυματικού παρελθόντος. Η άφιξη ενός απροσδόκητου επισκέπτη θα πυροδοτήσει μια αλυσίδα γεγονότων που θα ανατρέψει τις ισορροπίες και θα φέρει στην επιφάνεια καλά κρυμμένα μυστικά.

Η γυναίκα δεν κατάφερε ποτέ να συμφιλιωθεί με τις μνήμες της φυλάκισης και των βασανιστηρίων της. Ο σύζυγός της βρίσκεται στο απόγειο της επαγγελματικής του πορείας και επιθυμεί να αφήσει το παρελθόν πίσω του. Η παρουσία του άγνωστου επισκέπτη μετατρέπεται σε καταλύτη μιας επικίνδυνης αναμέτρησης με την αλήθεια, καθώς οι τρεις ήρωες εγκλωβίζονται σε ένα ψυχολογικό παιχνίδι εξουσίας, καχυποψίας και αποκαλύψεων.

Ερωτήματα και η θέση της συγχώρεσης

Καθώς η πλοκή εξελίσσεται, τίθενται αμείλικτα ερωτήματα. Μπορεί η δικαιοσύνη να υπάρξει χωρίς εκδίκηση; Όταν το θύμα διεκδικεί τον ρόλο του τιμωρού, ποιος είναι τελικά ο θύτης και ποιος το θύμα; Πού τελειώνει η αναζήτηση του δικαίου και πού αρχίζει ο πειρασμός της αυτοδικίας; Είναι τελικά η συγχώρεση ο δρόμος προς την εξιλέωση και την κοινωνική εξέλιξη;

Απαντώντας σε αυτά τα ερωτήματα, ο Αιμίλιος Χειλάκης παρατήρησε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να πενθήσει όπως επιθυμεί. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι στο τέλος πρέπει να κυριαρχήσει η συγχώρεση και όχι η εκδίκηση, μια θέση που αποτελεί κεντρικό άξονα προβληματισμού του έργου.

Πολιτικές θέσεις και σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα

Ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε ακόμη και στις πολιτικές του θέσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Υπογράμμισε ότι η δική του πολιτική θέση είναι κοινωνιστική, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ως έναν κοινωνιστή.

Σχετικά με τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της ΕΛΑΣ, ο ηθοποιός δήλωσε ότι πιστεύει στον Αλέξη Τσίπρα και είναι δίπλα του. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι αυτή η στήριξη δεν αφορά την είσοδό του στη Βουλή, καθώς ο ίδιος ανήκει στο Θέατρο.

Ο τρόπος δουλειάς στο θέατρο

Ο κ. Χειλάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον τρόπο δουλειάς του σε κάθε παράσταση. Τόνισε ότι επιθυμεί τη δημιουργική διαφωνία ως βασικό στοιχείο της συνεργασίας.

«Στις μικρές οικογένειες που φτιάχνω στο θέατρο το βασικό είναι η διαφωνία», υπογράμμισε με έμφαση, αναδεικνύοντας τη σημασία της διαφορετικής οπτικής γωνίας στη δημιουργική διαδικασία.

Με πληροφορίες από: Topontiki