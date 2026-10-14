Το «ΠΟΝΤΙΚΙ» κυκλοφορεί με αναλυτικό ρεπορτάζ για Μητσοτάκη, Τσίπρα και την ακρίβεια

Το νέο τεύχος της εφημερίδας «ΠΟΝΤΙΚΙ» κυκλοφορεί το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, με πρωτοσέλιδο τίτλο «Το μαρτύριο της σταγόνας». Η έκδοση περιλαμβάνει αναλυτικό και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τις κινήσεις της κυβέρνησης. Παράλληλα, εξετάζονται οι στρατηγικές του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η κατάσταση της οικονομίας και της ενεργειακής κρίσης.

Οι κινήσεις της κυβέρνησης και το όριο του 25%

Το «ΠΟΝΤΙΚΙ» παρουσιάζει αναλυτικό ρεπορτάζ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δίνει μετρημένα και με επιφύλαξη, λόγω φόβου για επιδείνωση της κατάστασης. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να διαχειριστεί την αντιπολίτευση μέσω παρεμβάσεων και επικοινωνίας που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών.

Στο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά στο όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και στο μήνυμα και τον Αντώνη Σαμαρά. Η κυβέρνηση αναζητά ώθηση μέσω της καθημερινότητας, κάνοντας στροφή στα day-to-day προβλήματα, εν μέσω στασιμότητας στις δημοσκοπήσεις, του «σφιχτού πουγκιού» και των πυρών της αντιπολίτευσης. Το τεύχος αναλύει τι σημαίνει το όριο 25% που θέτει ο Μητσοτάκης και ποιοι του υπενθυμίζουν το παράδειγμα του Αντώνη Σαμαρά, ασκώντας πίεση στους αναποφάσιστους, τους φευγάτους και το ΠΑΣΟΚ.

Η στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα και η επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ

Στις σελίδες της εφημερίδας αναλύεται η στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επενδύει στις δεύτερες κάλπες. Ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να ξεκλειδώσει τις επιφυλάξεις του κοινού, ενώ θεωρεί αδιαμφισβήτητη τη δεύτερη θέση για το κόμμα του.

Ωστόσο, προβληματίζεται για την κόντρα με το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει επίθεση στους ανεξάρτητους με βίντεο και καταγγελίες περί «συναλλαγών» που εκκρεμούν.

Ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη και γεωπολιτικές συγκρούσεις

Ένα σημαντικό μέρος της ύλης του «ΠΟΝΤΙΚΙ» αφορά την ενεργειακή κρίση, με την Ευρώπη να βρίσκεται σε συμπληγάδες. Η κρίση αυτή δημιουργεί ρήγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και θέτει όρια στις επιλογές των ευρωπαϊκών χωρών.

Μια ευρωπαϊκή βιομηχανία πληρώνει περίπου διπλάσια τιμή ρεύματος από τον αμερικανικό ανταγωνισμό. Οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν να διατηρήσει η Ουκρανία επαρκή διαπραγματευτική ισχύ. Στην ανάλυση του Βασίλη Γιαννακόπουλου, γίνεται λόγος για σκληρή μάχη για τον έλεγχο των ενεργειακών αρτηριών, από το Ορμούζ στο Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, στα στενά της γεωπολιτικής σύγκρουσης. Εξετάζεται το σύνθετο δίλημμα των ΗΠΑ και οι επιδιώξεις του Ιράν, των Χούθι και της Τουρκίας, καθώς και η σημασία της ελληνικής παρουσίας στη Σαουδική Αραβία.

Η «οικονομία των καφέ» και η ακρίβεια

Το τεύχος αναφέρεται στην «οικονομία των καφέ», παρουσιάζοντας μια αποκαλυπτική μελέτη του LSE για την παθογένεια του μεταμνημονιακού μοντέλου. Η μέση ελληνική οικογένεια πορεύεται με άδειο πιάτο και πανάκριβο ρεύμα, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει «μαύρα σύννεφα» στον ορίζοντα.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση μοιράζει ψίχουλα και οι πολίτες αναγκάζονται να κόβουν το φαγητό. Η ακρίβεια πλήττει τα καύσιμα και τα ενοίκια, με τη βενζίνη να φτάνει στα 2,25 ευρώ και το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι απλησίαστο για πολλά νοικοκυριά.

Εκλογές στις ΗΠΑ και οι ανησυχίες των Αμερικανών

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κατάσταση βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού ενόψει των εκλογών. Αναλύεται ο ρόλος του Ντόναλντ Τραμπ, η μάχη για το Κογκρέσο και τα όρια της πολιτικής του επιρροής.

Η παρουσία του Προέδρου δεν αποτελεί αυτονόητο πλεονέκτημα για τους Ρεπουμπλικανούς. Το κόστος ζωής και ο πόλεμος στο Ιράν αποτελούν βασικές ανησυχίες για τους Αμερικανούς πολίτες.

Με πληροφορίες από: Topontiki