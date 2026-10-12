Ο Παύλος Μαρινάκης για την αυτοδυναμία και τα δημοσιονομικά όρια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πραγματοποίησε τη Δευτέρα την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε εκτενώς στον εκλογικό στόχο της αυτοδυναμίας, καθώς και στους νέους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, έκανε λόγο για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, προαναγγέλλοντας συγκεκριμένες ανακοινώσεις για την Τετάρτη.

Ο στόχος της αυτοδυναμίας και οι δημοσκοπήσεις

Ο Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει τον πήχη του 25% που είχε θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι, αυτή τη στιγμή, όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος ποσοστά μεταξύ 30% και 31% για τη Νέα Δημοκρατία.

Υποστήριξε πως είναι λογικό η Νέα Δημοκρατία να θέτει ως στόχο τον σχηματισμό μιας νέας αυτοδύναμης κυβέρνησης. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι, στο τέλος της ημέρας, οι πολίτες είναι αυτοί που θα αποφασίσουν. Πρόσθεσε επίσης ότι ο πρωθυπουργός, με την τοποθέτησή του, «απάντησε με ειλικρίνεια, κλείνοντας ένα θέμα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι ο εκλογικός στόχος της κυβέρνησης παραμένει αμετάβλητος. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός. Δύσκολος, αλλά ένας: Η αυτοδυναμία».

Οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα όρια δαπανών που καλούνται να τηρούν τα κράτη-μέλη. Η αναφορά αυτή έγινε έπειτα από ερώτηση σχετικά με το αίτημα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς την ΕΕ για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, με σκοπό τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «η αντιπολίτευση μπορεί να το αγνοεί ή να κάνει ότι δεν το θυμάται, αλλά υπάρχουν νέοι δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρώπη». Εξήγησε ότι οι κανόνες αυτοί προβλέπουν συγκεκριμένες οροφές δαπανών. Πέραν αυτών των οροφών, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει σε νέα μέτρα, εάν δεν λάβει αντίστοιχα μόνιμα αντισταθμιστικά μέτρα.

Κριτική στην αντιπολίτευση για τις παροχές

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υποστήριξε ότι κάθε φορά που αυτά εξαγγέλλουν πρόσθετες παροχές, είτε αγνοούν τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που υπάρχουν, είτε αποκρύπτουν τους φόρους που θα απαιτούνταν για τη χρηματοδότησή τους.

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία με όσες παρεμβάσεις επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια που διαθέτει η χώρα. Τόνισε τη δέσμευση της κυβέρνησης να κινείται εντός των πλαισίων που ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

Ανακοινώσεις για μέτρα στήριξης και το πετρέλαιο θέρμανσης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε για την Τετάρτη συγκεκριμένες ανακοινώσεις σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Όπως σημείωσε, η έκτακτη στήριξη που έχει ξεκινήσει από την άνοιξη λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα μόνιμα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Αρκετά από αυτά τα μόνιμα μέτρα εφαρμόζονται εντός του 2026. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «πέρα από τα μόνιμα μέτρα, θα ζητήσουμε την άδεια να ληφθούν και άλλα μέτρα». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι εφόσον δεν δοθεί η σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση θα κινηθεί εντός των προβλεπόμενων ορίων δαπανών, όπως ακριβώς και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Κλείνοντας, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, διερωτώμενος εάν «θέλουν κάποιοι να επιστρέψουμε σε εποχές επιτήρησης», παραπέμποντας σε προηγούμενες οικονομικές συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Topontiki