Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για νέα δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο Κρήτης

Τροπολογία που αφορά τη δημιουργία και λειτουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών κατατέθηκε στη Βουλή την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Η προτεινόμενη δομή θα εγκατασταθεί στη θέση «Λιναρίδι», στην περιοχή Αθανάτων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διοικητικών και τεχνικών διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση της δομής, επικαλούμενη τις έκτακτες μεταναστευτικές ροές που παρατηρούνται στα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας.

Στόχος και αναγκαιότητα της ρύθμισης

Σύμφωνα με το κείμενο της αιτιολόγησης που συνοδεύει την τροπολογία, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη για την άμεση και αποτελεσματική υποδοχή, περίθαλψη, ταυτοποίηση και καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα. Η ανάγκη αυτή συνδέεται άμεσα με την αντιμετώπιση των έκτακτων μεταναστευτικών ροών, οι οποίες έχουν καταγραφεί στα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας.

Το ίδιο κείμενο υπογραμμίζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τυχόν καθυστέρηση στη δημιουργία της εν λόγω δομής. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι μια τέτοια καθυστέρηση ενδέχεται να οδηγήσει σε παρατεταμένη συγκέντρωση πληθυσμών σε πρόχειρους ή ακατάλληλους χώρους. Αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να επιφέρει αρνητικές συνέπειες για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, ελλοχεύουν κίνδυνοι για τη δημόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια, καθώς και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ίδιων των μεταναστών που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση.

Λεπτομέρειες της μίσθωσης του ακινήτου

Το κείμενο της προτεινόμενης ρύθμισης περιλαμβάνει αναλυτικές προβλέψεις σχετικά με τη μίσθωση ή την υπεκμίσθωση του ακινήτου στο «Λιναρίδι». Η έναρξη της μίσθωσης ορίζεται να ξεκινήσει από τις 6 Οκτωβρίου 2026 και θα έχει διάρκεια ενός έτους, παρέχοντας τον απαραίτητο χρόνο για την προσωρινή φιλοξενία.

Το μηνιαίο μίσθωμα για το ακίνητο έχει καθοριστεί στο ποσό των 13.500 ευρώ. Αυτό το ποσό δεν είναι αυθαίρετο, αλλά βασίστηκε σε έκθεση εκτίμησης που συντάχθηκε από ορκωτό εκτιμητή, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ορθότητα της οικονομικής συναλλαγής. Η καταβολή του μισθώματος προβλέπεται να γίνεται στο τέλος κάθε τριμήνου, όπως ρητά ορίζεται στη ρύθμιση.

Διαδικασία υπογραφής και εποπτεία

Η σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας της δομής, θα υπογραφεί από τον γενικό γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Από την άλλη πλευρά, τη σύμβαση θα υπογράψει ο κύριος, ο νόμιμος κάτοχος ή ο νόμιμος διαχειριστής του ακινήτου, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα της συμφωνίας.

Η δομή φιλοξενίας θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και εποπτεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εξασφαλίζοντας τον κεντρικό συντονισμό και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η λειτουργία της δομής προβλέπεται να συνεχίζεται για όσο διάστημα υφίστανται οι έκτακτες ανάγκες που δικαιολογούν τη δημιουργία της. Η ύπαρξη ή η παύση αυτών των αναγκών θα διαπιστώνεται με επίσημη απόφαση του αρμόδιου υπουργού, προσδίδοντας ευελιξία στην προσαρμογή της λειτουργίας της δομής στις εκάστοτε συνθήκες.

Επιτάχυνση διαδικασιών στους Αθανάτους Ηρακλείου

Η τροπολογία συνδέει, επομένως, την αντιμετώπιση των έκτακτων μεταναστευτικών ροών με την επιτάχυνση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία της δομής στην περιοχή των Αθανάτων του Δήμου Ηρακλείου. Αυτή η σύνδεση υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση δράση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις που προκύπτουν από τις αυξημένες ροές στα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki