Σύνοδος κορυφής ΕΕ: Απροθυμία για δημοσιονομική χαλάρωση λόγω της ενεργειακής κρίσης, με μικρό καλάθι η Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στο διήμερο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, έχοντας ως δεδομένο ότι οι ηγέτες των «27» θα συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της ραγδαίας αύξησης των τιμών των καυσίμων. Η ατζέντα της Συνόδου Κορυφής, όπως επιβεβαιώθηκε από εκπρόσωπο της ΕΕ, πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, χαρακτηριζόμενη από ασάφεια, ρευστότητα και ένα διεθνές περιβάλλον που μοιάζει με κινούμενη άμμο. Παρόλα αυτά, οι πληροφορίες από τις Βρυξέλλες είναι δυσοίωνες, με την ελληνική κυβέρνηση να κρατά πολύ μικρό καλάθι για τα αποτελέσματα.

Η ατζέντα και οι ελληνικές προτάσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στις Βρυξέλλες με την προσδοκία ότι οι προτάσεις της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την άνοδο των τιμών των καυσίμων θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Αυτό το στοιχείο επιβεβαιώθηκε από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις Ελλήνων δημοσιογράφων σχετικά με το πρόγραμμα της Συνόδου Κορυφής. Η συνάντηση των ηγετών των 27 κρατών μελών διεξάγεται σε μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από σημαντική ασάφεια και ρευστότητα, με το διεθνές περιβάλλον να περιγράφεται ως ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει σε δύο συγκεκριμένες προτάσεις που έχει καταθέσει. Οι προτάσεις αυτές αφορούν τη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση των πολιτών από το βάρος των υψηλών τιμών των καυσίμων. Ταυτόχρονα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να τονίσει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλογιστεί εάν, εν μέσω υψηλού πληθωρισμού, μπορεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα το υψηλό ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία της, την πράσινη μετάβαση και την τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Αίτημα για ευελιξία και μεσοπρόθεσμα μέτρα

Πέρα από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας, καθώς και την ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ζητήσει επίσης την εφαρμογή πιο μεσοπρόθεσμων μέτρων, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της δύσκολης συγκυρίας. Θα τονίσει ότι η πρωταρχική προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας, καθώς και η αναζήτηση αποτελεσματικών τρόπων για την προσωρινή στήριξη τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων που πλήττονται.

Ουσιαστικά, η ελληνική πλευρά επιδιώκει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ευελιξία κρίνεται απαραίτητη προκειμένου η Ένωση να είναι σε θέση να παρέχει την αναγκαία στήριξη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της. Η τρέχουσα συγκυρία επιβαρύνεται σημαντικά από δύο πολέμους, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι έχουν εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων σε πολύ υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, οι συγκρούσεις αυτές έχουν προκαλέσει νέες, σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις και έχουν οδηγήσει σε συμπίεση των αναπτυξιακών προοπτικών.

Οι αντιστάσεις των «Βορείων» και η θέση της Κομισιόν

Οι πληροφορίες που φτάνουν από τις Βρυξέλλες δεν είναι ενθαρρυντικές, γεγονός που οδηγεί την ελληνική κυβέρνηση να διατηρεί χαμηλές προσδοκίες σχετικά με τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ. Οι αντιστάσεις των «Βορείων» χωρών σε μια πιθανή δημοσιονομική χαλάρωση είναι εμφανείς, περιπλέκοντας τη διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό και τα μέτρα στήριξης.

Δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες από τότε που η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας ενιαίας ευρωπαϊκής λύσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αυτό συνέβη παρά τα σχετικά αιτήματα που είχαν υποβάλει τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιταλία. Η Γερμανίδα πολιτικός, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε δηλώσει ρητά ότι «δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την ΕΕ» όσον αφορά την ενεργειακή κρίση. Είχε επισημάνει τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν στο ενεργειακό μείγμα κάθε χώρας, τονίζοντας παράλληλα ότι οι Βρυξέλλες έχουν ταχθεί υπέρ της στοχευμένης στήριξης των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki