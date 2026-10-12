Η ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, προχώρησε τη Δευτέρα (12.10.2026) στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, καθώς και των ανταποκριτών του ξένου Τύπου. Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε σε σειρά κυβερνητικών παρεμβάσεων και δράσεων, ενώ απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας και τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυβερνητικές παρεμβάσεις και δράσεις

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, ο Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε διάφορες πτυχές του κυβερνητικού έργου. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για την επέκταση της υφιστάμενης ρήτρας διαφυγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα ζήτημα που απασχολεί τα κράτη-μέλη.

Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη λειτουργία των Κινητών Μονάδων Υγείας (ΚΟΜΥ), οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Παρουσίασε επίσης τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, καθώς και τη δράση «Rebrain Greece» του υπουργείου Εργασίας, η οποία στοχεύει στην επιστροφή και αξιοποίηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Μαρινάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις που αφορούν τη φοιτητική στέγη, ένα θέμα που βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα. Τέλος, μίλησε για την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενισχύοντας έτσι τις υποδομές για τις οικογένειες.

Ο εκλογικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας

Ο Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει τον πήχη του 25% που έθεσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι, αυτή τη στιγμή, όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος ποσοστά μεταξύ 30% και 31% για τη Νέα Δημοκρατία.

Υποστήριξε ότι είναι λογικό για το κυβερνών κόμμα να θέτει ως στόχο τον σχηματισμό μιας νέας αυτοδύναμης κυβέρνησης. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «στο τέλος της ημέρας, όμως, οι πολίτες θα αποφασίσουν», τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της λαϊκής ετυμηγορίας.

Πρόσθεσε δε ότι ο πρωθυπουργός, με την τοποθέτησή του, «απάντησε με ειλικρίνεια, κλείνοντας ένα θέμα». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε, πάντως, ότι ο εκλογικός στόχος της κυβέρνησης παραμένει αμετάβλητος, δηλώνοντας: «Ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός. Δύσκολος, αλλά ένας: η αυτοδυναμία».

Δημοσιονομικοί κανόνες και μέτρα στήριξης

Σε άλλο σημείο της ενημέρωσης, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όρια δαπανών που καλούνται να τηρούν τα κράτη-μέλη. Η αναφορά αυτή έγινε όταν ερωτήθηκε για το αίτημα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προς την ΕΕ να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι «η αντιπολίτευση μπορεί να το αγνοεί ή να κάνει ότι δεν το θυμάται, αλλά υπάρχουν νέοι δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρώπη». Διευκρίνισε ότι προβλέπονται συγκεκριμένες οροφές δαπανών, πέραν των οποίων καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει σε νέα μέτρα, εάν δεν λάβει αντίστοιχα μόνιμα αντισταθμιστικά μέτρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υποστήριξε ότι κάθε φορά που εξαγγέλλουν πρόσθετες παροχές, είτε αγνοούν τους δημοσιονομικούς περιορισμούς είτε αποκρύπτουν τους φόρους που θα απαιτούνταν για τη χρηματοδότησή τους. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία με όσες παρεμβάσεις επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, προαναγγέλλοντας για την Τετάρτη ανακοινώσεις σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos