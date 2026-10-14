Ο πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής με αίτημα μείωσης τιμών ενέργειας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στις Βρυξέλλες προκειμένου να λάβει μέρος στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθεί η αντιμετώπιση της νέας ενεργειακής κρίσης και η αύξηση των τιμών, με τον κ. Μητσοτάκη να τονίζει την ανάγκη για μείωση του ενεργειακού κόστους και στοχευμένη υποστήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι πολλαπλές προκλήσεις της Ευρώπης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου διεξάγεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη. Οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν ένα φάσμα πολλαπλών προκλήσεων που επηρεάζουν την ήπειρο. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η νέα ενεργειακή κρίση, η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Παράλληλα, στην ατζέντα της Συνόδου περιλαμβάνονται η διαπραγμάτευση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ένα θέμα κρίσιμης σημασίας για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις που σημειώνονται στην Ουκρανία, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν το γεωπολιτικό τοπίο.

Αίτημα για μείωση τιμών ενέργειας και στήριξη

Σε ό,τι αφορά την αύξηση των τιμών της ενέργειας, η οποία προκαλείται από τη διεθνή αβεβαιότητα και την αναταραχή στα Στενά του Ορμούζ, ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει την ανάγκη για άμεση μείωση του κόστους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσει την αναζήτηση τρόπων για στοχευμένη και προσωρινή στήριξη τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες, ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα.

Η στήριξη αυτή, όπως θα τονίσει ο πρωθυπουργός, πρέπει να παρέχεται πάντοτε εντός των πλαισίων της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς οι αγορές παραμένουν νευρικές και απαιτούνται προσεκτικοί χειρισμοί για την αποφυγή περαιτέρω αναταράξεων.

Ενεργειακή ασφάλεια και πράσινη μετάβαση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας, καθώς και την ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, θα επισημάνει ότι πέρα από αυτές τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές, απαιτούνται και πιο μεσοπρόθεσμα μέτρα που να μπορούν να ανταποκριθούν στην τρέχουσα δύσκολη συγκυρία.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει ότι η πράσινη μετάβαση αποτελεί έναν μακροπρόθεσμο στόχο. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, η Ευρώπη καλείται να επανεξετάσει τις απόψεις της για την ενεργειακή ασφάλεια και να προσαρμόσει ανάλογα την πολιτική της. Σημειώνεται ότι η κλιματική πολιτική διαμορφώθηκε σε μια περίοδο όπου το ενεργειακό κόστος ήταν σχετικά χαμηλό.

Ο κ. Μητσοτάκης θα θέσει επιπλέον το ερώτημα αν η Ευρώπη, σε μια συγκυρία υψηλού πληθωρισμού, μπορεί να αντέξει ταυτόχρονα το υψηλό ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία της, την πράσινη μετάβαση και την τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και απλοποίηση διαδικασιών

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για την ανταγωνιστικότητα και την απλοποίηση των διαδικασιών, ο πρωθυπουργός θα σημειώσει ότι η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμα πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία. Θα τονίσει επίσης την ανάγκη για μείωση των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εξωτερικούς παράγοντες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιμείνει στην υλοποίηση των εκθέσεων Λέτα και Ντράγκι, οι οποίες περιέχουν προτάσεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ταυτόχρονα, θα επισημάνει ότι η πρόοδος στην υλοποίηση πρωτοβουλιών που αφορούν την απλοποίηση της νομοθεσίας, καθώς και του «28ου καθεστώτος», δεν κρίνεται ικανοποιητική μέχρι στιγμής.

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο στο τραπέζι

Στη συζήτηση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), η οποία συνεχίζεται πλέον στη βάση του αναθεωρημένου Negobox που προετοίμασε η Ιρλανδική Προεδρία, η χώρα μας έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια. Η ελληνική θέση είναι ότι οι αυξημένες φιλοδοξίες της Ένωσης δεν μπορούν να υπηρετηθούν αποτελεσματικά με λιγότερους πόρους.

Με πληροφορίες από: Topontiki