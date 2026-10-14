Σκηνές χάους στα Τίρανα με εισβολή φοιτητών σε υπουργείο και συγκρούσεις

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν από το απόγευμα της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου στα Τίρανα, καθώς φοιτητικές κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν σε εκτεταμένα επεισόδια. Οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, οι εμπρησμοί και οι καταστροφές σημάδεψαν το κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας. Εκατοντάδες άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισέβαλαν στο υπουργείο Παιδείας, προκαλώντας πυρκαγιά και εκτεταμένες φθορές στο κτίριο.

Η εισβολή στο υπουργείο Παιδείας

Εκατοντάδες άτομα, πολλά εκ των οποίων είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλαν στο υπουργείο Παιδείας. Η εισβολή αυτή οδήγησε σε πυρκαγιά εντός του κτιρίου, με τις φλόγες να προκαλούν σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Οι διαδηλωτές προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε γραφεία, έπιπλα και λοιπές εγκαταστάσεις του υπουργείου, δημιουργώντας ένα σκηνικό καταστροφής και χάους.

Καταστροφές στην κεντρική λεωφόρο

Παράλληλα με τα γεγονότα στο υπουργείο, άλλες ομάδες διαδηλωτών προχώρησαν σε πράξεις βανδαλισμού στην κεντρική λεωφόρο Δυρραχίου. Η λεωφόρος αυτή οδηγεί στην πλατεία Σκεντέρμπεη, ένα κεντρικό σημείο της πόλης.

Οι διαδηλωτές ξήλωσαν τμήματα πεζοδρομίων, έβαλαν φωτιά σε καταστήματα και προχώρησαν σε λεηλασίες. Επιπλέον, προκάλεσαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και κατέστρεψαν μεταλλικά κιγκλιδώματα κτιρίων, επεκτείνοντας την έκταση των επεισοδίων σε μεγάλο μέρος του κέντρου.

Συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις

Η ένταση επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν για να διαλύσουν τους συγκεντρωμένους. Για τον σκοπό αυτό, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Από την πλευρά τους, οι διαδηλωτές αντέδρασαν στις ενέργειες της αστυνομίας, επιτιθέμενοι στους αστυνομικούς με πέτρες, ξύλα και σιδερολοστούς, γεγονός που οδήγησε σε άγριες συγκρούσεις.

Συμμετοχή μαθητών και αυξανόμενη ανησυχία

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν πλέον και πολλοί μαθητές γυμνασίων, οι οποίοι εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους φοιτητές. Αυτή η διεύρυνση της συμμετοχής εντείνει την πολυπλοκότητα της κατάστασης.

Η έκρυθμη κατάσταση οδήγησε στο κλείσιμο σχολείων και αρκετών καταστημάτων στην αλβανική πρωτεύουσα. Οι Αρχές εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία, καθώς ο αριθμός των διαδηλωτών στους δρόμους συνεχίζει να μεγαλώνει.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών

Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, καθώς και την απομάκρυνση του ηγέτη της αντιπολίτευσης Μπερίσα. Αυτές οι δύο προσωπικότητες αναφέρονται στις πηγές ως ισχυροί άνδρες που έχουν κυριαρχήσει στην Αλβανία για σχεδόν 40 χρόνια.

Σε βάρος τους έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας και μαζική διαφθορά. Οι φοιτητές έχουν ενταχθεί στο αντιπολιτευτικό κίνημα Flamingo, το οποίο απαιτεί την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, μετά από σχετικές καταγγελίες για διαφθορά. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, εμφανίστηκε και το σύνθημα «ACAB».

Προηγούμενες εντάσεις και η στάση των αρχών

Οι φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία είχαν ήδη λάβει βίαιη τροπή από την Τρίτη, με διαδηλωτές να προκαλούν ζημιές σε καταστήματα και να συμμετέχουν σε ταραχές. Η αστυνομία είχε χρησιμοποιήσει δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος και σε εκείνη την περίπτωση.

Στο πλαίσιο των τρεχουσών διαμαρτυριών, καταγράφηκε ένα περιστατικό όπου δύο αστυνομικοί αρνήθηκαν να εκτελέσουν εντολές για τη σύλληψη διαδηλωτών. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει μια κατάσταση αποθάρρυνσης και σύγχυσης ακόμα και εντός της κρατικής αστυνομίας.

Εν μέσω της κλιμακούμενης κατάστασης, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα παραμένει σιωπηλός, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί πλήρως και οι διαδηλώσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis